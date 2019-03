LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Subito avanti il Bayer, la sblocca l'Eintracht!

Premi f5 per aggiornare

Eintracht-Hoffenheim 1-0

1' - Partiti!

9' - Gara in sostanziale equilibrio in questo avvio.

14' - Ammonito Kasim.

20' - GOL! GOL! GOL! REBIC! Passa in vantaggio l'Eintracht, incornata vincente e palla in rete!

Hertha-Mainz 0-0

1' - Si comincia!

8' - Hertha propositivo in questi primi minuti.

14' - Ujah incorna a due passi dalla porta, palla fuori!

Bayer Leverkusen-Friburgo 1-0

1' - Partiti!

4' - GOL! GOL! GOL! ARANGUIZ! Tiro di prima intenzione e portiere battuto! Bayer avanti, 1-0!

17' - Bayer dilagante in questo avvio.

Norimberga-Lipsia 0-0

1' - Cominciano i match!

9' - Giallo per Konate.

10' - Behrens sbaglia dal dischetto! Rigore fallito dal Norimberga!

26' - Kampl! Da fuori scarica la conclusione ed infila in porta. Tutto fermo, offside.

Schalke-Dusseldorf 0-0

1' - Fischio d'inizio!

9' - E' il Dusseldorf che si riversa in avanti in avvio.

13' - Giallo per Sobotka.

23' - Annullato un gol al Dusseldorf! Interviene il Var sulla rete di Lukebakio, offside!

15.19 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Eintracht-Hoffenheim

Hertha-Mainz

Bayer Leverkusen-Friburgo

Norimberga-Lipsia

Schalke-Dusseldorf

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30!