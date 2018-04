LIVE TMW - DIRETTA LIGA - Crolla l'Atletico Madrid, sogna il Girona

Risultati e marcatori della 33a giornata di Liga in fondo alla pagina.

© foto di Alterphotos/Image Sport

Siamo giunti al termine della diretta delle gare delle 19.30 della 33a giornata di Liga. Restate collegati su TMW per i live delle gare delle 21.30.

21.22 - Fra poco più di dieci minuti scenderanno in campo Betis Siviglia-Las Palmas e Levante-Malaga.

21.21 - Questi i risultati finali delle due gare delle 19.30:

Alaves-Girona 1-2

Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0

ALAVES-GIRONA 1-2

19.30 - Inizia la sfida.

5' - Ci prova l'Alaves con un colpo di testa di El Haddadi ma la sua incornata si perde a fondo campo.

9' - Ibai Gomez!! Batti e ribatti in area del Girona con l'esterno dell'Alaves che la risolve calciando al volo. Bono non ha problemi a bloccare.

15' - Se n'è andato il primo quarto d'ora a Vitoria, meglio l'Alaves contro il Girona ma il risultato è ancora 0-0.

19' - Borja Garcia si incarica della battuta di un calcio d'angolo. Il suo cross è per Olunga ma la difesa dell'Alaves libera.

22' - Gol annullato all'Alaves!! Va di lusso a Muniesa che, sugli sviluppi di un corner, devia il pallone nella propria porta. Autorete non convalidata per una spinta ai danni di Bono.

26' - Occasione per il Girona!! Conclusione dal limite dell'area di Olunga. Il pallone viene smorzato dalla difesa di casa e neutralizzato da Pacheco.

31' - Ancora Girona in avanti con Lozano che crossa dalla destra per Aday Benitez. Il suo colpo di testa si perde sul fondo.

36' - Cosa si è divorato Lozano!! Che occasione per il Girona!! Traversone dalla sinistra di Borja Garcia per la testa del numero 19 biancorosso che, tutto solo, spedisce in bocca a Pacheco.

41' - Quattro minuti alla conclusione del primo tempo a Vitoria. Reti inviolate fra Alaves e Girona.

20.15 - Non c'è più tempo. Il direttore di gara manda Alaves e Girona negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

20.31 - Riprende il match.

55' - Se ne sono andati dieci minuti nel corso della seconda frazione di gara. Non si sblocca il punteggio fra Alaves e Girona.

57' - Gol annullato a Sobrino!! Il neo entrato scatta in posizione regolare e supera Bono con un bel colpo di testa. Il direttore di gara annulla per un fuorigioco che non c'era.

58' - Gol di Aleix Garcia!! Girona in vantaggio!! Calcio di punizione dal versante sinistro del campo del centrocampista dei catalani. Il pallone non viene deviato da nessun giocatore, rimbalza per terra davanti a Pacheco e si insacca in rete.

63' - Continua a spingere il Girona con un traversone dalla sinistra di Aday Benitez, libera la difesa dell'Alaves.

70' - Ci stiamo avviando verso l'ultimo quarto di partita. L'Alaves sta cercando la rete del pareggio, resiste il Girona.

75' - Calcio di punizione per l'Alaves con un cross di Ibai Gomez verso il centro dell'area. Nessun giocatore della formazione basca impatta però con il pallone.

79' - Ancora Sobrino!! Bella giocata di Sobrino che si libera in area di rigore e conclude, pallone sul fondo non di molto.

82' - Calcio di rigore per il Girona!! Intervento falloso di Ely ai danni di Juanpe. Massima punizione per gli ospiti anche se dal replay si evince come la sbracciata dell'ex Milan si più che lieve.

85' - Gol di Stuani!! Il raddoppio del Girona!! L'uruguaiano calcia in maniera tesa, Pacheco intuisce ma non può evitare che la sfera si insacchi nella sua porta.

90' - Gol di Pina!! L'Alaves accorcia le distanze!! Conclusione dalla distanza dell'ex Villareal che coglie l'angolo alla sinistra di Bono.

21.21 - Non c'è più tempo. Il Girona supera 2-1 l'Alaves con i gol di Aleix Garcia e Stuani. Per i padroni di casa a nulla è valsa la rete di Tomas Pina.

