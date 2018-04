LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: pari Schalke 04, poker Bayern

BAYERN MONACO-FRANCOFORTE 4-1

1' - La gara è cominciata!

3' - Evina salta bene per colpire su questo cross morbido nell'area piccola ma il pallone esce di diversi metri sulla sinistra.

7' - Joshua Kimmich cerca la testa di un compagno con un bel cross ma la difesa è ben piazzata e allontana il pericolo.

8' - Sandro Wagner non è riuscito a controllare bene il pallone e si è aiutato con la mano, l'arbitro non ha potuto far altro che fischiare il fallo.

11' - Passaggio preciso nei piedi di Frank Evina sul limite. La sua rapida conclusione è ben calibrata ma la fortuna non è dalla sua: palla fuori di un soffio sulla destra.

15' - Joshua Kimmich prova a crossare in area ma i difensori avversari intercettano la sfera senza problemi.

19' - Marco Fabian viene servito bene sul limite dell'area e senza pensarci troppo tenta il tiro. Il pallone vola alto sopra la traversa però.

23' - Grande intesa tra i giocatori del Bayern. Cambiano gioco con lanci lunghi ma riescono a combinare anche con uno-due rapidi. Grande lavoro di squadra nonostante un importante turnover.

26' - Niklas Dorsch commette un fallo pericoloso per recuperare palla. Christian Dingert vede tutto e fischia fallo. Ci sarà una punizione per il Francoforte.

29' - Fallo di Bernat, il Francoforte potrà usufruire di un calcio di punizione.

32' - Evina ha provato un filtrante in area ma il passaggio è stato fermato.

35' - Marco Fabian viene giudicato in fuorigioco.

40' - Mijat Gacinovic dal limite lascia partire un gran tiro di prima ma il pallone esce di un soffio sulla sinistra.

43' - GOOOOL! BAYERN IN VANTAGGIO! Niklas Dorsch segna dopo un assist di Sandro Wagner che gli permette di segnare a porta vuota. 1-0.

45' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

16.15 - FINE PRIMO TEMPO.

--------INTERVALLO----------

46' - Via al secondo tempo!

46' - CAMBIO NEL FRANCOFORTE: David Abraham è stato rimpiazzato da Marco Russ.

46' - CAMBIO NEL BAYERN: Jupp Heynckes decide di far sedere Joshua Kimmich. Al suo posto Rafinha.

50' - Il guardalinee segnala il fuorigioco sul tocco di Sandro Wagner.

56' - CAMBIO NEL BAYERN: Meritan Shabani scende e Thiago Alcantara sale al suo posto.

59' - CAMBIO FRANCOFORTE: Niko Kovac mette dentro forze fresche. Cambio quindi: Mijat Gacinovic uscirà e Marijan Cavar prenderà il suo posto.

64' - Un cross preciso arrivato all'altezza del dischetto viene impattato da Sandro Wagner. Sovrastando la difesa colpisce di testa ma il tiro termina largo di un soffio sulla sinistra.

65' - CAMBIO FRANCOFORTE: Branimir Hrgota ha fatto del suo meglio e viene rimpiazzato da Sebastien Haller.

66' - CAMBIO BAYERN: Forze nuove in arrivo con Niklas Sule pronto ad entrare per Frank Evina.

70' - Marco Fabian calcia di potenza al volo ma il tiro viene bloccato da un avversario.

72' - Marius Wolf (Francoforte) sparacchia dal limite dell'area ma il tentativo molto largo sulla sinistra.

75' - Sebastien Haller parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

76' - GOOOL! RADDOPPIO DEL BAYERN: Sandro Wagner (Bayern) imbeccato in area da Sebastian Rudy rimane freddo e buca il portiere. 2:0.

78' - GOOOL! IL FRANCOFORTE ACCORCIA LE DISTANZE: Sebastien Haller, posizionato nell’area piccola, aveva talmente fame di gol da mandare la palla in fondo alla rete con il suo corpo e cambiare il punteggio in 2:1.

80' - Marco Fabian riceve un passaggio preciso sul limite dell'area e lascia partire un buon tiro. Sfortunatamente per lui il tiro esce di poco sopra la traversa.

84' - Danny da Costa cerca un passaggio lungo, ma mancando di potenza sufficiente per raggiungere i compagni di squadra, viene intercettato da uno dei difensori.

