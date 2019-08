LIVE TMW - DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE - Club Brugge in vantaggio

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

APOEL-AJAX 0-0

21.00 - PARTITI!

4' - Si fa vedere l'Ajax. Conclusione da fuori di van de Beek, che non trova lo specchio della porta.

10' - Buona azione di Tadic, che prova a dribblare la difesa ma viene fermato.

13' - Altro tentativo di Tadic: il numero 10 rientra sul mancino e carica il tiro, ma Belec blocca senza problemi.

CLUJ-SLAVIA PRAGA 0-0

21.00 - PARTITI!

10' - Tentativo di Boril, che sul cross dalla destra calcia di prima intenzione col mancino, senza centrare però lo specchio della porta.

13' - Olayinka riceve sulla fascia destra, prova a scappare via e calcia da posizione defilata. La sfera termina fuori.

20' - Coufal mette in mezzo un cross invitante ma la difesa intercetta il pallone.

LASK LINZ-CLUB BRUGGE 0-1

21.00 - PARTITI!

6' - Bel tentativo di Klauss, che calcia da fuori, a giro: Mignolet non può arrivarci, ma tira un sospiro di sollievo. La sfera termina a lato.

7' - Calcio di rigore per il Club Brugge!

9' - Dopo un check col VAR confermato il calcio di rigore.

10' - GOL DEL CLUB BRUGGE! VANAKEN DAL DISCHETTO! Vanaken si presenta dagli undici metri e calcia alla sua sinistra. Il portiere intuisce ma la sfera finisce all'angolino!

19' - Michorl calcia dal limite dell’area, ma colpisce piano la palla che finisce sopra la traversa.

24' - LASK vicino al gol! Goiginger va via sulla fascia, la mette al centro, Deli devia e manda la palla sul palo. Che occasione!

