LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Nantes torna al successo, pari Rennes-ASSE

Risultati e marcatori della 29a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare della 29a giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

21.55 - Domani si disputeranno tre gare. Aprirà alle 15 Guingamp-Nizza, alle 17 toccherà Lione-Caen mentre alle 21 chiuderà Tolosa-Olympique Marsiglia.

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Bordeaux-Angers 0-0

Dijon-Amiens 1-1

Lille-Montpellier 1-1

Nantes-Troyes 1-0

Rennes-Saint-Etienne 1-1

21.53 - Scoppia la contestazione a Lille. Incredibile invasione di campo di parte della curva di casa in seguito al pareggio casalingo della loro squadra biancorossa.

BORDEAUX-ANGERS 0-0

20.00 - Inizia la sfida.

8' - Calcio di punizione per l'Angers affidato a Mangani. Il suo traversone è teso verso il centro dell'area. Nessuno tocca la sfera che esce sul fondo.

17' - Calcio di punizione per il Bordeaux con un cross di Malcom dalla sinistra. Il pallone viene respinto e raccolto da Plasil che calcia malamente a lato.

25' - L'Angers, malgrado giochi in trasferta, sta dettando i tempi del gioco ma il Bordeaux si difende bene per poi ripartire in velocità.

33' - Azione avvolgente del Bordeaux con il pallone che arriva a Poundje ma il suo traversone di prima si perde direttamente a fondo campo.

40' - Cinque minuti al termine del primo tempo a Bordeaux. Girondini e Angers sempre fermi sullo 0-0.

20.46 - Arriva il duplice fischio del direttore di gara con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

21.01 - Mosso il primo pallone della ripresa.

50' - Bordeaux pericoloso con un traversone teso di Malcom su calcio di punizione. Butelle in uscita riesce ad allontanare la minaccia.

55' - Attacca con più costanza in questa seconda frazione di gara il Bordeaux che va a caccia della rete che sbloccherebbe il match.

57' - Sabaly viene cercato sulla corsia di destra. Il suo cross verso il centro dell'area viene allontanato da Pavlovic.

62' - Kamano!! Occasione per il Bordeaux!! Se l'è divorato il neo entrato calcia in diagonale in totale solitudine ma Butelle neutralizza.

67' - Sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Malcom effettua un cross per la sponda di testa di Baysse in area. Pavlovic recupera e ripropone l'azione.

75' - Siamo giunti alla mezzora di gioco con Bordeaux e Angers ferme sul punteggio di 0-0.

84' - Calcio d'angolo in favore dell'Angers con Tait che calcia in maniera tesa, riesce ad allontanare la difesa del Bordeaux.

90' - Ultimi minuti del match con il Bordeaux che sta spingendo alla ricerca del gol che varrebbe tre punti. Si difende l'Angers.

21.48 - Fischi che arrivano dal pubblico del Matmut-Atlantique. Il Bordeaux non va oltre lo 0-0 contro un solido Angers.

DIJON-AMIENS 1-1

20.01 - Il direttore di gara dà il via al match.

10' - Accelerazione di Said sul versante sinistro del campo. Ottimo il lavoro in copertina da parte di Gouano.

13' - Traversone dalla destra di Kwon verso il centro dell'area di rigore. Ottimo lo stacco di testa di Dibassy che mette in calcio d'angolo.

24' - Prova ad impostare la manovra l'Amiens con Kakuta che cerca Mendoza sulla corsia sinistra. Suggerimento impreciso che termina sul fondo.

29' - Calcio di punizione per il Dijon affidato a Kwon. Il suo traversone verso il centro dell'area viene allontanato dalla difesa ospite.

35' - Dieci minuti alla conclusione del primo tempo. Reti bianche fra Dijon e Amiens.

40' - Che gesto ha fatto Said!! Grande rovesciata in area dell'attaccante del Dijon. Conclusione centrale, blocca Gurtner.

44' - Palo di Mendoza!! Amiens ad un passo dal gol!! Azione di Konate che, dal limite dell'area, serve in orizzontale il colombiano. Il numero 27 ospite capisce in scivolata sull'uscita di Reynet ma il pallone impatta sul montante ed esce.

47' - Gol di Konate!! Amiens in vantaggio!! Il neo entrato Gakpe si allarga sulla fascia sinistra e mette un pallone a rimorchio per l'attaccante che non ci pensa due volte a calciare e battere Reynet.

20.49 - Finisce il primo tempo con l'amiens avanti all'ultimo respiro sul campo del Dijon con Konate.

21.05 - Si riparte.

47' - Pallone profondo di Mendoza per lo scatto di Konate. Suggerimento troppo lungo e Reynet può bloccare.

60' - Se n'è andata l'ora di gioco a Digione con l'Amiens avanti 1-0 sulla formazione padrona di casa.