87' - GOOOOL! TRIS DEL BAYERN: Rafinha termina la propria azione personale in area con un bel tiro che batte Lukas Hradecky all'angolino basso di sinistra. 3-1.

89' - Corentin Tolisso aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere lascia partire il tiro verso il centro. Lukas Hradecky è attento però e riesce a parare facilmente.

90' - GOOOL! POKER DEL BAYERN: Sule si aggiunge al tabellino dei marcatori e firma il poker. 4-1.

90'+1' - L'arbitro fischia la fine della gara.

17.19 - GARA TERMINATA!

FRIBURGO-COLONIA 3-2

1' - Partiti!

4' - Julian Schuster mette in area un ottimo pallone ma la difesa avversaria intercetta e spazza.

7' - Marco Hoger commette un brutto intervento. L’arbitro lo vede e fischia immediatamente. Calcio di punizione per il Friburgo.

9' - Per poco! Il tiro di Leonardo Bittencourt dal limite termina largo davvero di poco sulla destra.

11' - Nicolas Hofler salta su un traversone nell’area piccola e colpisce di testa la palla che finisce per un pelo fuori sopra la traversa. Grandissima occasione!

14' - GOOOOOL! FRIBURGO IN VANTAGGIO! Nils Petersen salta per prendere il cross e di testa segna di precisione nell'angolino basso di destra. 1-0.

19' - Marcel Risse compie un ruvido intervento e Deniz Aytekin segnala il fallo. Friburgo guadagna un calcio piazzato.

22' - CALCIO DI RIGORE PER IL FRIBURGO! Marco Hoger sradica il pallone al proprio avversario ma commette fallo in area e l'arbitro fischia il penalty.

23' - RIGORE SBAGLIATO DAL FRIBURGO! Christian Gunter calcia il rigore e piazza la palla nell’angolo in basso a destra ma Timo Horn si distende incredibilmente e gli nega il gol.

26' - Simon Terodde riceve un passaggio in profondità nell’area piccola e sfera un potente e pericoloso colpo di testa che, per un pelo, supera il palo sinistro e va fuori.

29' - Marcel Risse si libera per il tiro sul limite e va alla conclusione... che però è da dimenticare, palla in curva.

31' - Fallo di Kleindienst, calcio di punizione per gli ospiti.

37' - Difesa attentissima e il pericoloso cross di Christian Gunter viene allontanato. L'arbitro fischia il corner, il Friburgo avrà questa possibilità.

40' - Mike Frantz ha fatto del suo meglio per raggiungere un pallone filtrante ma il passaggio era davvero troppo forte.

45' - Giallo per Terrazzino.

45' - Ammonito anche Osaka.

45' - Giallo per Marco Hoger.

45'+1' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO.

---------INTERVALLO----------

46' - E' iniziata la ripresa.

50' - Simon Terodde riceve un buon passaggio al limite dell’area, fa partire un tiro da posizione promettente, ma il tiro è ben contrastato dal difensore.

52' - GOOOOL! RADDOPPIO DEL FRIBURGO: Dopo un bel passaggio Nils Petersen scarica in rete all'angolino basso di sinistra. Bel lavoro di squadra comunque! 2-0.

54' - CAMBIO FRIBURGO: entra Haberer al posto di Mike Frantz.

60' - Simon Terodde è stato troppo aggressivo col suo intervento. L'arbitro non può che fischiare fallo per il Friburgo.

63' - CAMBIO COLONIA: Dentro Vincent Koziello, fuori Tim Handwerker.

63' - CAMBIO COLONIA: Stefan Ruthenbeck mette dentro forze fresche. Cambio quindi: Simon Terodde uscirà e Jhon Cordoba prenderà il suo posto.

65' - Giallo per Mere.

69' - Yuya Osako riceve un passaggio e scaglia un tiro dal limite dell’area, ma è bloccato da uno dei difensori avversari.

71' - Vincent Koziello calcia il pallone in area ma la difesa avversaria riesce ad intercettare il passaggio.

72' - CAMBIO FRIBURGO: Nils Petersen lascia il posto a Lucas Holer.

75' - Cross tentato da Marcel Risse. I difensori riescono a liberare l'area però. L'arbitro ed il suo assistente sono d'accordo per assegnare l'angolo al Colonia.

78' - Julian Schuster alcia verso l'area questa punizione un paio di metri fuori dall'area ma il portiere con ottima scelta di tempo stacca alto e fa sua la sfera.

