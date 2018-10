LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Succede di tutto a Dortmund, Borussia ok

Premi f5 per aggiornare

RISULTATI FINALI:

Borussia Dortmund-Augsburg 4-3

Dusseldorf-Schalke 0-2

Hannover-Stoccarda 3-1

Mainz-Hertha Berlino 0-0

1' - Comincia la partita!

4' - Baier si becca subito il giallo.

15' - Reus! Gran palla per l'attaccante che da due passi calcia in curva!

22' - GOL! GOL! GOL! FINBOGASSON! Dortmund sotto in casa, l'attaccante dell'Augsburg supera il portiere avversario e porta i suoi avanti!

26' - Hakimi! Risponde il Dortmund! Conclusione insidiosa dal limite, si supera il portiere avversario!

33' - Padroni di casa che ora comandano il gioco, senza riuscire ad incidere sotto porta.

42' - Giallo per Hahn.

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Burki! Gran parata dell'estremo difensore giallonero che respinge una conclusione insidiosa di Gouweleeuw!

52' - Reus si becca il giallo.

54' - Anche Khedira viene ammonito.

59' - Gara che si innervosisce, giallo anche per Gouweleeuw.

62' - GOL! GOL! GOL! PACO ALCACER! Servito in piena area l'attaccante spagnolo non sbaglia e trova il gol! 1-1!

63' - Caiuby si becca il giallo.

71' - GOL! GOL! GOL! HAHN! L'Augsburg torna in vantaggio, tiro sotto la traversa e padroni di casa in vantaggio!

79' - Ammonizione per Finnbogason.

80' - GOL! GOL! GOL! ANCORA ALCACER! Guerreiro scarica al centro per l'ex Valencia che conclude di potenza trovando il palo e poi la rete! 2-2!

84' - GOL! GOL! GOL! GOTZE! Ribalta tutto il Dortmund! Mario Gotze a tu per tu col portiere non fallisce! 3-2!

87' - GOL! GOL! GOL! GREGORITSCH! Di testa il giocatore dell'Augsburg non sbaglia, è ancora pareggio! 3-3!

90'+6' - GOL! GOL! GOL! ANCORA PACO ALCACER! Incredibile a Dortmund! Il Borussia trova il gol nel finale, gran punizione di Paco Alcacer che trova la tripletta personale e regala tre punti ai suoi!

17.22 - E' finita!

Dusseldorf-Schalke 04 0-2

1' - Si parte!

5' - Raman! Padroni di casa pericolosi! Azione personale del giocatore del Dusseldorf che supera due avversari, si porta davanti al portiere e calcia! Out!

16' - Cresciuto lo Schalke dopo un avvio tentennante.

26' - Mendyl si becca il giallo.

34' - Vige equilibrio in campo, nessuna delle due squadre riesce ad imporsi sull'altra.

35' - Zimmer viene ammonito.

42' - Di Santo! Gran traversone dalla sinistra, l'attaccante impatta con forza ma non trova la porta!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! MCKENNIE! Serdar apparecchia per McKennie che non sbaglia e trova il vantaggio!

51' - Sobottka viene ammonito.

53' - GOL! GOL! GOL! BURGSTALLER! Il giocatore dello Schalke trova un tiro preciso che tocca la traversa ed entra in porta! 0-2!

55' - Giallo per Bodzek.

69' - Morales! Conclusione da posizione interessante, Fahrmann ci arriva!

79' - Kamiski trova il gol ma l'arbitro ferma tutto, offside!

85' - Caligiuri! Palla invitante in piena area, conclusione che viene respinta dal portiere!

17.20 - Finita!

Hannover-Stoccarda 3-1

1' - Fischio d'inizio!

9' - Gara in fase di stallo in questo avvio.

14' - Primo cambio per l'Hannover: Asano è costretto a lasciare il campo per infortunio, dentro Haraguchi.

19' - Albornoz si prende l'ammonizione.

27' - Gomez! Tiro dal limite che sfiora il palo!

30' - GOL! GOL! GOL! WOOD! Incornata vincete per il giocatore dell'Hannover che porta i suoi in vantaggio!

34' - Ora gestisce l'Hannover che difende il vantaggio con personalità.

45' - GOL! GOL! GOL! ANCORA WOOD! Non sbaglia l'attaccante dell'Hannover che sfrutta un assist vincete e trova il raddoppio!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - GOL! GOL! GOL! GOMEZ! L'ex attaccante della Fiorentina raccoglie un passaggio al limite dell'area e pesca il gol nell'angolino!

56' - Didavi! Stoccarda vicino al pareggio, gran conclusione di Didavi verso l'angolino! Ci arriva il portiere dell'Hannover!

64' - Fullkrug! Riceve in area e conclude, fuori!

75' - Ancora Wood! Incornata insidiosa, ci arriva il portiere avversario!

82' - Giallo per Sosa.

90' - GOL! GOL! GOL! BEBOU! Gran lavoro del giocatore dell'Hannover che taglia la difesa e trova il gol! 3-1!

17.21 - Finita!

Mainz-Hertha Berlino 0-0

1' - Partiti!

9' - Mateta! Gran conclusione dal limite, Jarstein si supera e ci arriva!

14' -Mainz che appare maggiormente sicuro e deciso in questa prima fase.

26' - Palo di Ibisevic! Incornata pericolosa per l'attaccante dell'Hertha che trova solo il palo!

34' - Il Mainz si propone in proiezione offensiva senza però rendersi particolarmente pericoloso.

42' - I padroni di casa continuano a gestire il possesso palla.

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Il Mainz si mantiene in costante proiezione offensiva senza riuscire ad incidere.

61' - Cresce l'Hertha in questi ultimi minuti.

70' - Mateta! Salta più in alto di tutti e prova a sfruttare il traversone, fuori!

75' - L'equilibrio in campo è tangente, nessuna delle due si impone.

81' - Gara che continua a non scaldarsi.

89' - Giallo per Maier.

17.19 - Finisce qui!

