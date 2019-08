LIVE TMW - DIRETTA COPPA ITALIA - Finali: tris Bologna, cade l'Hellas

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

PERUGIA-BRESCIA 2-1

18.00 - PARTITI!

43' - GOL DEL BRESCIA! VANTAGGIO DI DONNARUMMA! Passa la formazione ospite: Sgarbi perde palla, Gyomber non legge il rimpallo e Donnarumma ne approfitta. Davanti a Vicario quest'ultimo non sbaglia!

18.49 - FINE PRIMO TEMPO!

19.07 - RIPARTITI!

92' - PAREGGIA IL PERUGIA! SEGNA MELCHIORRI! Dragomir lancia Iemmello, che va al centro da Melchiorri. Il primo tentativo va su Joronen, ma al secondo non sbaglia il tap-in!

19.56 - SI VA AI SUPPLEMENTARI!

20.01 - COMINCIANO I SUPPLEMENTARI!

104' - PASSA IL PERUGGIA! GOL DI BUONAIUTO! Buonaiuto firma il sorpasso con uno strepitoso destro scagliato con il collo'esterno dai 25 metri su cui Joronen non può nulla.

119' - Espulso Rosi!

20.39 - FINE PARTITA! Il Perugia supera il turno.

FIORENTINA-MONZA 3-1 (Clicca qui per la diretta testuale completa)

ASCOLI-TRAPANI 2-0

20.30 - Inizia il match!

21.20 - Fine primo tempo!

21.35 - Inizia la ripresa!

49' - VANTAGGIO ASCOLI! A SEGNO SCAMACCA! Bella azione di Cavion, che mette al centro per l'Under 21: Scamacca si libera dalla marcatura e mette in porta!

81' - RADDOPPIO ASCOLI! ANCORA SCAMACCA! Il classe '99 prende in contropiede il portiere con un tocco di prima che in qualche modo finisce in rete!

22.23 - Fine partita!

CAGLIARI-CHIEVOVERONA 2-1

20.30 - Inizia il match!

7' - GOL DEL CAGLIARI! A SEGNO JOAO PEDRO!Traversone di Lykogiannis dalla sinistra, Ionita colpisce di testa e centra la traversa ma Joao Pedro è in agguato: il brasiliano controlla e gira in rete sotto la traversa!

17' - RADDOPPIO CAGLIARI! PRIMA GIOIA PER ROG! L'ex Napoli al primo match ufficiale marca con un gran siluro dall'interno dell'area di rigore: botta all'incrocio e 2-0 Cagliari!

40' - Espulso Rafael! Cagliari in dieci uomini!

42' - GOL DI PUCCIARELLI! ACCORCIA IL CHIEVO! Aresti respinge il calcio di punizione, ma sulla ribattuta il più lesto è Pucciarelli, che spedisce all'angolino!

21.20 - Fine primo tempo!

21.35 - Inizia la ripresa!

22.23 - Fine partita!

CITTADELLA-CARPI 3-3

20.30 - Inizia il match!

23' - Calcio di rigore per il Cittadella!

24' - DIAW TRASFORMA! PASSA IL CITTADELLA! Diaw trasforma con personalità il penalty e regala il vantaggio ai suoi. 1-0.

42' - Calcio di rigore per il Carpi!

43' - GOL DI VANO! PARI CARPI! Non sbaglia dagli undici metri Vano: trasformazione perfetta e 1-1!

21.20 - Fine primo tempo!

21.35 - Inizia la ripresa!

71' - GOL DI CELAR! AVANTI IL CITTADELLA! Bella azione della formazione di casa, in tanti partecipano alla manovra e Celar alla fine la concretizza!

92' - PARI CARPI AL FOTOFINISH! ANCORA VANO! Cross per Vano, che impatta il pallone di testa e spedisce in fondo al sacco, trascinando probabilmente la gara ai supplementari!

22.25 - Si va ai supplementari!

22.29 - Iniziano i supplementari!

94' - ANCORA VANO! PASSA IL CARPI! Vantaggio ospite ancora con il suo attaccante, che spedisce in fondo alla rete: è 3-2!

94' - Espulso Drudi!

118' - LA RIPRENDE IL CITTADELLA! A due minuti dalla fine Proia trova la via del gol e riporta il risultato in parità!

23.06 - Si va ai rigori!

23.17 - Passa il Cittadella! La sequenza ai rigori finisce 5-4!

EMPOLI-PESCARA 2-1

20.30 - Inizia il match!

5' - GOL DI TUMMINELLO! PASSA IL PESCARA! Maietta sbaglia tutto e regala il pallone a Tumminello. Quest'ultimo si presenta tutto solo davanti al portiere e non sbaglia!