79' - CAMBIO COLONIA: Claudio Pizarro entra al posto di Yuya Osako.

82' - GOOOOL! IL COLONIA ACCORCIA LE DISTANZE: Jorge Mere gira per Leonardo Bittencourt che trovandosi smarcato in area calcia di prima infilando Alexander Schwolow sulla sinistra. 2-1.

83' - CAMBIO FRIBURGO: forze nuove in arrivo con Robin Koch pronto ad entrare per Julian Schuster.

87' - GOOOOL! CLAMOROSO PAREGGIO DEL COLONIA! Ancora Bittencourt firma la doppietta e segna il 2-2.

88' - Lucas Holer arrivato in area con una giocata pazzesca spara in porta. Il portiere è battuto ma ci pensa uno dei difensori a sventare la minaccia.

89' - Giallo per Koch.

90' - Tre minuti di recupero.

90'+2' - Giallo per Koziello.

90'+3' - GOOOOL! TRIS DEL FRIBURGO! Lucas Holer dopo un'avvolgente azione di squadra riesce a segnare con freddezza. 3-2.

17.21 - GARA TERMINATA!

HERTHA BERLINO-AUGSBURG 2-2

1' - Si comincia!

3' - Valentino Lazaro crossa bene ma Andreas Luthe con i pugni respinge.

6' - Mathew Leckie manda la palla in area dal fondo, ma il suo cross viene intercettato. L'Hertha avrà un corner a disposizione.

10' - Philipp Max mette il cross in mezzo ma uno dei difensori si fa trovare pronto e libera in sicurezza.

13' - Alfred Finnbogason con reattività arriva sul traversone calciato su punizione. Il colpo di testa non è però dei migliori e termina altissimo.

15' - Martin Hinteregger ci prova con una punizione da distanza interessante. Il tiro indirizzato sotto la traversa viene però respinto con un bell'intervento da Rune Jarstein.

19' - Jonathan Schmid è punito per il suo fallo in attacco. Marco Fritz ha visto bene l’azione e fischia l’irregolarità.

22' - Sembrava potesse terminare il rete il missile dalla distanza di Marco Richter, il tiro però va a spegnersi fuori alto di un soffio. Il portiere può ringraziare.

25' - Michael Gregoritsch scatta verso la porta ma il difensore recupera bene e lo contrasta.

28' - Un cross da fondo campo sorvola tutta l’area ma non arriva a nessuno. Valentino Lazaro dovrà mirare meglio se vuole creare dei problemi alla difesa avversaria.

30' - Il corner, battuto da Jonathan Schmid, viene allontanato di testa da uno dei difensori.

32' - GOOOOOL! AUGSBURG IN VANTAGGIO: Michael Gregoritsch tenta la fortuna calciando dal limite, il pallone subisce una deviazione e spiazza il povero Rune Jarstein. 0-1.

35' - Valentino Lazaro si incarica del corner ma il pallone trova la testa di un difensore.

39' - Cross lungo dalla fascia per il ben posizionato Jonathan Schmid, la difesa però allontana.

42' - Tutto facile per il portiere. Michael Gregoritsch ha sacrificato la precisione in favore della potenza. Non una gran scelta, palla fuori sulla destra.

45' - Niklas Stark non riesce a trovare nessun compagno in area, il passaggio viene intercettato. Il pallone esce e sarà calcio d'angolo per l'Hertha.

45'+1' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

-------------INTERVALLO----------

46' - Via al 2° tempo.

47' - Marvin Plattenhardt batte il calcio d'angolo, ma la difesa avversaria è pronta a spazzare la palla in sicurezza.

49' - Rune Jarstein si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

55' - Marvin Plattenhardt batte un calcio d'angolo, ma il difensore s'impone rinviando la palla lontano dalla porta.

57' - Sembra che Michael Gregoritsch sia in difficoltà dopo aver ricevuto un colpo da un avversario. Vediamo se potrà continuare a correre.

59' - CAMBIO AUGSBURG: Michael Gregoritsch non ce la fa, entra Cordova.

61' - GOOOOL! RADDOPPIO AUGSBURG: Sergio Cordova, appena entrato, riceve palla in area e si trova una prateria davanti. Senza esitare calcia e trova il gol all'angolino basso di destra. 0-2.

