LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Butelle salva l'Angers su Sanogo

SEGUI IN DIRETTA LE GARE DELLE 20. PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AMIENS-STRASBURGO 0-0

20.00 - Si parte.

2' - Calcio di punizione per lo Strasburgo affidato al mancino di Lienard. Il suo traversone viene raccolto di testa Corgnet che mette alto sopra la traversa.

6' - Amiens in avanti con Cissokho. La conclusione del terzino di casa è però fuori dallo specchio della porta. Pallone in curva.

GUINGAMP-MONACO 0-0

20.00 - Inizia il match.

2' - Martins-Pereira!! Prima conclusione dell'esterno del Guingamp, il pallone viene respinto molto bene da Sy.

8' - Ancora Guingamp pericoloso con Didot che si sgancia molto bene sulla corsia di destra. Il suo cross verso il centro viene allontanato dalla difesa del Monaco

METZ-CAEN 0-0

20.00 - Primo tempo al via.

6' - Caen in avanti con un traversone di Repas dal lato destro del campo. Nessun problema per Niakhate che riesce a liberare senza problemi.

10' - Feret!! Colpo di testa del centrocampista del Caen sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La sua incornata si perde alta sopra la traversa.

TOLOSA-ANGERS 0-0

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

7' - Sanogo!! Occasione per il Tolosa!! Suggerimento centrale per il numero 9 viola che entra in area e calcia di prima intenzione. Butelle si oppone con il corpo.

19.57 - Le otto squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi campi da gioco.

19.25 - Questa sera invece saranno quattro le gare che si giocheranno:

Amiens-Strasburgo

Guingamp-Monaco

Metz-Caen

Tolosa-Angers

19.24 - Alle 17 l'Olympique Marsiglia ha battuto nettamente il Lille per 5-1.

19.23 - Nella serata di ieri si sono disputate due gare: alle 19.30 Nantes e Rennes hanno pareggiato 1-1 mentre nella serata il Lione ha travolto il Dijon 5-2.

Amanti del calcio francese buona sera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare della 34a giornata di Ligue 1.