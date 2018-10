LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Vince il Bayern, pari Dortmund

Premi f5 per aggiornare

17.26 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Restate collegati su Tmw per tutti gli approfondimenti e le voci dei protagonisti della Bundesliga!

Borussia Dortmund-Hertha Berlino 2-2

1' - Si comincia!

9' - Hakimi si becca il giallo.

18' - Sancho infila in porta ma è tutto fermo, offside.

23' - Ibisevic si becca il giallo.

27' - GOL! GOL! GOL! SANCHO! Gotze infila un assist al bacio, Sancho approfitta ed infila in rete!

34' - Il Borussia gestisce il risultato con personalità.

41' - GOL! GOL! GOL! KALOU! Rasoiata centrale e micidiale che batte il portiere avversario.

16.21 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - Arriva subito il giallo per Lazaro.

54' - Il Dortmund aumenta il ritmo del gioco, manca la conclusione in porta.

55' - Ammonizione anche per Lustenberger.

61' - GOL! GOL! GOL! SANCHO! Ancora lui, trova il gol e porta i suoi in vantaggio!

79' - Guerreiro prova la conclusione di potenza, fuori.

90' - GOL! GOL! GOL! KALOU! Gran fredezza per l'ex Chelsea che con un rasoterra preciso trova il gol!

17.22 - Fine partita!

Dusseldorf-Wolfsburg 0-3

1' - Partiti!

6' - Ammonito William.

9' - Giallo anche per Morales.

14' - Gara molto nervosa, ammonito anche Arnold.

22' - Arnold! Ci prova con una conclusione dal limite, fuori!

35' - Gara che vive una fase di stallo.

40' - Rigore per il Wolfsburg, giallo per Henningg.

41' - GOL! GOL! GOL! Weghorts non sbaglia dal dischetto, 0-1!

16.20 - Fine primo tempo.

46' - Comincia la ripresa.

52' - Il Dusseldorf prova ad alzare il baricentro del gioco alla ricerca del pari.

55' - Ammonito Giesselmann.

73' - GOL! GOL! GOL! BREKALO! Riceve in area, con rapidità mira la porta e batte il portiere!

80' - GOL! GOL! GOL! GINCZEK! Sassata dal limite, arriva anche il terzo gol per il Wolfsburg.7

17.20 - Fine partita.

Hannover-Augsburg 1-2

1' - Si parte!

8' - GOL! GOL! GOL! KHEDIRA! Passa l'Augsburg, Khedira infila in rete da distanza ravvicinata!

13' - L'Hannover aumenta l'intensità.

29' - Hinteregger in tuffo ci prova di testa, fuori!

35' - Haraguchi! Conclusione da posizione invitante, palla di poco fuori.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia la ripresa.

52' - Hahn! Incornata pericolosa nel pieno dell'area avversaria, conclusione a lato.

63' - GOL! GOL! GOL! FINNBOGASON! Un tiro preciso e fulminante che infila il portiere avversario.

72' - GOL! GOL! GOL! BEBOU! Gran conclusione dalla distanza, il portiere non ci arriva!

81' - Gara nervosa, ben tre ammoniti in dieci minuti.

17.20 - Fine partita.

Mainz-Bayern 1-2

1' - Fischio d'inizio!

9' - Il Bayern comanda il gioco, manca la conclusione in porta.

29' - Kimmich! Gran conclusione, palla che termina di poco fuori!

31' - Gol annullato ad Alcantara, conclusione vincente ma il tutto viene annullato dal Var.

39' - GOL! GOL! GOL! Goretzka riceve un assist al bacio da Kimmich, palla in rete e Bayern in vantaggio!

43' - Giallo per Caricol.

16.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia la ripresa.

48' - GOL! GOL! GOL! BROSINSKI! Conclusione nell'angolino dove il portiere non può arrivare, pareggio!

62' - GOL! GOL! GOL! Alcantara viene imbeccato da Lewandowski, conclusione vincente a tu per tu col portiere!

78' - Javi Martinez ci prova dalla distanza, tiro a lato.

88' - Gara che si innervosisce nel finale, due ammoniti negli ultimi minuti.

17.21 - Fine partita.

15.20 - Sono ben quattro i match in programma:

Borussia Dortmund-Hertha Berlino

Dusseldorf-Wolfsburg

Hannover-Augsburg

Mainz-Bayer

15.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta Bundesliga, vi racconteremo il campionato tedesco!