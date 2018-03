LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Pareggio M'Gladbach, la spunta il Werder

Premi f5 per aggiornare

Amburgo-Hertha 1-2

1' - Partiti!

7' - Amburgo in avanti con Ito che scodella dentro un pallone insidioso, libera la difesa dell'Hertha.

17' - L'Hertha prova a farsi sotto con Darida, conclusione insidiosa dal limite! Gran risposta del portiere avversario!

26' - GOL! GOL! GOL! DOUGLAS SANTOS! VANTAGGIO AMBURGO! Apertura fantastica di Kostic per Douglas Santos che buca la difesa avversaria ed a tu per tu con il portiere infila in rete!

33' - Lazaro si becca il giallo.

41' - Ammonito anche Van Drongelen.

16.19 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Giallo per Kraft.

56' - GOL! GOL! GOL! LAZARO! PAREGGIO HERTHA! Cross vincente dalla sinistra, sul pallone si avventa Lazaro che spedisce in porta!

63' - GOL! GOL! GOL! KALOU! VANTAGGIO HERTHA! Si avventa su un pallone spiovente l'ex Chelsea, preciso e pungente! Palla in rete!

68' - Giallo per Kampka.

73' - IBISEVIC! Gran conclusione da due passi, bella risposta del portiere avversario che dice no!

87' - L'Amburgo prova l'assalto in questo finale di partita.

17.23 - Finisce qui!

Augsburg-Werder Brema 1-3

1' - Si parte!

5' - GOL! GOL! GOL! BELFODIL! VANTAGGIO WERDER! Azione personale e travolgente dalla destra dell'attaccante che salta un avversario, alza la testa ed infila nell'angolino lontano!

11' - KAINZ! Gran conclusione dal limite, palla di poco a lato!

18' - Il Werder continua a comandare la partita, l'Augsburg in difficoltà.

27' - PAVLENKA SI SUPERA! Gran palla per Gregoritsch che dal limite lascia partire un gran tiro! Si esalta il portiere Werder che ci arriva!

34' - Werder che continua a spingere e far girare il pallone con continuità.

39'- Kacar si becca il giallo.

41' - GOL! GOL! GOL! ANCORA BELFODIL! RADDOPPIO WERDER! Azione confusa nell'area dell'Augsburg, ne viene fuori Belfodil che trova lo spazio ed infila ancora in porta! Doppietta!

16.19 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Buon atteggiamento in questo secondo tempo da parte dell'Augsburg che prova ad aumentare l'intensità in campo.

63' - GOL! GOL! GOL! KHEDIRA! ACCORCIA L'AUGSBURG! Di testa incorna il giocatore dei padroni di casa che trova la rete ed accorcia le distanze!

68' - CAIUBY! Calcia una gran punizione dalla trequarti, si esalta il portiere avversario che ci arriva!

70' - Ammonito Pavlenka.

76' - BELFODIL! Passaggio preciso per lui in area, da due passi l'ex attaccante del Parma ci prova! CI arriva il portiere avversario.

81' - Giallo anche per Caiuby.

84' - GOL! GOL! GOL! KRUSE! ANCORA GOL WERDER! Ci mette lo zampino ancora Belfodil, scarica dentro per Kruse che lascia partire una fucilata! Palla in porta, non può nulla il portiere!

17.22 - Finita la partita!

Eintracht-Mainz 3-0

1' - Comincia la partita!

6' - GOL! GOL! GOL! BOATENG! VANTAGGIO EINTACHT! Sugli sviluppi di un corner, la palla finisce a Boateng che calcia in porta! Papera del portiere Muller che sul suo palo si lascia sfuggire il pallone!

15' - L'Eintracht gestisce bene il risultato, Mainz che prova a venir fuori giocando di contropiede.

23' - GOL! GOL! GOL! JOVIC! RADDOPPIO EINTRACHT! Azione veloce dei padroni di casa, Rebic entra in area e attira su di se il portiere, lascia passare il pallone al centro per Jovic bene appostato che deve solo infilare in porta!

35'- REBIC! Palla per il giocatore dell'Eintracht che solo davanti al portiere può calciare! Bravo Muller che respinge!

41' - GOL! GOL! GOL! REBIC! ANCORA GOL EINTRACHT! Azione personale di Rebic che spacca la difesa, carica il tiro e trova l'angolino incrociato! 3-0!

16.19 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - In campo Oztunali e Latza, fuori De Jong e Ujah.

49' - Difficile per il Mainz rimettere in piedi una partita che sembra ormai segnata.

56' - Dentro anche Muto, fuori Ujah.

59' - JOVIC! Conclusione insidiosa verso l'angolino basso, ancora il portiere Muller si supera e para!

69' - TRAVERSA DI JOVIC! Riceve un ottimo passaggio al limite, scarica il tiro che colpisce la parte bassa della traversa!

74' - Gara che non vive di ritmi particolarmente elevati.

80' - Oztunali si prende il giallo.

84' - Ancora padroni di casa in avanti con Gacinovic che tenta il tiro dalla distanza, fuori!

17.23 - Finita!

Monchengladbach-Hoffenheim 3-3

1' - Cominciano le partite!

5' - Palla subito verso Gnabry che parte in velocità! Il guardalinee ferma tutto, offside!

13' - GOL! GOL! GOL! HUBNER! HOFFENHEIM AVANTI! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Hubner salta più in alto di tutto ed incorna con potenza e precisione! 0-1!

21'- Subito un cambio per il Borussia: si fa male Bobadilla, dentroi Drmic.

28' - KRAMARIC! Gran palla per lui che in area riceve e prova a bucare il portiere avversario! Fuori di poco!

33' - GOL! GOL! GOL! DRMIC! PAREGGIO BORUSSIA! Pasticcia il portiere dell'Hoffenheim che rinvia male un pallone, in agguato Drmic che ringrazia ed infila in porta!

36' - Cartellino giallo per Hubner.

16.19 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Calcio di rigore per l'Hoffenheim! Occasione ghiotta per gli ospiti!

58' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! NON SBAGLIA! Dal dischetto non sbaglia il giocatore dell'Hoffenheim che porta i suoi in vantaggio!

73' - GOL! GOL! GOL! STINDL! PAREGGIO BORUSSIA! Bravo a mandare in confusione la difesa avversaria con un movimento ad entrare, tiro e palla in rete!

74' - GOL! GOL! GOL! GRILLITSCH! ANCORA AVANTI L'HOFFENHEIM! Gran lavoro di Uth che serve un ottimo pallone a Grillitisch, conclusione precisa che si infila in porta!

81' - SOMMER! CHE SALVATAGGIO! Schulz lascia partire una bordata da lontano, Sommer si allunga e riesce a parare!

90' - GOL! GOL! GOL! GINTER! PAREGGIO BORUSSIA! Gran palla di Raffael per Ginter che rapidamente si infila tra gli avversari e buca il portiere! Pareggio M'Gladbach, 3-3!

17.23 - Finita!

Amburgo-Hertha

Augsburg-Werder Brema

Eintracht-Mainz

Monchengladbach-Hoffenheim

