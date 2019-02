LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Finiscono i primi tempi!

Premi f5 per aggiornare

Borussia Dortmund-Hoffenheim 2-0

1' - Comincia la partita!

7' - Borussia che sembra più propositivo in avvio!

12' - Gol annullato al Dortmund con l'ausilio del Var.

22' - Piszczek apparecchia per Philipp, tiro da fuori e palla a lato.

32' - GOL! GOL! GOL! SANCHO! Gran palla di Piszczek che imbecca il compagno, tiro all'angolino e Borussia avanti!

41' - Ammonito Demirbay.

43' - GOL! GOL! GOL! GOTZE! Si ritrova il pallone sui piedi in area, non ci pensa due volte ed approfitta di un momento di confusione per scaricare in porta!

16.19 - Fine primo tempo.

Friburgo-Wolfsburg 0-1

1' - Si parte!

12' - GOL! GOL! GOL! ROUSSILLON! Azione corale del Wolfsburg, finalizza il terzino che scarica in porta! 0-1!

21' - Situazione di equilibrio dopo il vantaggio degli ospiti.

34' - Giallo per Niederlechner.

37' - GOL! GOL! GOL! GRIFO! Assist di Niederlechner per Grifo che scarica di prima intenzione la conclusione che termina in porta!

38' - Ammonito Guilavogui.

16.19 - Fine primo tempo.

Hannover-Norimberga 1-0

1' - Partiti!

11' - ESPULSO RHEIN! Intervento durissimo da parte del giocatore del Norimberga, rosso!

19' - Knoll! Conclusione precisa all'angolino, si supera Esser che ci arriva!

29' - Giallo per Walace.

33' - Ammonito anche Bakalorz.

35' - Gara poco spettacolare fino a questo momento.

45' - GOL! GOL! GOL! MULLER! Hannover avanti, di testa allo scadere infila Muller e porta in vantaggio i suoi!

16.19 - Fine primo tempo.

Borussia Monchengladbach-Hertha Berlino 0-1

1' - Fischio d'inizio!

6' - Plea! Rasoiata dal limite, palla di un soffio a lato!

8' - Giallo per Grujc.

14' - Kalou! Incornata a due passi dalla porta, palla che termina a lato.

22' - Lang ci prova dal limite, bravi Jarstein che si allunga e para!

30' - GOL! GOL! GOL! KALOU! Gran tiro verso l'angolino alto, Sommer prova ad arrivarci ma non può nulla! 0-1!

16.19 - Fine primo tempo.

Lipsia-Eintracht Francoforte 0-0

1' - Partiti!

7' - Ilsanker! Incorna a due passi dalla porta, palla sul fondo.

24' - Orban si prende l'ammonizione.

26' - Tensione in campo, giallo anche per Laimer.

28' - Gioco spezzettato e nervosismo, scatta il giallo anche per Fernandes.

37' - Gara bloccata e poco spettacolo fino a questo momento.

16.19 - Fine primo tempo.

15.21 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Borussia Dortmund-Hoffenheim

Friburgo-Wolfsburg

Hannover-Norimberga

Borussia Monchengladbach-Hertha Berlino

Lipsia-Eintracht Francoforte

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30!