26' - GOL DI DEZI! PAREGGIA L'EMPOLI! Laribi da sinistra la mette in mezzo, tacco di La Gumina e da due passi a Dezi non resta che spingerla dentro!

21.20 - Fine primo tempo!

21.35 - Inizia la ripresa!

22.25 - Si va ai supplementari!

22.29 - Iniziano i supplementari!

104' - 104' - GOL DI MOREO! PASSA L'EMPOLI! Balkovec va alla battuta di un calcio d'angolo, Moreo svetta in area di rigore e di testa batte l'estremo difensore!

101' - Espulso Maietta!

23.04 - Fine partita!

FROSINONE-MONOPOLI 5-1

20.30 - Inizia il match!

31' - VANTAGGIO FROSINONE! LO SIGLA TROTTA! Gol spettacolare, condito dall'assist di Beghetto, che dalla fascia sinistra ha servito al centro dell'area Trotta con l'esterno del piede: il cross, a rientrare, è stato arpionato da Trotta cheha trafitto magistralmente Menegatti.

35' - ANCORA TROTTA! RADDOPPIO FROSINONE! Bravo l'ex Crotone ad approfittare di una palla vagante in area di rigore: conclude in rete con tutta forza. 2-0!

21.20 - Fine primo tempo!

21.35 - Inizia la ripresa!

57' - GOL DI CIANO! TRIS FROSINONE! Assit di Citro, palla filtrante al centro dell'area di rigore, Ciano si allarga e conclude a mezza altezza! 3-0!

68' - POKER FROSINONE! ANCORA CIANO! Tiro dal limite dell'area di rigore, conclusione rapida e piazzata alla destra di Menegatti: 4-0!

75' - ANCORA IN GOL IL FROSINONE! A SEGNO BRIGHENTI! Raccoglie l'invito da calcio di punizione di Ciano e di testa insacca a fil di palo! Imprendibile per Menegatti!

82' - A SEGNO FERRARA! ACCORCIA IL MONOPOLI! Gol di Ferrara di testa, assist di Donnarumma da calcio di punizione dall'out sinistro.

22.22 - Fine partita!

UDINESE-SUDTIROL 3-1

20.30 - Inizia il match!

21.20 - Fine primo tempo!

21.35 - Inizia la ripresa!

49' - GOL DI LASAGNA! VANTAGGIO UDINESE! Filtrante perfetto di de Paul, Lasagna taglia alle spalle del difensore e infila alle spalle di Cucchietti!

65' - PARI SUDTIROL! A SEGNO MOROSINI! Tiro da fuori di Morosini, Musso non arriva sul bolide e la palla si insacca. Tutto da rifare per gli uomini di Tudor.

68' GOL DELL'UDINESE! NUOVO VANTAGGIO DI MANDRAGORA! Sponda di Opoku, Mandragora calcia al volo e trova la traiettoria perfetta per il diagonale! È 2-1!

87' - ANCORA MANDRAGORA! TRIS UDINESE! Tiro dal limite di Mandragora e palla che si insacca nell'angolino alla destra di Cucchietti!

22.23 - Fine partita!

HELLAS VERONA-CREMONESE 1-2

20.30 - Inizia il match!

7' - GOL DI EMPEREUR! HELLAS AVANTI! Il Verona passa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla dentro l’area, botta al volo vincente del difensore Empereur. Conclusione potentissima dal centro dell’area, niente da fare per Agazzi.

21.20 - Fine primo tempo!

21.35 - Inizia la ripresa!

92' - GOL DI CASTAGNETTI! PARI CREMONESE! Batti e ribatti in area del Verona, l’assedio grigiorosso si tramuta nel gol del pareggio: Castagnetti, appena dentro l’area, indirizza col mancino nell’angolino basso alla sinistra di Silvestri

22.25 - Si va ai supplementari!

22.29 - Iniziano i supplementari!

103' - VANTAGGIO CREMONESE! SEGNA DELI! Sugli sviluppi di un corner Montalto fa da sponda all'altezza del secondo palo, poi Deli insacca da pochi passi e fa esplodere il settore ospiti!

23.04 - Fine partita!

LECCE-SALERNITANA 4-0

20.47 - Inizia il match!

4' - GOL DEL LECCE! A SEGNO LAPADULA! Errore clamoroso di Billong, e gol di Lapadula con tocco morbido. 1-0.

21.36 - Fine primo tempo!

21.50 - Inizia la ripresa!