66' - Francisco Caiuby fa partire un cross morbido. La difesa avversaria intercetta ed evita il pericolo.

69' - Sergio Cordova tenta il tiro da dentro l'area ma il pallone finisce appena largo alla sinistra.

71' - CAMBIO HERTHA: finisce qui la partita di Per Skjelbred che lascia quindi spazio a Vedad Ibisevic.

71' - CAMBIO HERTHA: fuori Kalou, entra Palko Dardai.

75' - Rani Khedira riceve un passaggio basso ma uno dei difensori è velocissimo e gli ruba prontamente il pallone.

76' - CAMBIO AUGSBURG: Termina qui la partita di Alfred Finnbogason che ha davvero dato tutto per oggi. Spazio quindi alle forze fresche di Marcel Heller.

77' - Giallo per Cordova.

78' - AMmonito anche Caiuby.

82' - CAMBIO AUGSBURG: Il mister ha deciso di togliere Jan Moravek e di buttare nella mischia Christoph Janker.

83' - CALCIO DI RIGORE PER L'HERTHA BERLINO! L'arbitro concede il penalty per la trattenuta in area di Janker.

84' - GOOOOL! L'HERTHA ACCORCIA LE DISTANZE: Vedad Ibisevic trasforma il rigore spiazzando completamente il portiere. 1-2.

88' - GOOOOOL! CLAMOROSO PAREGGIO DELL'HERTHA: Davie Selke dopo aver agganciato il passaggio di testa dentro l'area di Vedad Ibisevic trova il gol con un bel tiro. E' 2:2.

90' - AUGSBURG IN DIECI! Marcel Heller viene cacciato. Dopo il rosso ricevuto ha tentato di spiegarsi con l'arbitro ma nulla da fare. E' espulso.

90' - Due minuti di recupero.

17.21 - GARA TERMINATA!

SCHALKE 04-BORUSSIA M'GLADBACH 1-1

1' - La gara è iniziata!

2' - Lars Stindl calcia lungo verso l'area la punizione ma Ralf Fahrmann intercetta.

6' - Bello scambio tra Justin Hoffmanns e Thorgan Hazard, ma Ralf Fahrmann legge la giocata e l'azione viene bloccata.

8' - Leon Goretzka sembrava potesse involarsi ma uno dei difensori ha chiuso bene.

10' - Guido Burgstaller raccoglie un passaggio al limite dell’area per esplodere un tiro che viene splendidamente respinto dalla difesa avversaria.

12' - Giallo per Bentaleb.

13' - SCHALKE 04 IN DIECI! L'arbitro estrae il rosso per Nabil Bentaleb che deve abbandonare il terreno di gioco dopo il brutto fallo su Stindl.

17' - Oscar Wendt mette un filtrante nello spazio per un compagno sempre in agguato sulla linea del fuorigioco ma uno dei difensori alla fine riesce ad intercettare il pallone.

19' - I giocatori del Monchengladbach si scambiano il pallone con precisione cercando di costruire nuove azioni d'attacco.

21' - Nico Elvedi prende palla e tenta la conclusione rasoterra al centro, ma il tiro è troppo debole per impensierire Ralf Fahrmann.

26' - Giallo per Wendt.

28' - Amine Harit si è procurato lo spazio per un cross morbido dal fondo, ma avrebbe dovuto essere più preciso per impensierire gli avversari.

30' - Guido Burgstaller è servito da un preciso passaggio sul limite dell’area e lascia immediatamente partire una cannonata vicino al palo destro. Il suo tentativo è stato sventato dall'attento portiere, che salva con una stupenda parata.

32' - GOOOOOL! M'GLADBACH IN VANTAGGIO: Raffael mostra tutta la sua bravura all'interno dell'area agganciando un bel passaggio e concludendo in rete all'angolino basso di sinistra.

38' - Giallo per Zakaria.

39' - CAMBIO M'GLADBACH: Lars Stindl deve uscire a causa dell'infortunio. Dieter Hecking dà spazio a Mickael Cuisance.

41' - Justin Hoffmanns mette in mezzo un cross invitante ma la difesa intercetta il pallone.

44' - Guido Burgstaller si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere.

45' - Due minuti di recupero.

45+2' - CALCIO DI RIGORE PER LO SCHALKE 04! Christoph Kramer probabilmente si è aiutato toccando il pallone con un braccio: è rigore per l'arbitro.