64' - Azione personale di Sliti sul lato sinistro dell'area di rigore. Il numero 10 crossa per Sammaritano che cade a terra al contatto con El Hajjam, tutto regolare per l'arbitro.

65' - Dal replay si evince come non ci sia il tocco di El Hajjam ai danni di Sammaritano. Giusta la decisone del direttore di gara.

70' - Gol di Said!! Il pareggio del Dijon!! Controllo meraviglioso al limite dell'area del numero 9 biancorosso che manda al bar tre avversari e supera poi Gurtner con un preciso diagonale.

72' - Cos'ha sbagliato Tavares!! Occasione per il Dijon!! Sponda di Said su cross di Sliti che manda fuori tempo Gurtner. L'attaccante ha tutta la porta spalancata ma coglie solo il palo esterno.

79' - Said!! Occasione per il Dijon!! Conclusione a giro del numero 9 del Dijon, Adenon devia il pallone che esce sul fondo non di molto.

85' - Ultimi cinque minuti emozionanti di match. Risultato in bilico fra Dijon e Amiens.

21.53 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara che manda Dijon e Amiens negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

LILLE-MONTPELLIER 1-1

20.00 - Fischio d’inizio del direttore di gara.

2' - Si fa vedere subito il Lille in avanti con Araujo che prova il cross dal lato destro. Respinge la retroguardia del Montpellier con Mendes.

10' - Dieci sul cronometro fra Lille e Montpellier. Reti ancora inviolate a poche occasioni in questo inizio di gara.

25' - Ancora avara di occasioni la sfida fra Lille e Montpellier con le due squadre che si stanno studiando.

31' - Calcio d'angolo per il Lille affidato a Benzia. Il suo cross sul primo palo viene allontanato in uscita da Lecomte.

34' - Ikone viene cercato al centro dell'area da un traversone di Skhiri. Maignan in due tempi riesce a raccogliere la sfera.

39' - Ci prova ancora il Montpellier con una discesa di Roussillon sulla sinistra. Ottimo però Benzia in ripiegamento difensivo a mettere a lato.

43' - Gol di Pepe!! Lille in vantaggio!! Grande azione di Benzia che vince un contrasto con Roussillon percorre il campo in diagonale e serve a Pepe un pallone che deve solo mettere alle spalle di Lecomte.

20.47 - Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo fra Lille e Montpellier con i padroni di casa avanti 1-0.

21.02 - Inizia il secondo tempo.

50' - Tegola per il Lille. Benzia è a terra infortunato. Il numero 10 biancorosso non ce la fa a proseguire ed è costretto a lasciare il campo. Dentro Soumare.

60' - Cerca di difendersi il Lille, che ha perso anche un giocatore del calibro di Benzia, e di ripartire trovando il gol che possa chiudere i giochi.

65' - Gol di Roussillon!! Il pareggio del Montpellier!! Il difensore arancioblu calcia di prima intenzione dalla distanza e supera Maignan.

70' - Calcio d'angolo per il Montpellier affidato a Ikone. Il suo traversone è troppo su Maignan che blocca senza problemi.

78' - Ikone!! Conclusione del numero 9 del Montpellier su assist di Roussillon. Pallone che sorvola la traversa.

82' - Attacca adesso il Montpellier con Lasne che calcia in porta dalla lunga distanza. Pallone sul fondo non di molto.

85' - Ultimi cinque minuti di gioco a Lille con i biancorossi di casa e il Montpellier ferme sul punteggio di 1-1.

87' - Ballo Toure conclude al volo verso la porta di Lecomte. Il pallone esce non di molto sul fondo.

21.50 - Non c'è più tempo. Lille e Montpellier si dividono la posta in palio chiudendo il match sull'1-1.

NANTES-TROYES 1-0

20.00 - Si parte.

12' - Possesso palla in favore della formazione di Claudio Ranieri, con il Troyes che cerca di difendersi con ordine.

20' - Le occasioni latitano fra Nantes e Troyes. Continua ad attaccare la formazione di casa ma non è incisiva negli ultimi metri.

23' - Nivet!! Occasione per il Troyes!! Colpo di testa del numero 10 biancoblu su cross dalla destra di Niane. Tatarusanu salva la sua porta.

32' - Grandsir!! Ancora Troyes pericoloso con l'esterno d'attacco che riceve da Nivet e conclude sul primo palo. Tiro che termina sull'esterno della rete.

39' - Grandsir viene cercato sul versante sinistro del campo. L'esterno del Troyes non può però arrivare sul pallone che esce sul fondo.

46' - Che occasione per il Nantes!! Sugli sviluppi di un calcio da fermo, Awaziem raccoglie sul secondo palo ma mette incredibilmente fuori.

20.47 - Squadre al riposo. Nantes e Troyes finiscono il primo tempo sullo 0-0.

