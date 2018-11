LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Vantaggio Stoccarda, pareggio Augsburg!

Premi f5

Werder Brema-Borussia M'Gladbach 1-3

1' - Si parte!

5' - Strobl! Conclusione di rimbalzo da due passi, fuori!

15' - Stind! Dal limite lascia partire una cannonata, ci arriva il portiere avversario!

23' - Harnik! Conclusione in spaccata, ci arriva il portiere!

39' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Borussia in vantaggio, Plea prende la mira e trova lo spazio per la conclusione in porta!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Il Borussia trova il raddoppio con un gran gol di Hazard!

52' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Lanciato in porta si trova una prateria davanti, punta la porta e non sbaglia!

60' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL BREMA! Augustinsson serve al bacio Sahin che mira e trova il gol!

77' - Selassie! Incornata da due passi, fuori!

Dusseldorf-Hertha Berlino 2-0

1' - Si comincia!

7' - Gara equilibrata in questo avvio.

16' - Duda! Incornata da due passi, palla di un soffio a lato! Che occasione per l'Hertha!

27' - Mittelstadt si prende il giallo.

41' - ESPULSIONE IN CASA HERTHA! Mittelstadt si becca il secondo fallo, rosso!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - GOL! GOL! GOL! Usami riceve in area, in maniera rapida e precisa trova il tiro ed il gol! 1-0!

63' - GOL! GOL! GOL! HENNINGS! Traversone dalla destra, Hennings impatta con il piatto e scarica in porta!

70' - Usami parte palla al piede, arriva al limite e prova il tiro! Fuori!

Friburgo-Mainz 1-3

1' - Partiti!

6'- GOL! GOL! GOL! GBAMIN! Conclusione potente e precisa dalla distanza, il portiere avversario non può nulla!

18' - GOL! GOL! GOL! MATETA! Raddoppio Mainz, da posizione defilata Mateta inquadra la porta e trova la rete!

23' - Boetius riceve al limite, punta l'angolino e calcia! Ci arriva il portiere avversario!

36' - Il Mainz gestisce al meglio il risultato.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Hofler! Di testa trova l'incornata, palla fuori di un niente!

68' - Giallo per Hofler.

72' - GOL! GOL! GOL! SALLAI! Si avventa su un pallone vagante e scarica subito in porta!

75' - GOL! GOL! GOL! ONISIWO! Tiro piazzato nell'angolo, il portiere non ci arriva!

Hoffenheim-Augsburg 1-1

1' - Fischio d'inizio!

16' - Giallo per Gouweleeuw.

17' - Joelinton! Gran movimento in area a smarcarsi, incornata all'angolino! Risponde il portiere dell'Augsburg!

27' - Gara che vive sostanziale equilibrio in qusta fase del match.

34' - Szalai incorna a due passi dalla porta, conclusione debole che viene boccata dal portiere.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

69' - Finnbogason! In dribbling si infila tra i difensori avversaria, conclude ma non trova la porta.

65' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Scodellata dentro dalla fascia, Kramaric controlla e da due passi conclude in porta!ù

70' - FINNBOGASON! Gran tiro e palla in rete, l'Augsburg trova il pari!

82' - Giallo per Nordtveit.

Norimberga-Stoccarda 0-1

1' - Partiti!

7' - Gentner! Fucilata in piena area, palla di poco fuori!

22' - Zrelak! Passaggio filtrante sfruttato in area, conclusione e tiro all'angolino! Fuori!

37' - E' lo Stoccarda che spinge in maniera costante in questa fase.

41' - Poche conclusioni degne di nota in questo primo tempo.

16.17 - Fine primo tempo.

55' - Kerk! Occasione ghiotta, riceve a due passi dalla porta e tira! Fuori!

57' - Gomez! Raccoglie la palla di controbalzo e conclude! Out!

70' - GOL! GOL! GOL! BAUMGARTL! Dal limite riesce a trovare un tiro preciso e potente su cui il portiere non può nulla! Vantaggio Stoccarda!

77' - Giallo per Fuchs.

15.21 - Sono ben cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Werder Brema-Borussia M'Gladbach

Dusseldorf-Hertha Berlino

Friburgo-Mainz

Heffenheim-Augsburg

Norimberga-Stoccarda

15.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale del campionato tedesco!