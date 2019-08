LIVE TMW - DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE - Finali: pari Ajax, Slavia corsaro

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

23.53 - Terminano tutti i match!

APOEL-AJAX 0-0

21.00 - PARTITI!

4' - Si fa vedere l'Ajax. Conclusione da fuori di van de Beek, che non trova lo specchio della porta.

10' - Buona azione di Tadic, che prova a dribblare la difesa ma viene fermato.

13' - Altro tentativo di Tadic: il numero 10 rientra sul mancino e carica il tiro, ma Belec blocca senza problemi.

22' - L'Ajax ha già tre calciatori ammoniti: Mazraoui, Marin e adesso s'è aggiunto Veltman.

29' - APOEL due volte vicino al gol! Ioannou va via sulla corsia e calcia da posizione defilata, ma un difensore mette in angolo in maniera provvidenziale, sugli sviluppi del quale Al-Tamari spedisce di un soffio a lato.

37' - Tadic getta al vento una grande occasione. La palla rimbalza tra i suoi piedi ma indirizza male il pallone che termina ben largo oltre il palo sinistro.

43' - Tadic ancora protagonista: dribbling stretto e tiro, ma regge il muro dell'APOEL.

21.48 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

51' - Tagliafico fa partire un cross in area, ma la difesa avversaria allontana in sicurezza.

57' - Lucas Souza calcia dall'interno dell'area, ma Onana se la cava e poi un difensore completa il disimpegno.

58' - Traversa APOEL! Cross di Pavlovic, Matic impatta di testa ma la sfera sbatte sul legno!

61' - Sponda di Pavlovic per Al-Tamari in area. Quest'ultimo calcia da posizione defilata ma manda sull'esterno della rete.

69' - Palla vagante nell'area dell'Ajax. Van de Beek libera male, Lucas Souza da fuori calcia di prima intenzione, ma Onana si supera e dice di no.

72' - Tadic scappa sulla corsia mancina e mette al centro. Neres devia in qualche modo, senza impensierire però la difesa cipriota.

80' - Espulso Mazraoui! Ajax in dieci uomini per il secondo giallo rimediato dal marocchino!

87' - Tamari va via a gran velocità, arriva sul lato corto dell'area e scarica il mancino che finisce sull'esterno della rete.

22.50 - FINE PARTITA!

CLUJ-SLAVIA PRAGA 0-1

21.00 - PARTITI!

10' - Tentativo di Boril, che sul cross dalla destra calcia di prima intenzione col mancino, senza centrare però lo specchio della porta.

13' - Olayinka riceve sulla fascia destra, prova a scappare via e calcia da posizione defilata. La sfera termina fuori.

20' - Coufal mette in mezzo un cross invitante ma la difesa intercetta il pallone.

28' - GOL DI MASOPUST! PASSA LO SLAVIA! Sugli sviluppi di un corner la sfera termina fuori area a Masopust. Quest'ultimo calcia al volo e sorprende il portiere, infilandolo sotto le gambe!

36' Boril calcia il pallone in area ma Arlauskis esce dai pali in presa sicura.

43' - Soucek crossa in area alla perfezione, senza però trovare compagni liberi. Ritmi bassi.

21.48 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

51' - Il Cluj ora sembra un'altra squadra: Rondon calcia, ma la sfera finisce sul palo!

60' - Ritmi bassi in questa fase di partita. Partita spezzettata dai falli.

67' - Djokovic va al cross dalla fascia sinistra. Un difensore colpisce di testa e quasi fa autogol, ma la sfera per sua fortuna va alta sopra la traversa.

73' - Rondon scende sul versante di destra e mette al centro. Il portiere però esce e anticipa tutti.

75' - Ci prova lo Slavia Praga. E' Stanciu a prendere le redini del gioco, ma il suo è un tiraccio che finisce fuori.

78' - Calcio di rigore per il Cluj!

79' - OMRANI SBAGLIA IL RIGORE! Il numero 9 si fa intercettare il penalty dal portiere, si resta sull'1-0 per gli ospiti!

83' - Masopust sui trenta metri, poi dal limite dell'area calcia sopra la traversa.

22.51 - FINE PARTITA!

LASK LINZ-CLUB BRUGGE 0-1

21.00 - PARTITI!

6' - Bel tentativo di Klauss, che calcia da fuori, a giro: Mignolet non può arrivarci, ma tira un sospiro di sollievo. La sfera termina a lato.

7' - Calcio di rigore per il Club Brugge!

9' - Dopo un check col VAR confermato il calcio di rigore.

10' - GOL DEL CLUB BRUGGE! VANAKEN DAL DISCHETTO! Vanaken si presenta dagli undici metri e calcia alla sua sinistra. Il portiere intuisce ma la sfera finisce all'angolino!

19' - Michorl calcia dal limite dell’area, ma colpisce piano la palla che finisce sopra la traversa.

24' - LASK vicino al gol! Goiginger va via sulla fascia, la mette al centro, Deli devia e manda la palla sul palo. Che occasione!

32' - Lancio in profondità per Klauss, beccato però in posizione irregolare.

41' - Michorl calcia la punizione precisa sulla testa di Holland che non riesce però a capitalizzare l'occasione.

21.48 - FINE PRIMO TEMPO!

22.03 - RIPARTITI!

50' - Dennis vicino al gol: il suo tiro è potente ma centrale, respinge Schlager.

61' - Imbucata per Openda, che va alla conclusione di prima, ma incrocia troppo e spedisce a lato.

71' - Bel cross di Rits all'interno dell'area ma la difesa avversaria intercetta.

82' - Buona azione di Rits, che arriva sui venti metri ed esplode il destro: palla a lato, non di molto.

90' - Percussione di Kaveh, che a tu per tu col portiere non dà angolo al tiro e gli spara addosso.

22.53 - FINE PARTITA!

20.40 - Chi avrà la meglio nel doppio confronto si qualificherà per la fase a gironi che comincerà il 17 settembre. Le gare di ritorno di questo spareggio si giocheranno, a campi invertiti, martedì 27 e mercoledì 28 agosto, alla stessa ora.

20.35 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Champions League, la cronaca testuale dei play-off di qualificazione alla massima competizione europea. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.