45'+2' - GOOOOL! PAREGGIO DELLO SCHALKE 04! Daniel Caligiuri dal dischetto non sbaglia e firma il pareggio.

45'+3' - L'arbitro fischia la fine primo tempo.

16.19 - FINE PRIMO TEMPO.

----------INTERVALLO----------

46' - Si riparte!

49' - Grande intesa tra i giocatori del Monchengladbach. Cambiano gioco con lanci lunghi ma riescono a combinare anche con uno-due rapidi. Grande lavoro di squadra.

54' - Denis Zakaria non riesce a chiudere il passaggio in area. L'azione sfuma.

57' - Il passaggio di Oscar Wendt non trova nessuno e l'azione d'attacco si interrompe.

60' - Denis Zakaria non ci farà vedere nient'altro, sale Tobias Strobl.

62' - Evgen Konoplyanka aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro sulla destra. Yann Sommer è attento però e in tuffo riesce a respingere.

64' - CAMBIO SCHALKE 04: Amine Harit scende e Weston McKennie prende il suo posto.

65' - Giallo per Vestergaard.

72' - Daniel Caligiuri ha probabilmente notato che il portiere era fuori dai pali, ma indirizza malamente il suo tiro dalla lunga distanza che sfila pochi metri oltre la traversa.

74' - Un cross da fondo campo sorvola tutta l’area ma non arriva a nessuno. Evgen Konoplyanka dovrà mirare meglio se vuole creare dei problemi alla difesa avversaria.

75' - Nico Elvedi aggancia un passaggio squisito al limite dell'area e lascia partire un gran tiro verso la porta. Colpisce solo la traversa però. Che momento sfortunato per lui.

79' - CAMBIO M'GLADBACH: Ibrahima Traore rimpiazzerà Justin Hoffmanns.

81' - Evgen Konoplyanka mette in mezzo un cross davvero invitante, Yann Sommer la fa sua però.

84' - Giallo per Franco Di Santo.

85' - Ibrahima Traore prova a involarsi ma un tocco di troppo gli fa perdere il pallone.

88' - Thorgan Hazard arrivato vicino al dischetto prova a concretizzare un cross indirizzando di testa sulla sinistra. Ralf Fahrmann non sta però a guardare e il suo intervento tiene il pallone fuori dalla porta.

90' - Due minuti di recupero.

17.23 - GARA TERMINATA!

WOLFSBURG-AMBURGO 1-3

1' - Si parte.

2' - Fischio di Daniel Siebert, Matti Steinmann viene fermato per il fallo commesso. Il Wolfsburg potrà sfruttare un calcio piazzato.

7' - Gotoku Sakai si fa strada a suon di dribbling ma uno dei difensori alla fine riesce a chiudere. Ci sarà un angolo per l'Amburgo.

8' - Bobby Wood era in una buona posizione quando ha ricevuto la palla su un traversone dal fondo, ma il suo tiro da circa undici metri non è per niente preciso e la palla esce sopra lontano dalla traversa.

11' - Ancora Bobby Wood per poco non cambia il risultato della partita dopo la sua bella azione personale conclusasi con un tiro promettente dal limite dell'area. Il pallone era indirizzato all'angolino basso di destra ma Koen Casteels mostra tutti i suoi riflessi e para.

12' - CAMBIO WOLFSBURG: Bruno Labbadia è obbligato al cambio. Marcel Tisserand non ce la fa, al suo posto Riechedly Bazoer.

14' - Paul Verhaegh gioca in area su Renato Steffen che però sparacchia in curva.

16' - Bobby Wood raccoglie un bel passaggio morbido in area e tenta di infilare il portiere sotto la traversa, il pallone viene però bloccato da un difensore.

22' - Gideon Jung si libera vicino al dischetto del rigore e riesce ad effettuare un colpo di testa interessante. Uno dei difensori si oppone al suo tentativo prima che la sfera arrivi al portiere, angolo per l'Amburgo.

24' - Maximilian Arnold passa palla sul limite a Riechedly Bazoer il cui tiro è da dimenticare. Palla larghissima sulla destra.

31' - Bandierina alzata verso Divock Origi. Si è mosso troppo in anticipo.

33' - Il gioco è fermo, Maximilian Arnold ha preso una bella botta ed è stato chiamato lo staff medico.

