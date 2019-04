LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Vincono Werder e Lipsia

Premi f5 per aggiornare

Werder Brema-Friburgo 2-1

Hannover-Monchengladbach 0-1

Lipsia-Wolfsburg 2-0

Stoccarda-Leverkusen 0-1

1' - Si comincia!

9' - Werder che si riversa subito in avanti.

18' - Osako! Calcia forte dal limite, palla sul fondo.

25' - Augustinsson si immola in avanti, scodella dentro ma non trova compagni pronti a colpire.

34' - Il Wofsburg prende il possesso del campo ma non riesce a colpire.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Il Werder si riversa in avanti, la squadra di Kohfeldt vuole in vantaggio.

58' - Klaassen! Impatta di testa su un cross preciso, palla fuori.

60' - Giallo per Stenzel.

68' - Gara che si innervosisce, giallo anche per Augustinsson.

73' - Altra ammonizione, se la becca Frantz.

78' - GOL! GOL! GOL! KLAASSEN! Sahin apparecchia per l'attaccante del Werder che non sbaglia, 1-0!

85' - GOL! GOL! GOL! SELASSIE! Raddoppio Werder, incorna sovrastando i difensori e firma il 2-0!

90' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL FRIBURGO! Waldschmidt firma il 2-1 proprio nel finale!

17.22 - Fine partita.

1' - Partiti!

9' - Maina! Riceve un passaggio filtrante in area, calcia ma il tiro viene ribattuto,

21' - Hazard! Entra in area, prova la conclusione che viene ribattuta dal portiere!

31' - Ancora Hazard! Prova il tiro dopo aver superato due avversari, alto!

36' - Prova a venire fuori il Borussia in questo finale.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! RAFFAEL! Dal limite scarica la conclusione, pallonetto che scavalca il portiere! 0-1!

67' - Il Borussia controlla il risultato in questa fase.

72' - Weydandt! Riceve in area, solo davanti al portiere conclude! Sommer ci arriva!

87' - Plea! Prova il tiro rasoterra verso l'angolo sinistro, ci arriva il portiere!

17.22 - Fine partita.

1' - Fischio d'inizio!

16' - GOL! GOL! GOL! KAMPL! Controlla il passaggio di Mukiele, infila alla sinistra e firma 1-0!

25' - Giallo per Guilavogui.

28' - GOL! GOL! GOL! WERNER! Sabitzer pesce Werner in area, stacco di testa e palla in porta!

37' - Lipsia che gestisce in questo finale di primo tempo.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Werner trova la doppietta personale ma l'arbitro ferma tutto, offside.

67' - Lipsia che gestisce il doppio vantaggio, non ne viene fuori il Wolfsburg.

74' - Werner! Conclude a pochi passi dalla porta, tiro largo di un niente.

82' - Giallo per Laimer.

17.22 - Fine partita.

1' - Si comincia!

17' - Esswein! Da 14 metri calcia in porta, ci arriva Hradecky ci arriva!

28' - Gara non particolarmente vivace fino a questo momento, pochi tiri da parte di ambo le squadre.

43' - Beck viene ammonito.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Tiene palla il Leverkusen che costruisce la manovra da dietro.

65' - GOL! GOL! GOL! HAVERTZ! Dal dischetto non fallisce, vantaggio Leverkusen!

74' - Bailey! Ci prova da punizione, tiro che termina di un soffio sopra la traversa.

90' . Espulso Ascacibar! Lo Stoccarda chiude in dieci uomini.

17.22 - Fine partita.

Werder Brema-Friburgo

Hannover-Monchengladbach

Lipsia-Wolfsburg

Stoccarda-Leverkusen

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30