21.02 - Ripresa al via.

48' - Accelerazione sul versante destro di Dubois. Il difensore del Nantes va al traversone ma viene allontanato di testa da Vizcarrondo.

55' - Lucas Lima accelera sulla fascia sinistra. Il terzino del Nantes cerca il cross verso il centro dove c'è Sala ma Deplagne si oppone e respinge.

62' - Toure!! Conclusione dalla distanza del neo entrato fra le file del Nantes. Il pallone viene deviato da un difensore del Troyes e spiazza Zelazny. Conclusione che esce sul fondo.

70' - Molto più brillante ora il Nantes con l'ingresso di El Ghanassy. Proprio il neo entrato serve un pallone filtrante al centro dell'area ma nessun compagno riesce ad intercettarlo.

77' - Contropiede da manuale del Troyes condotto da Pele. Il suo traversone verso Grandsir viene allontanato da un provvidenziale Dubois.

80' - Dieci minuti alla conclusione del match. Adesso è il Nantes che sta spingendo con insistenza.

86' - Gol di Sala!! Nantes in vantaggio!! Traversone sul secondo palo di Dubois dal lato destro del campo per la testa dell'attaccante che non sbaglia e supera Zelazny.

21.50 - Il direttore di gara manda le squadre sotto la doccia. Il Nantes trova il successo 1-0 contro il Troyes grazie ad un gol nel finale di Sala.

RENNES-SAINT-ETIENNE 1-1

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

10' - Prcic!! Occasione per il Rennes!! Conclusione al volo del numero 10 rossonero, Ruffier si distende in tuffo e respinge.

17' - Calcio d'angolo per il Rennes affidato a Bourigeaud. Il suo cross teso verso il centro dell'area viene allontanato da Subotic di testa.

20' - Calcio di punizione per il Rennes affidato a Sarr. Il suo traversone verso il centro è per Sakho che non inquadra lo specchio della porta.

24' - Bourigeaud!! Occasione per il Rennes!! Gran botta dalla distanza del numero 14 rossonero, ancora ottima la risposta di Ruffier in corner.

32' - Calcio d'angolo per il Saint-Etienne. Cabella va al traversone verso il centro dell'area viene allontanato dalla difesa di casa.

35' - Gol di Subotic!! Saint-Etienne in vantaggio!! Colpo di testa del difensore dei Verts in area in seguito ad un corner. Pallone che si insacca nell'angolino alla destra di Koubek

38' - Bamba!! Saint-Etienne ad un passo dal raddoppio!! L'attaccante ospite parte in velocità ed entra in area, salva tutto Koubek in uscita.

20.45 - Finisce il primo tempo al Roazhon Park con il Saint-Etienne avanti 1-0 sul Rennes.

21.00 - Fischio d’inizio della ripresa.

48' - Spinge il Saint-Etienne con Cabella che prova a scodellare un pallone per Bamba. Koubek interviene in anticipo e blocca.

53' - Che errore di Debuchy!! Occasione per il Saint-Etienne!! Il terzino ospite riceve una sponda di testa di Bamba in area ma la sua conclusione al volo da posizione ravvicinata si perde in corner.

59' - Serie di finte di Khazri sul versante sinistro del campo. L'attaccante del Rennes finisce per perdere il pallone complice l'ottimo recupero di Perrin.

65' - Gnanon!! Occasione per il Rennes!! Il difensore rossonero raccoglie un pallone sul secondo palo e colpisce al volo. Perrin salva di testa e mette in corner.

72' - Il Rennes si espone inevitabilmente ai contropiede del Saint-Etienne come in questo caso ma la conclusione dalla distanza di Hamouma è facile preda di Koubek.

77' - Khazri si incarica della battuta di un calcio di punizione dal lato sinistro del campo. La sua conclusione viene respinta dalla barriera.

83' - Cabella!! Occasione per il Saint-Etienne!! Conclusione a giro del numero 10 biancoverde con il pallone che esce sul fondo di poco.

90' - Gol di Sarr!! Il pareggio del Rennes!! All'ultimo respiro i rossoneri trovano l'1-1 grazie a Sarr che raccoglie un cross di Bourigeaud e supera di testa Ruffier.

21.48 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. All'ultimo respiro il Rennes trova l'1-1 con il Saint-Etienne.

19.57 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.38 - Saranno cinque le gare che si disputeranno questa sera:

Bordeaux-Angers

Dijon-Amiens

Lille-Montpellier

Nantes-Troyes

Rennes-Saint-Etienne

19.37 - Sono già due le gare che si sono disputate. Il Monaco ha superato venerdì sera lo Strasburgo per 3-1 mentre oggi alle 17 il PSG ha travolto 5-0 il malcapitato Metz.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la 29a giornata di Ligue 1.