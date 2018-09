LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Il Dortmund pareggia, l'Hertha si impone

Premi f5 per aggiornare

17.24 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Restate collegati su Tmw per tutti gli approfondimenti e le voci dei protagonisti della Bundesliga!

RISULTATI FINALI

Augsburg-Werder Brema 2-2

Hertha Berlino-Borussia Mönchengladbach 4-2

Hoffenheim-Borussia Dortmund 1-1

Norimberga-Hannover 96 2-0

Wolfsburg-Friburgo 1-3

1'- Si parte!

6' - Baier si becca subito il giallo.

16' - Khedira prova l'azione personale, si libera degli avversari e scarica la conclusione! Ribattuta.

23' - Gregoritsch! Punizione battuta egregiamente, ci arriva il portiere avversario.

34' - GOL! GOL! GOL! KRUSE! Di testa non sbaglia l'attaccante che porta gli ospiti in vantaggio!

36' - GOL! GOL! GOL! EGGESTEIN! Tiro potente e preciso che batte il portiere avversario, raddoppio Werder!

45'- GOL! GOL! GOL! ACCORCIA L'AUGSBURG! Palla per Ja-Cheol Koo che infila la conclusione precisa, 1-2!

16.17 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! PHILIPP! Gran cross per lui, aggancio e conclusione che si insacca in porta! 2-2!

62' - Ja-Cheol Koo prova la conclusione da posizione invitante, palla fuori.

75' - GOL! GOL! GOL! KLAASSEN! Errore della difesa avversaria, arriva Klaassen che insacca in porta.

90' - Giallo per Harnik.

91' - Ammonito anche Pavlenka.

17.22 - Finisce la partita.

Hertha Berlino-Borussia Monchengladbach 4-2

1' - Partiti!

4' - Hazard! Prende palla, salta due avversari e ci prova! Fuori!

14' - Possesso palla prolungato degli ospiti che provano a comandare la partita.

18' - Duda si becca il giallo.

23' - Poche azioni degne di nota fino a questo momento, gara equilibrata.

29' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Borussia avanti con il rigore trasformato da Hazard!

31' - GOL! GOL! GOL! IBISEVIC! Pareggio Hertha con Ibisevic che raccoglie un cross e trasforma di testa!

34' - GOL! GOL! GOL! LAZARO! Ribalta l'Hertha con Lazaro che incorna e trova il gol!

42' - Prova a venir fuori nuovamente il Borussia.

16.17 - Finisce cosi il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Zakaria si becca il giallo.

63' - GOL! GOL! GOL! IBISEVIC! Gran palla di Kalou per l'attaccante che insacca! 3-1!

67' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Palla sull'altezza del dischetto per Plea che prenda la mira ed infila in porta! 3-2!

69' - Giallo per Hermann.

73' - GOL! GOL! GOL! DUDA! Riceve al limite dell'area, sassata che finisce in rete! 4-2!

87' - Plea! Sfrutta il cross dalla destra, conclusione che termina fuori.

17.21 - Finisce qui!

Hoffenheim-Borussia Dortmund 1-1

1' - Comincia la partita!

6' - Borussia che si spinge in avanti!

18' - Bittencourt! Occasione ghiotta, palla per lui nell'area piccola ma la conclusione è da dimenticare. Blocca Burki.

21' - Dahoud si becca l'ammonizione.

33' - Gara che fino a questo momento non ha mostrato spunti interessanti.

44' - GOL! GOL! GOL! JOELINTON! Arriva da dietro il giocatore dell'Hoffenheim che piomba sul pallone e trova il gol!

16.19 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Posch viene ammonito.

64' - Gara estremamente fisica in questa fase, tanti contrasti duri in campo.

76' - ESPULSO DIALLO! Entrata terribile su un avversario, rosso!

84' - GOL! GOL! GOL! PULISIC! Gran conclusione di prima intenzione, pareggia il Borussia! 1-1!

17.20 - Finisce qui!

Norimberga-Hannover 2-0

1' - Si comincia!

2' - Margreitter! Dal corner trova il pallone e schiaccia di testa! Para il portiere!

14' - Giallo per Vura.

18' - Ammonito anche Schwegler, gara nervosa in questa prima fase.

26' - Norimberga vicino al vantaggio, Ishak riesce a metterla in porta ma è tutto fermo. Offside.

37' - Vura! In slalom supera la difesa, conclusione insidiosa che viene ribattuta.

43' - Muhl calcia dalla distanza, si oppone il portiere.

16.16 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Fullkrug! Lesto nel raccogliere un pallone vagante in area e rapido nella conclusione, palla di poco fuori!

67' - Giallo per Lowen.

78' - AUTOGOL ANTON! Norimberga avanti, Anton sbaglia porta e concede il vantaggio agli avversari!

79' - GOL! GOL! GOL! KNOLL! Il giocatore del Norimberga raccoglie un passaggio invitate, prende la mira e spara in porta! 2-0!

84' - Il Norimberga gestisce con facilità il risultato.

17.21 - Triplice fischio.

Wolfsburg-Friburgo 1-3

1' - Fischio d'inizio!

8' - GOL! GOL! GOL! SALLAI! Vantaggio Friburgo! Da corner svetta Sallai che incorna e trova l'angolino, 0-1!

10' - Brooks! Risponde subito il Wolfsburg, conclusione di testa che termina fuori.

21' - Rigore per il Friburgo!

22' - GOL! GOL! GOL! PETERSEN! Il giocatore ospite sbaglia dal dischetto ma si fa trovare pronto sulla ribattuta, 0-2!

34' - Controlla il risultato il Friburgo in questa fase.

43' - Koch! Gran conclusione di potenza ma senza precisione, blocca il portiere.

16.16 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - GOL! GOL! GOL! FRITZ! Serpentina in area, conclusione nell'angolino e palla che si insacca in porta! 0-3!

61' - GOL! GOL! GOL! MEHMEDI! Prende la mira e riesce ad accorciare le distanze!

75' - Giallo per Hofler.

84' - Brekalo prova la conclusione, palla ribattuta.

17.20 - Finisce qui!

15.22 - Sono ben cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Werder Brema

Hertha Berlino-Borussia Monchengladbach

Hoffenheim-Borussia Dortmund

Norimberga-Hannover

Wolfsburg-Friburgo

15.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta Bundesliga, vi racconteremo in diretta l'ultima giornata del campionato tedesco!