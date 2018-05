LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Lipsia travolgente, ok M'Gladbach e Bayern

Premi f5 per aggiornare

17.22 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Restate collegati su Tmw per tutti gli approfondimenti e le voci dei protagonisti della Bundesliga!

Augusta-Schalke 1-2

1' - Comincia la partita!

23' - GOL! GOL! GOL! KEHRER! VANTAGGIO SCHALKE! Riceve all'altezza del dischetto, colpisce di prima e buca la porta.

28' - Giallo per Burgstalle.

28' - GOL! GOL! GOL! MAX! Arriva il pareggio dell'Augsburg! Conclusione in diagonale che passa sotto le braccia del portiere! 1-1!

34' - AUTOGOL FINNBOGASSON! Clamorosa autorete per il giocatore dell'Augsburg che regala il nuovo vantaggio allo Schalke.

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Giallo Kehrer.

77' - Ammonito Max.

88' - Giallo per Finnbogason.

17.18 - Fine partita!

Werder Brema-Bayer Leverkusen 0-0

1' - Comincia la partita!

25' - Giallo per Volland.

40' - Ammonito anche Langkamp.

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

65' - Giallo per Retsos.

75' - Ammonito anche Selasie.

81' - Non si sblocca il match che si avvia verso uno scialbo pareggio.

17.18 - Fine partita!

Colonia-Bayern 1-3

1' - Comincia la partita!

21' - Zoeler viene ammonito.

30' - AUTOGOL DI SULE! Sfortunato il difensore che Bayern che inavvertitamente appoggia un cross innocente nella propria porta.

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - GOL! GOL! GOL! JAMES! Appoggio di Muller che quasi dalla linea di fondo la mette dentro per James Rodriguez, sotto porta il tocco vincente!

61' - GOL! GOL! GOL! LEWANDOWSKI! Azione insistita del Bayern, la spunta l'attaccante polacco che raccoglie una sponda e colpisce in porta! 1-2!

78' - GOL! GOL! GOL! TOLISSO! Chiude i giochi il Bayern, scodellata dentro di James che Tolisso che di testa trova la porta ed il gol!

17.18 - Fine partita!

Dortmund-Mainz 1-2

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! BAKU! Azione insistita del Mainz, arriva Baku che si avventa su un pallone vagante e scarica la conclusione sotto la traversa!

13' - GOL! GOL! GOL! MUTO! Raddoppio Mainz, colpo di testa vincente e portiere giallonero battuto!

16' - GOL! GOL! GOL! PHILIPP! Accorcia le distanze il Borussia, azione personale di Sancho che salta due avversari, scarica al centro per Philipp che calcia e non sbaglia! 1-2!

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Giallo per Reus.

71' - I gialloneri controllano la partita.

85' - Ammonito Bell.

17.18 - Fine partita!

Eintracht-Amburgo 3-0

1' - Comincia la partita!

28' - Giallo per Willems.

31' - GOL! GOL! GOL! WOLF! Arriva il vantaggio dell'Eintracht! Haller appoggia dentro per Wolf che davanti al portiere calcia un rasoterra vincente!

37' - Ammonito Salcedo.

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

77' - GOL! GOL! GOL! MASCARELL! Azione confusa dell'Eintracht, conclusione di Mascarell che viene deviata, assuma una strana traiettoria che buca il portiere!

90' - GOL! GOL! GOL! MEYER! Chiude i giochi l'Eintracht con Meyer che sigla il 3-0 allo scadere!

17.18 - Fine partita!

Hannover-Hertha 3-1

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! HARNIK! Hannover avanti! Palla nello spazio per Harnik che trova un pertugio per vie centrali, scarica il tiro angolato che tocca il palo e si infila in porta!

39' - Ammonito Plattenhardt.

40' - GOL! GOL! GOL! SANE! Trova il raddoppio la squadra di casa, quando mancano ormai pochi minuti all'intervallo!

42' - GOL! GOL! GOL! FULLKRUG! Incredibile uno-due dell'Hannover che prima dell'intervallo pare aver già chiuso la partita.

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

60' - Giallo per Rekik.

73' - GOL! GOL! GOL! SELKE! Darida apre su Selke che in diagonale scarica la conclusione sul primo palo vincente!

17.18 - Fine partita!

Monchengladbach-Friburgo 3-1

1' - Comincia la partita!

19' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Il Borussia passa in vantaggio, lancio dalle retrovie per Hazard che di testa supera il portiere in uscita, a porta sguarnita deposita in rete!

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Giallo per Hofler.

57' - GOL! GOL! GOL! ELVEDI! RADDOPPIO! Ancora in gol il Borussia con Elvedi che sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova l'incornata vincente!

59' - GOL! GOL! GOL! KLEINDIENST! Accorcia le distanze il Friburgo, sugli sviluppo di un corner la palla finisce proprio a Kleindienst che butta dentro il tap-in vincente!

64' - GOL! GOL! GOL! DRMIC! Il Borussia prova ancora a chiudere i giochi, difesa imbarazzante del Friburgo con Drmic che raccoglie un cross dalla destra e tra due avversari incorna in rete!

17.18 - Fine partita!

Lipsia-Wolfsburg 4-1

1' - Comincia la partita!

24' - GOL! GOL! GOL! LOOKMAN! Augustin sfonda sulla sinistra, palla dentro per Lookman che deve solo appoggiare in porta!

34' - GOL! GOL! GOL! WERNER! Sempre Augustin che apparecchia, stavolta da destra appoggia dentro per Werner che trova l'angolino!

16.18 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! DIDAVI! Accorcia il Wolfsburg, Steffen da sinistra trova l'assist al bacio per Didavi che schiaffa il pallone in porta!

52' - GOL! GOL! GOL! LOOKMAN! DOPPIETTA! Stavolta è Werner che apparecchia per Lookman, conclusione letale che si infila in diagonale! 3-1!

63' - GOL! GOL! GOL! AUGUSTIN! Azione veloce del Lipsia, finalizza Augustin che entra in area e colpisce trovando l'angolino basso!

17.18 - Fine partita!

Stoccarda-Hoffenheim 2-0

1' - Comincia la partita!

2' - Ammonito Ascacibar.

9' - Giallo anche per Baumgartl.

25' - GOL! GOL! GOL! GOMEZ! Passa lo Stoccarda che sblocca il match con l'ex attaccante della Fiorentina!

16.18 - Fine primo tempo!

66' - ESPULSO ASCACIBAR! Guai per i padroni di casa con Ascacibar che si becca il secondo giallo, espulsione!

74' - GOL! GOL! GOL! ANCORA MARIO GOMEZ! In barba all'inferiorità numerica, contropiede letale dello Stoccarda con Gomez che fa fuori l'ultimo avversario prima del portiere per poi scarica nell'angolino!

80' - Giallo per Zieler.

17.18 - Fine partita!

15.21 - Sono ben nove i match che seguiremo in contemporanea:

Augusta-Schalke

Werder Brema-Bayer Leverkusen

Colonia-Bayern

Dortmund-Mainz

Eintracht-Amburgo

Hannover-Hertha

Monchengladbach-Friburgo

Lipsia-Wolfsburg

Stoccarda-Hoffenheim

15.18 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio! Oggi seguiremo i match della 33^ di Bundesliga, che si disputeranno tutti nel pomeriggio!