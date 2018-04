LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Il Bayern dilaga ed è campione di Germania!

Premi f5 per aggiornare

Augsburg-Bayern 1-4

1' - Si comincia!

6' - Padroni di casa pericolosi con Caiuby, conclusione da pochi passi che termina alta!

18' - AUTOGOL DI SULE! AUGSBURG AVANTI! Break di Caiuby che ruba palla nella metà campo avversaria, arriva davanti al portiere e calcia! Conclusione respinta sulla testa di Sule che spedisce inavvertitamente nella propria porta!

20' - Gregoritsch e Boateng si beccano il giallo.

32 - GOL! GOL! GOL! TOLISSO! Pareggia il Bayern che costruisce sulla destra, Kimmich pennella il cross che Tolisso raccoglie di testa ed insacca!

38' - GOL! GOL! GOL! JAMES RODRIGUEZ! Ancora dalla destra punge il Bayern, palla su Bernant che tocca dietro a James, conclusione precisa del colombiano e palla in rete!

43' - Ammonito Khedira.

45' - Gara tesa, ammonito anche Baier.

16.16 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - E' il Bayern che continua a gestire la partita, anche in questo avvio di ripresa.

62' - GOL! GOL! GOL! ROBBEN! Azione confusionaria del Bayern nell'area avversaria, la spunta Robben che da fuori scarica il tiro sul primo palo! Non ci arriva il portiere, 1-3!

74' - ROBBEN! L'olandese calcia la punizione, tiro rasoterra sul quale ci arriva Hitz!

84' - GOL! GOL! GOL! WAGNER! Bayern che affonda l'Augsburg: sugli sviluppi di un corner, svetta Wagner che incorna ed infila in porta!

17.21 - Finisce qui!IL BAYERN MONACO E' CAMPIONATO DI GERMANIA!

Colonia-Mainz 1-1

1' - Partiti!

7' - GOL! GOL! GOL! COLONIA AVANTI! Bittencourt mette dentro un cross pennellato per la testa di Hector che spizza e trova l'angolino!

14' - Il Mainz prova a venir fuori, ma è il Colonia che sembra più concreto in fase avanzata.

25' - Ammonito Klunter.

37' - Ci prova ancora il Colonia con Clemens, conclusione da fuori insidiosa che viene ribattuta.

44' - Giallo per Balogun.

16.16 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - GOL! GOL! GOL! DE BLASIS! Arriva il pareggio del Mainz: cross pennellato da Donati, De Blasis incorna in corsa e batte il portiere!

59' - Giallo per Koziello.

65' - Clemens cerca il tiro dal limite, conclusione interessante ma Adler blocca.

66' - Ammonito anche Serdar.

70' - Latza si becca il giallo.

72' - PALO DI QUAISON! Gran conclusione dal limite e palla che si stampa sul palo sinistro!

77' - PIZARRO! Sugli sviluppi di un corner la palla finisce al giocatore del Colonia che incorna, ci arriva Adler

89' - Bittencourt prova la conclusione rasoterra, tiro insidioso ma la difesa libera.

94' - ESPULSO DONATI! Ingenuità per il giocatore del Mainz che si lascia beccare da una doppia ammonizione, rosso!

17.23 - Finita!

Friburgo-Wolfsburg 0-2

1' - Si parte!

4' - GOL! GOL! GOL! DIDAVI! Il Wolfsburg passa dopo pochi minuti, palla su Didavi che da fuori scarica la rasoiata che si infila nell'angolino!

15' - Il Friburgo prova a rispondere con Gunter che riceve in area, calcia ma trova una respinta.

23' - Continua a spingere il Friburgo che prova a riaprire la partita.

32' - Il Friburgo mantiene il possesso palla, in attesa dello spazio giusto per colpire.

37' - Wolfsburg rintanato nella propria metà campo, ospiti a difesa del vantaggio.

16.16 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - SIERRO! Riceve in passaggio in area, da buona posizione prova la rasoiata che termina larga!

68' - Giallo per William.

77' - Il Wolfsburg continua a gestire il risultato senza particolari problemi, fase spenta della partita.

82' - GOL! GOL! GOL! DIDAVI! Azione fantastica di Origi che con il tacco si libera di un avversario sulla destra, scarica al centro per Didavi che calcia ed infila sul palo lontano!

93' - PETERSEN SBAGLIA UN RIGORE! Occasione gol per il Friburgo, penalty concesso ai bianconeri ma Petersen fallisce dal dischetto.

17.23 - Finisce qui!

Monchengladbach-Herta Berlino 1-1

1' - Fischio d'inizio!

7' - Ancora equilibrio in questo avvio, nessuna delle due squadre è arrivata al tiro.

16' - SELKE! Riceve un buon cross al limite dell'area, lascia partire il tiro che finisce di un soffio a lato!

27' - Il Borussia prova a gestire il pallone in questa fase!

30' - STINDL! Gran conclusione dal limite, tiro improvviso che finisce di poco fuori!

37' - Gara non particolarmente esaltante, poche conclusioni in porta da ambo le parti.

40' - GOL! GOL! GOL! KALOU! Hertha in vantaggio: lancio dalle retrovie per Selke che con lo stop a seguire si porta davanti al portiere, appoggio sulla sinistra per Kalou che deve solo insaccare!

16.16 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO BORUSSIA! Azione sulla corsia destra, Hazard scarica dentro per Hermann che scarica il tiro! Conclusione deviata che si impenna e scavalca in portiere per poi finire in porta!

55' - GOL ANNULLATO! Il Var annulla il gol di Herrmann, si resta sullo 0-1!

69' - KALOU! Darida serve l'ex Chelsea che trova un gran tiro, palla di poco fuori!

75' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! STAVOLTA E' REGOLARE! Pareggia il Borussia, Drmic scodella dentro per Hazard che colpisce in spaccata! Palla in rete!

78' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Clamoroso vantaggio del Borussia che ribalta, dal dischetto firma Hazard che non sbaglia!

88' - Ammonito Lustenberger.

90' - Giallo anche per Stindl.

17.22 - Fischio finale!

15.21 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Bayern

Colonia-Mainz

Friburgo-Wolfsburg

Monchengladbach-Herta Berlino

