LIVE TMW - DIRETTA BUNDESLIGA - Via ai secondi tempi!

HERTHA BERLINO-COLONIA 0-1

1' - La gara è iniziata!

1' - Un grande tocco di Salomon Kalou che è stato raggiunto da un eccellente cross in area. Esplode una rapida conclusione verso l’angolo di destra, ma il portiere risponde in maniera superba.

5' - Salomon Kalou scatta verso la porta ma il difensore recupera bene e lo contrasta.

9' - Buona opportunità per Claudio Pizarro. Si alza però la bandierina dell'assistente per fuorigioco.

12' - Yuya Osako salta alto e incorna da distanza ravvicinata. Il colpo di testa non è male, è indirizzato al centro ma Rune Jarstein non si fa sorprendere e para da vero campione.

13' - Salomon Kalou viene pescato in fuorigioco.

17' - Che occasione da gol! Vedad Ibisevic effettua una buona corsa in area, raccoglie un cross e spara la palla verso la porta, il tiro è però bloccato da un avversario con una scivolata sorprendente.

22' - CAMBIO NEL COLONIA: problemi per Stefan Ruthenbeck visto che Simon Zoller sembra proprio non potercela fare. Jhon Cordoba entrerà al suo posto.

25' - Vedad Ibisevic parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

29' - GOOOOL! COLONIA IN VANTAGGIO: Jhon Cordoba arriva sulla palla e lancia Leonardo Bittencourt alle spalle della difesa. Il suo tiro risulta vincente, 0-1.

32' - Christian Clemens calcia la palla in area dal corner, ma uno dei difensori arriva per primo sulla palla con un colpo di testa.

36' - Clemens è stato ammonito!

37' - Marvin Plattenhardt mette dentro la punizione, ma uno dei difensori allontana il pericolo senza problemi.

41' - Darida si prende il giallo!

42' - Marvin Plattenhardt calcia in area un cross davvero pericoloso ma i suoi compagni non riescono ad avere la meglio sulla difesa.

45' - Un minuto di recupero.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO.

46' - Via alla ripresa.

46' - CAMBIO HERTHA: Pal Dardai ha deciso per un cambio, Mathew Leckie per Mitchell Weiser.

HOFFENHEIM-AMBURGO 2-0

1' - Si parte!

4' - Ito prova a costruire con un bel filtrante che però non viene raccolto dal proprio compagno.

5' - Filip Kostic compie un ruvido intervento e Harm Osmers segnala il fallo.

7' - Kostic mette in mezzo un cross davvero invitante, Oliver Baumann la fa sua però.

9' - GOOOL ANNULLATO ALL'HOFFENHEIM! Il gol di Benjamini Hubner è stato annullato dal VAR per fuorigioco!

11' - Gian-Luca Waldschmidt aggancia un preciso passaggio sul limite dell'area e calcia forte sulla destra ma il portiere con un grandissimo intervento riesce a parare.

14' - Tatsuya Ito riceve palla con un filtrante sul limite ma il suo tiro viene bloccato.

18' - GOOOOL! HOFFENHEIM IN VANTAGGIO: Serge Gnabry riceve un passaggio vincente dal suo compagno di squadra e trova il fondo della rete con una conclusione semplice. 1-0.

22' - Filip Kostic riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori sulla destra.

25' - Pavel Kaderabek riceve un passaggio morbido dalla fascia e conclude da distanza ravvicinata. Il pallone esce facendo la barba al palo destro.

27' - GOOOOOL! RADDOPPIO DELL'HOFFENHEIM! Adam Szalai imbeccato in area da Nico Schulz rimane freddo e buca il portiere. 2-0.

32' - Filip Kostic crossa in area con precisione ma la difesa è attenta ed allontana il pericolo.

33' - CAMBIO AMBURGO: entra Albin Ekdal al posto di Matti Steinmann.

35' - Gotoku Sakai viene servito da un lungo passaggio sul limite dell’area e scarica una palla diretta alla parte alta della rete, ma il portiere compie un magnifico tuffo per opporsi. La palla rimbalza sui suoi guanti e si schianta contro il legno.

40' - Andrej Kramaric calcia in mezzo la punizione ma uno dei difensori libera di testa.

45' - Un minuto di recupero.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

46' - Via al 2° tempo.

47' - Pavel Kaderabek aggancia un passaggio squisito all'interno dell'area e lascia partire il tiro verso la porta. Colpisce solo il palo però.

BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

1' - Il match è cominciato!

3' - Jonathan de Guzman mette una palla filtrante ma uno dei difensori interviene interrompendo qualsiasi velleità.

5' - Marius Wolf è servito da un preciso passaggio sul limite dell’area e lascia immediatamente partire un rasoterra vicino al palo sinistro. Il suo tentativo è stato sventato dall'attento portiere, che salva con una stupenda parata.

8' - Giallo per Lars Bender!

12' - Kevin Volland si libera per il tiro sul limite e va alla conclusione che però è da dimenticare, palla molto larga sulla destra.

14' - Ancora Kevin Volland viene servito da un preciso passaggio in area e lascia immediatamente partire un rasoterra dritto verso il centro della porta. Il suo tentativo è stato sventato dall'attento portiere, che salva con una stupenda parata.