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID 3-0

19.30 - Si parte.

4' - Spunto di Oyarzabal che prova l'azione personale sulla corsia di sinistra. Il suo suggerimento per Canales è impreciso. Palla sul fondo.

7' - Risponde l'Atletico Madrid con Correa che prova l'azione in mezzo a due uomini, Hector Moreno mette in corner.

11' - Spinge la Real Sociedad con Elustondo che scende sulla sinistra. Il suo cross a rimorchio è per Willian José, Godin salva tutto.

17' - Juanfran serve Saul che cerca di prima Grienzmann, De La Bella compie un'ottima diagonale e chiude.

20' - Godin!! Colpo di testa del difensore dell'Atletico sugli sviluppi di un corner. Rulli si distende e para a terra.

25' - Januzaj prova l'azione personale sul versante destro del campo. La retroguardia dei Colchoneros si chiude molto bene.

27' - Gol di Willian José!! Real Sociedad in vantaggio!! Traversone basso dalla destra di Januzaj per l'attaccante della formazione basca, abile a calciare di prima intenzione. Palla sul palo e poi in rete.

33' - Tunnel di Gameiro su Navas, in supporto del compagno arriva però Elustondo che recupera con sicurezza.

39' - Tocco elegante di Koke per l'accorrente Gameiro sulla fascia sinistra. Il direttore di gara, su segnalazione dell'assistente, ferma tutto per fuorigioco.

43' - Januzaj!! Occasione per la Real Sociedad!! Gran botta dalla distanza del belga con il pallone che esce di un soffio sul fondo.

20.15 - Finisce qui il primo tempo a San Sebastian. Real Sociedad avanti 1-0 sull'Atletico Madrid con il gol di Willian José.

20.31 - Inizia il secondo tempo.

47' - Subito Real Sociedad in avanti con Oyarzabal che scatta sulla corsia di sinistra, il suo cross al centro viene recuperato da Savic.

53' - Calcio di punizione per l'Atletico affidato a Koke. Il suo traversone verso il centro viene deviato in corner da Willian José.

59' - Giocata favolosa di Januzaj che lascia sul posto Koke e Saul, arriva Godin in copertura e mette in angolo.

63' - Januzaj!! Conclusione dalla distanza dell'esterno della Real Sociedad, Oblak blocca a terra.

66' - Fernando Torres!! Colpo di testa del Niño, entrato in campo nel secondo tempo. Il pallone si perde sul fondo.

67' - Vrsaljko!! Occasione per l'Atletico!! Colpo di testa dell'ex Genoa e Sassuolo sugli sviluppi di un calcio da fermo. Sfera che esce di un niente a lato.

70' - Willian José!! Real Sociedad vicina al raddoppio!! Contropiede da manuale della formazione basca con il centravanti che riceve in area e calcia in diagonale. La sfera lambisce il palo alla destra di Oblak.

73' - Azione favolosa di Januzaj che manda al bar Koke, il suo cross verso il centro non viene però raccolto da nessun compagno.

79' - Gol di Juanmi!! Il raddoppio della Real Sociedad!! Tacco di Willian José per l'inserimento del neo entrato che parte in campo aperto e supera Oblak con un delizioso cucchiaio.

83' - Fernando Torres!! Colpo di testa del Niño, Rulli non ha problemi nel neutralizzare a terra.

86' - Adesso attacca a testa bassa l'Atletico Madrid con Gabi che crossa verso il centro dell'area. Rulli anticipa tutti e blocca.

91' - Gol di Juanmi!! Terzo gol della Real Sociedad!! Accelerazione sulla sinistra di De La Bella, il suo cross è un cioccolatino per Janmi che batte di testa in controtempo Oblak.

21.19 - Arriva il fischio finale. Una splendida Real Sociedad travolge 3-0 un irriconoscibile Atletico Madrid.

19.27 - Le quattro squadre impegnate questa sera stanno facendo i loro ingresso sui rispettivi campi.

19.02 - Alle 19.30 saranno quattro le squadre che scenderanno in campo. L'Atletico Madrid farà visita alla Real Sociedad mentre l'Alaves ospiterà il Girona.

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la 33a giornata della Liga.