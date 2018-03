LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Raddoppio Eintracht, passa l'Hoffenheim!

Premi f5 per aggiornare

Amburgo-Hertha 0-0

1' - Partiti!

7' - Amburgo in avanti con Ito che scodella dentro un pallone insidioso, libera la difesa dell'Hertha.

17' - L'Hertha prova a farsi sotto con Darida, conclusione insidiosa dal limite! Gran risposta del portiere avversario!

Augsburg-Werder Brema 0-1

1' - Si parte!

5' - GOL! GOL! GOL! BELFODIL! VANTAGGIO WERDER! Azione personale e travolgente dalla destra dell'attaccante che salta un avversario, alza la testa ed infila nell'angolino lontano!

11' - KAINZ! Gran conclusione dal limite, palla di poco a lato!

18' - Il Werder continua a comandare la partita, l'Augsburg in difficoltà.

Eintracht-Mainz 2-0

1' - Comincia la partita!

6' - GOL! GOL! GOL! BOATENG! VANTAGGIO EINTACHT! Sugli sviluppi di un corner, la palla finisce a Boateng che calcia in porta! Papera del portiere Muller che sul suo palo si lascia sfuggire il pallone!

15' - L'Eintracht gestisce bene il risultato, Mainz che prova a venir fuori giocando di contropiede.

23' - GOL! GOL! GOL! JOVIC! RADDOPPIO EINTRACHT! Azione veloce dei padroni di casa, Rebic entra in area e attira su di se il portiere, lascia passare il pallone al centro per Jovic bene appostato che deve solo infilare in porta!

Monchengladbach-Hoffenheim 0-1

1' - Cominciano le partite!

5' - Palla subito verso Gnabry che parte in velocità! Il guardalinee ferma tutto, offside!

13' - GOL! GOL! GOL! HUBNER! HOFFENHEIM AVANTI! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Hubner salta più in alto di tutto ed incorna con potenza e precisione! 0-1!

21'- Subito un cambio per il Borussia: si fa male Bobadilla, dentroi Drmic.

15.21 - Sono ben quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Amburgo-Hertha

Augsburg-Werder Brema

Eintracht-Mainz

Monchengladbach-Hoffenheim