18' - Leon Bailey non riesce a crossare in area con sufficiente precisione.

21' - GOOOOL! LEVERKUSEN IN VANTAGGIO: Kai Havertz mette in mezzo una bella palla morbida e Julian Brandt in salto schiaccia all'angolino basso di sinistra, palla sul palo e gol.

22' - Danny da Costa è stato ammonito.

23' - GOOOOL! PAREGGIO DEL FRANCOFORTE! Gran lavoro di Marius Wolf che con un vero capolavoro ha servito Marco Fabian il quale ha finalizzato la splendida azione battendo Bernd Leno con una gran rasoiata all'angolino basso di destro. 1:1.

28' - Un altro tentativo di inviare rapidamente la palla oltre la difesa da parte di Kai Havertz è stato scongiurato e spazzato via in sicurezza.

30' - Marius Wolf ha commesso un fallo in attacco e l’arbitro Felix Brych indica immediatamente un calcio piazzato per il Leverkusen.

34' - Passaggio preciso nei piedi di Julian Brandt sul limite. La sua rapida conclusione è ben calibrata ma la fortuna non è dalla sua. Palla fuori di un soffio sulla sinistra.

38' - Kai Havertz viene servito da un suo compagno di squadra con un bel traversone, ma non riceve bene la palla e la difesa, per scongiurare il pericolo, la spazza via.

41' - Leon Bailey tenta ancora un passaggio a spaccare la difesa, ma gli avversari sono attenti ed intercettano il pallone.

43' - Julian Baumgartlinger commette fallo con una sua scivolata pericolosa sul suo avversario.

45' - Un minuto di recupero.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

46' - Via alla ripresa.

49' - Fischio di Felix Brych, Panagiotis Retsos viene fermato per il fallo commesso. Un calcio di punizione per il Francoforte.

STOCCARDA-HANNOVER 0-0

1' - Partiti!

3' - Iver Fossum atterra un avversario. Sven Jablonski è a due passi e non può far altro che fischiare fallo.

7' - La punizione viene calciata da Erik Thommy ma non benissimo stavolta, la difesa libera tranquillamente. Stoccarda ha a disposizione questo tiro dalla bandierina.

8' - Thommy raccoglie la palla al balzo al limite dell’area di rigore e spara la palla sopra la traversa.

11' - Mario Gomez è stato il più veloce a posizionarsi dentro l’area di rigore e svetta per impattare un cross da calcio d’angolo. Sferra un bel colpo di testa, ma la palla sfila di poco la traversa.

14' - Bebou mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori hanno fatto bene il loro lavoro.

17' - Un bel traversone liftato trova Martin Harnik smarcato che dimostra un eccellente tocco nel controllo di palla. Martin Harnik effettua un rasoterra che termina al centro della porta. Il portiere non aveva nulla di cui preoccuparsi. Una facile parata.

20' - Ginczek tira centralmente un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Il suo tiro è stato salvato dal portiere.

24' - Mario Gomez supera la difesa con facilità ma una volta arrivato a tu per tu col portiere non riesce a segnare, Philipp Tschauner è bravo ad intuire e parare il tiro diretto all'angolino basso di destra. Corner per lo Stoccarda.

27' - Erik Thommy riceve palla appena fuori area e conclude mirando all'angolino basso di sinistra. Philipp Tschauner con grandi riflessi evita il gol, davvero un ottimo intervento.

33' - Felix Klaus mette in area un ottimo pallone ma la difesa avversaria intercetta e spazza. Hannover ha una chance per segnare con questo corner.

37' - Fallo di Christian Gentner, calcio di punizione.

40' - Philipp Tschauner si supera davvero per parare questo tiro. Il rimbalzo arriva a Erik Thommy sul limite che ci prova con un buon tiro, trova però i guanti del portiere invece che la porta.

41' - Giallo per Felix Klaus.

44' - Difesa attentissima e il pericoloso cross di Daniel Ginczek viene allontanato. Lo Stoccarda si guadagna un calcio dalla bandierina.

45' - Holger Badstuber fa partire un cross in area, ma la difesa avversaria l'allontana in sicurezza. Lo Stoccarda si aggiudica un calcio d'angolo.

45' - Un minuto di recupero.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO.

46' - Si riparte!

48' - Felix Klaus calcia fortissimo dal limite. Il pallone diretto all'angolino basso di destra viene però fermato da Ron-Robert Zieler con un intervento strepitoso.

15.26 - Le squadre stanno entrando sui rispettivi campi: è tutto pronto per il 30° turno di Bundesliga.

15.15 - Quattro le sfide in programma in questo sabato di Bundesliga: l'Hertha ospita il Colonia, lo Stoccarda affronterà l'Hannover, l'Hoffenheim se la vedrà con l'Amburgo e soprattutto il Bayern Leverkusen affronterà il Francoforte in uno scontro diretto per il quarto posto.

15.04 - Gentili lettori e lettrici di TMW un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta del 30° turno di Bundesliga. Insieme in questo sabato pomeriggio vivremo tutte le emozioni di questa giornata del campionato tedesco.