LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Avanti Guingamp e Rennes, Amiens in dieci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amiens-Saint Etienne 1-1

1' - Comincia la partita!

2' - Scatta subito il giallo per Subotic.

16' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO SAINT ETIENNE! Kolodziejczak infila il portiere sugli sviluppi del corner, 0-1!

23' - GOL! GOL! GOL! KONATE! Arriva il pareggio dell'Amiens, riceve in area e firma l'1-1!

33' - ESPULSO LEFORT! Entrataccia che gli costa il cartellino rosso! Amiens in dieci!

38' - Khazri! Prova il tiro dal limite, respinge il portiere!

Angers-Rennes 0-1

1' - Si parte!

8' - Angers arrembante in questi primi minuti.

18' - Nyamsi prova la conclusione, respinge il portiere dell'Angers.

25' - Fulgini tenta la conclusione dal limite, Koubek ci arriva!

35' - GOL! GOL! GOL! BEN ARFA! Arriva il vantaggio del Rennes, Niang apparecchia per Ben Arfa che solo davanti al portiere non sbaglia! 0-1!

41' - Il Rennes controlla il risultato in questo finale di primo tempo.

Guingamp-Monaco 1-0

1' - Partiti!

7' - Fa girare palla il Monaco che non riesce, però, a trovare la conclusione in porta.

23' - GOL! GOL! GOL! EBOA! Arriva il vantaggio del Guingamp, Eboa incorna a due passi dalla porta e batte il portiere!

27' - Vinicius! Prova a piazzare il tiro, palla all'angolino ma ci arriva Caillard!

33' - Monaco che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio.

42' - Fabregas scodella dentro alla ricerca di Vinicius, libera la difesa del Guingamp.

Nimes-Caen 0-0

1' - Fischio d'inizio!

11' - Arriva la prima ammonizione del match, se la becca Zahary.

14' - Match che vive ancora di sostanziale equilibrio.

19' - Altro giallo, stavolta per Fajr.

32' - Poche emozioni fino a questo momento, gara che vive di equilibri e tatticismi.

39' - Gara molto nervosa, arrivano altri due gialli e se li beccano Deminguet e Briancon.

19.48 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Amiens-Saint Etienne

Angers-Rennes

Guingamp-Monaco

Nimes-Caen

19.45 - Gentili lettori di Tmw, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale della Ligue1, seguiremo in contemporanea i match delle 20 del campionato francese!