34' - Bobby Wood spreca una ghiotta occasione! Stacca bene sul cross ma colpisce debolmente di testa all'altezza del dischetto. Palla alta sopra la traversa.

40' - Calcio d'angolo per l'Amburgo che sta attaccando alla ricerca del gol.

42' - CALCIO DI RIGORE PER L'AMBURGO! Josuha Guilavogui interviene in scivolata, ma l’arbitro Daniel Siebert fischia il fallo in area, è rigore!

43' - GOOOOL! AMBURGO IN VANTAGGIO: Bobby Wood trasforma il rigore spiazzando completamente il portiere. 0-1.

45' - Giallo per Verhaegh!

45'+1' - GOOOOL! RADDOPPIO DELL'AMBURGO: Lewis Holtby salta per incontrare un eccellente cross e dirige la palla con un fantastico colpo di testa che supera il portiere, passando all'incrocio destro della porta. 0-2.

45'+2' - L'arbitro fischia la fine primo tempo.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO.

------------INTERVALLO----------

46' - Via al secondo tempo.

46' - CAMBIO NEL WOLFSBURG: Josip Brekalo è entrato al posto di Paul Verhaegh.

48' - Douglas Santos si è gettato pericolosamente sulle gambe del suo avversario e l'arbitro fischia il fallo.

52' - Giallo per Knoche.

56' - Aaron Hunt ha atterrato un avversario con un intervento piuttosto ruvido, punizione per i padron di casa.

61' - Renato Steffen mette in area un passaggio corto ma Julian Pollersbeck è reattivo e intercetta la sfera.

64' - Divock Origi sembrava potesse involarsi ma uno dei difensori ha chiuso bene. Il guardalinee segnala il corner, sarà il Wolfsburg a poterlo sfruttare.

66' - Maximilian Arnold riceve un cross tagliato dalla fascia e calcia in porta dal dischetto. Il tiro è buono ma la sfera esce di pochissimo sulla destra.

67' - Giallo per Pollersbeck.

68' - CAMBIO AMBURGO: Aaron Hunt abbandona il campo e Albin Ekdal entra in sostituzione.

72' - Filip Kostic getta tutto alle ortiche! Riceve un preciso passaggio in area e calcia con rapidità mirando sulla sinistra. Il tiro manca però di forza e Koen Casteels para senza troppo patemi. Amburgo guadagna un corner.

74' - Difesa attentissima e il pericoloso cross di Lewis Holtby viene allontanato.

77' - Bobby Wood prende palla e in slalom supera la difesa, il suo tiro verso il centro però viene respinto alla perfezione da Koen Casteels.

78' - GOOOOL! IL WOLFSBURG ACCORCIA LE DISTANZE: Josip Brekalo batte la punizione. La gran botta manda in confusione il portiere e termina in rete.

89' - Papadopoulos viene ammonito dall'arbitro.

90'+3' - CALCIO DI RIGORE PER L'AMBURGO! Limpida decisione dell'arbitro. Rigore concesso all'Amburgo. Si rialza il giocatore atterrato da Riechedly Bazoer: Daniel Siebert ha visto tutto e fischia il fallo per questa scivolata scorretta.

90'+3' - L'AMBURGO SBAGLIA IL RIGORE! Filip Kostic si avvicina al dischetto. Tenta di confondere il portiere arrestando per un attimo la rincorsa e poi calcia all'angolino basso di sinistra. Koen Casteels mantiene invece la calma e respinge il rigore!

90'+4' - GOOOOL! TRIS DELL'AMBURGO: Gian-Luca Waldschmidt ribadisce in rete nel sette di destra dopo che il pallone è rimbalzato sui suoi piedi in area, risultato: 1:3.

17.23 - GARA TERMINATA!

----------

15.26 - Le squadre stanno entrando sui rispettivi campi: è tutto pronto per il 32° turno di Bundesliga.

15.15 - Cinque le sfide in programma in questo sabato di Bundesliga: il Bayern, con la testa alla Champions, ospiterà l'Eintracht Francoforte mentre lo Schalke 04 se la vedrà contro il M'Gladbach. Il Friburgo sfiderà il Colonia, il Wolfsburg attende l'Amburgo e l'Hertha Berlino affronterà l'Augsburg.

15.04 - Gentili lettori e lettrici di TMW un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta del 32° turno di Bundesliga. Insieme in questo sabato pomeriggio vivremo tutte le emozioni di questa giornata del campionato tedesco.