LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Cominciano i secondi tempi!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Montpellier-Amiens 0-0

1' - Si comincia!

13' - Mollet! Viene servito in area, scarica il tiro sotto la traversa ma trova Gurtner che risponde presente!

27' - Le squadre non riescono ad arrivare al tiro, situazione di sostanziale equilibrio in campo.

34' - Timite! Amiens vicino al vantaggio, riceve Timite che conclude! Palla fuori!

15.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

Nantes-Dijon 0-0

1' - Partiti!

10' - Coulibaly! Ci prova con un tiro dalla distanza, fuori!

23' - Rongier! Nantes vicino al gol! Prova la conclusione dal limite, palla che sfiora il palo!

29' - Coulibaly! Riceve dalla corsia destra, incorna a due passi dalla porta! Fuori!

34' - Dijon che subisce il possesso ed il pressing degli avversari a tutto campo.

15.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

Tolosa-Rennes 1-1

1' - Fischio d'inizio!

15' - Hunou! Incorna a due passi dalla porta, palla che termina sul fondo!

21'- Scatta il giallo per Sidibe.

29' - Doppia ammonizione, colpiti Grenier e Sanogo.

32' - Gara tesissima, altro giallo stavolta per Niang.

35' - GOL! GOL! GOL! NIANG! Da fuori parte il tiro preciso all'angolo, non ci arriva il portiere ed il Rennes passa in vantaggio!

40' - GOL! GOL! GOL! DURMAZ! Arriva il pareggio del Tolosa, dal dischetto Durmaz non sbaglia! 1-1!

15.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

14.48 - Sono tre i match che seguiremo in contemporanea:

Montpellier-Amiens

Nantes-Dijon

Tolosa-Rennes

14.45 - Gentili lettori di Tmw, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale della Ligue1, seguiremo in contemporanea i match delle 20 del campionato francese!