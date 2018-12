LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Vince il Bayern, fermato l'Eintracht

Premi f5 per aggiornare

22.27 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

Bayern-Lipsia 1-0

1' - Si comincia!

8' - Equilibrio in questo avvio di partita.

16' - Giallo per Demme.

24' - Alaba prova ad imbeccare Muller, bene la difesa del Lipsia che chiude gli spazi.

36' - Palo di Upamecano! Incornata a due passi alla porta, palla che si stampa sul palo!

21.15 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Azione personale di Coman che salta un avversario e prova a servire Lewandowski, palla fuori misura che termina sul fondo.

64' - Giallo per Laimer.

77' - Sule! Conclusione da posizione ravvicinata, palla di poco fuori.

80' - Giallo per Renato Sanches.

83' - GOL! GOL! GOL! RIBERY! Approfitta di un'azione confusa, mette a sedere un avversario ed infila il portiere!

90' - ESPULSO ILSANKER! Intervento duro, rosso per lui!

90' - ESPULSO ANCHE RENATO SANCHES! Doppio giallo per lui, rosso nel finale!

22.21 - Fine partita!

Werder Brema-Hoffenheim 1-1

1' - Comincia la partita!

13' - Osako! Che occasione! Gran passaggio, a due passi dalla porta fallisce e manda a lato!

25' - Schulz si becca l'ammonizione.

31' - GOL! GOL! GOL! BITTENCOURT! Si inserisce in area dalle retrovie, viene servito da sinistra e colpisce di piatto! 0-1!

41' - Werder che spinge ma non riesce a colpire sotto porta.

21.15 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - GOL! GOL! GOL! SELASSIE! Gran cross dalla sinistra di Augustinsson, Selassie incorna e batte il portiere! 1-1!

71' - Squadre che non riescono ad incidere in fase offensiva.

84' - Kramaric! Riceve in area, calcia da posizione interessante ma il tiro è centrale! Para il portiere!

22.22 - Fine partita.

Friburgo-Hannover 1-1

1' - Si parte!

8' - CALCIO DI RIGORE! Fallo di mano di Schwegler, l'arbitro indica il dischetto!

9' - GOL! GOL! GOL! FRIBURGO AVANTI! Waldschmidt non fallisce dal dischetto e porta i suoi avanti!

14' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO HANNOVER! Dalla bandierina Schwegler pesca Felipe che incorna di testa e batte Schwolow! 1-1!

24' - Hannover prova a prendere predominio sul campo.

36' - Haberer! Colpisce dall'altezza del dischetto, conclusione che termina di poco sopra la traversa.

42' - Felipe si becca il giallo.

21.15 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Petersen! Riceve fortuitamente il pallone in area, calcia ma non inquadra la porta.

61' - Wood! Colpisce di controbalzo dal limite, tiro potente che viene parato da Schwolow.

74' - In campo c'è equilibrio, nessuna delle due riesce a prevalere sull'altra.

81' - Dingert viene ammonito.

22.23 - Fine partita.

Mainz-Eintracht Francoforte 2-2

1' - Fischio d'inizio!

11' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Bella manovra dei padroni di casa, Quaison si allarga sulla sinistra e di mancino infila sul primo palo!

16' - Jovic mette in porta per il pareggio del Francoforte ma l'arbitro ferma tutto, offside.

22' - Gli ospiti spingono alla ricerca del pareggio.

31' - GOL! GOL! GOL! JOVIC! Riceve un assist al bacio al centro dell'area, indirizza all'angolino di prima e trova il gol!

36' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Cross dalla sinistra, Quaison in spaccata colpisce e trova la rete!

42' - GOL! GOL! GOL! JOVIC! De Guzman crea per Jovic che di testa trova l'angolino! 2-2!

21.15 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Ammonito Caricol.

59' - Gara tesa, giallo anche per Salcedo.

67' - Situazione di sostanziale equilibrio in questo secondo tempo.

70' - Boetius riceve il giallo.

77' - Rebic si prende l'ammonizione.

81' - Boetius! Sfrutta un'imbeccata da dietro, tiro troppo centrale che viene parato dal portiere.

83' - Ammonito Bell.

87' - Nervi molto tesi in campo, giallo anche per N'Dicka.

22.23 - Finisce qui!

20.22 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Bayern-Lipsia

Werder Brema-Hoffenheim

Friburgo-Hannover

Mainz-Eintracht Francoforte

20.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale del campionato tedesco!