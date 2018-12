LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Vincono Bayern ed Hertha, cade l'Hannover

Premi f5 per aggiornare

Werder Brema-Bayern 1-2

1' - Si parte!

7' - Lewandowski! Riceve palla in area, prova la conclusione che termina fuori.

15' - Kimmich! Conclusione dalla distanza, palla fuori di un niente.

20' - GOL! GOL! GOL! GNABRY! Gran cross di Kimmich dalla destra, palla per Gnabry che imbuca in porta! 0-1!

26' - Muller! Raccoglie il cross dalla destra e colpisce in area! Fuori!

33' - GOL! GOL! GOL! OSAKO! Pareggio Werder, incornata di Osako che pareggia i conti!

36' - Giallo per Moisander.

16.16 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - GOL! GOL! GOL! GNABRY! Doppietta per il giocatore del Bayern che colpisce all'angolino e batte il portiere!

57' - Coman! Conclusione rasoterra insidiosa, Pavlenka ci arriva!

74' - Alaba! Bayern vicino al raddoppio, conclusione rapida che termina di poco a lato.

79' - Ammonito Alaba.

82' - Giallo per Alcantara.

93' - ESPULSO MOISANDER! Il giocatore del Werder era già ammonito, finisce anzitempo sotto la doccia!

17.22 - Fine partita!

Borussia Dortmund-Friburgo 2-0

1' - Si comincia!

8' - Il Borussia prova ad imporsi in questi primi minuti.

14' - Padroni di casa costantemente aggressivi, manca incisività sotto porta.

25' - Gotze! Entra in area, ha spazio per la conclusione e ci prova! Out!

39' - Rigore per il Borussia!

40' - GOL! GOL! GOL! REUS! Il Borussia passa in vantaggio siglando il calcio di rigore!

45' - Giallo per Haberer!

16.16 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Reus! Che occasione! Da pochi passi prova a colpire, fuori!

58 - Il Borussia Dortmund amministra bene il vantaggio.

67' - Gara senza particolari emozioni in questa fase.

86' - Giallo per Willenborg.

90' - GOL! GOL! GOL! PISZCZEK! Nel finale arriva anche il raddoppio del Borussia!

17.23 - Fine partita.

Hannover-Hertha Berlino 0-2

1' - Partiti!

9' - Sostanziale equilibrio in avvio.

15' - Fullkrug! Prova il tiro dal limite, palla che termina in curva.

17' - Ancora Fullkrug! Arriva sul passaggio filtrante in area, calcia ma non trova la porta.

29' - Giallo per Maier.

40' - Ibisevic! Calcia da posizione interessante, palla sopra la traversa!

44' - GOL! GOL! GOL! TORUNARIGHA! L'Hertha in vantaggio in questo finale di primo tempo!

16.17 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Sostanziale equilibrio in questo secondo tempo.

61' - Selke infila in pallone in porta per il raddoppio Hertha, ma è tutto fermo. Offside.

63' .- Giallo per Schwegler.

72' - Giallo per Elez.

73' . GOL! GOL! GOL! IBISEVIC! L'attaccante raccoglie un cross al bacio, di testa incorna e batte il portiere!

84' .- Hannove poco propenso alla fase offensiva, l'Hertha gestisce il vantaggio.

17.23 - Fine partita.

Stoccarda-Augsburg 1-0

1' - Si comincia!

12' - Possesso palla prolungato per la squadra ospite che prova a scardinare la difesa avversaria.

21' - Gregoritsch galoppa verso l'area, scarica il tiro che viene ribattuto.

26' - Ammonito Schieber.

27' - Giallo anche per Ascacibar.

39' - GOL! GOL! GOL! DONIS! Gran tiro all'angolino, imparabile per il portiere!

16.16 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!7

56' - L'Augsburg predomina sul campo ma non riesce a colpire.

61' - Zieler incorna di testa a due passi dalla porta, fuori! Pareggio ad un passo!

76' - Ammonito Framberger.

82' - Gestione diligente dello Stoccarda che mantiene il vantaggio.

89' - Ammonito anche Insua.

17.23 - Fine partita

15.20 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Werder Brema-Bayern

Borussia Dortmund-Friburgo

Hannover-Hertha Berlino

Stoccarda-Augsburg

15.15 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale del campionato tedesco!