61' - RADDOPPIO LECCE! Errore di Maistro, che innesta la ripartenza del Lecce, che va a segno con Falco!

76' - TRIS LECCE! ANCORA LAPADULA! L'ex Genoa si mette alle spalle la difesa granata e sigla la doppietta personale!

81' - IL LECCE CALA IL POKER CON CALDERONI! Bel gol della formazione salentina: Calderoni si coordina e calcia al volo di sinistro, mettendola in fondo al sacco!

22.40 - Fine partita!

PISA-BOLOGNA 0-3

20.47 - Inizia il match!

21' - GOL DI POLI! BOLOGNA AVANTI!Soriano scodella un cross perfetto per la girata di testa di Poli che batte Gori. 0-1.

21.33 - Fine primo tempo!

21.50 - Inizia la ripresa!

61' - RADDOPPIO BOLOGNA! Gran palla di Palacio per Soriano che stoppa e serve Orsolini, diagonale che non lascia scampo a Gori.

63' - TRIS BOLOGNA! Assist di Poli per Palacio, conclusione a giro sul secondo palo. Niente da fare per Gori.

22.27 - Fine partita!

SASSUOLO-SPEZIA 1-0

20.47 - Inizia il match!

9' - GOL DEL SASSUOLO! PRIMA VOLTA PER TRAORE'! Bella iniziativa di Berardi che serve il nuovo acquisto Traorè che con un preciso diagonale sigla la rete dell’1-0!

21.33 - Fine primo tempo!

21.48 - Inizia la ripresa!

22.38 - Fine partita!

SPAL-FERALPISALO' 3-1

20.47 - Inizia il match!

1' - GOL DELLA FERALPISALO'! VANTAGGIO DI MAIORINO! Inizio shock per la SPAL: Ceccarelli va al cross e pesca Maiorino, che sul secondo palo spedisce in rete!

3' - PARI SPAL! SEGNA DI FRANCESCO! Conclusione dal limite dell'ex Sassuolo, che batte così De Lucia!

15' - LA RIBALTA LA SPAL! SEGNA VALOTI! Di Francesco imbecca Valoti, che va in progressione centralmente, conclude da distanza ravvicinata e sigla il 2-1!

31' - TRIS SPAL! ANCORA VALOTI! Di Francesco batte un corner e pesca Valoti, che svetta in area e sigla il 3-1!

21.33 - Fine primo tempo!

21.50 - Inizia la ripresa!

22.38 - Fine partita!

CROTONE-SAMPDORIA 1-3

21.02 - Inizia il match!

8' - GOL DEL CROTONE! MOLINA A SEGNO! Bella imbucata per Molina, che taglia alle spalle del terzino. A tu per tu con Audero non sbaglia e lo trafigge!

37' - GOL DI CAPRARI! PAREGGIA LA SAMP! Quarto gol in Coppa Italia per l'ex Pescara, che riceve sul lato sinistro dell'area e calcia sul palo lontano, non lasciando scampo a Cordaz!

41' - QUAGLIARELLA DA CALCIO DI RIGORE! SORPASSO SAMP! Lo specialista non si fa attendere e calcia un rigore teso a mezza altezza che Cordaz non può deviare!

21.51 - Fine primo tempo!

22.06 - Inizia la ripresa!

60' - TRIS SAMPDORIA! A SEGNO MARONI! Palla in profondità sulla fascia destra, cross al centro e il neo-entrato Maroni di testa spinge in fondo al sacco!

22.57 - Fine partita!

17.45 - Fiorentina-Monza, la seconda partita della giornata, il cui calcio d'inizio è previsto per le 18.15, sarà disponibile su Tuttomercatowerb.com con una diretta testuale a parte e maggiormente dettagliata.

17.40 - Ecco il quadro completo con partite e orari del terzo turno di Coppa Italia:

Genoa-Imolese 4-1 (giocata venerdì)

Parma-Venezia 3-1 (giocata sabato)

Perugia-Brescia, ore 18

Fiorentina-Monza, ore 18.15

Verona-Cremonese, ore 20.30

Empoli-Pescara, ore 20,30

Cittadella-Carpi, ore 20.30

Cagliari-Chievo, ore 20.30

Ascoli-Trapani, ore 20.30

Frosinone-Monopoli, ore 20.30

Udinese-Sudtirol, ore 20.30

Sassuolo-Spezia, ore 20.45

Spal-Feralpisalò, ore 20.45

Lecce-Salernitana, ore 20.45

Pisa-Bologna, ore 20.45

Crotone-Sampdoria, ore 21

17.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Coppa Italia, la cronaca testuale del terzo turno della coppa nazionale. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.