LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Finali: Strasburgo, pari al 95'. Angers ok

© foto di Andrea Losapio

21.55 - Terminano tutti i match!

AMIENS-TROYES 1-1

20.00 - PARTITI!

7' - Scintille tra Traoré ed Herelle. Interviene l'arbitro a sedare gli animi.

16' - Niane mette pressione e Dubassy sbaglia il retropassaggio per il portiere, costretto ad uscire fuori area. Si salva alla fine l'Amiens.

26' - Khaoui prova ad andare via da solo, poi appoggia a Niane. Quest'ultimo però viene fermato.

36' - Calcio di rigore per l'Amiens!

38' - GOL DELL'AMIENS! VANTAGGIO DI KONATE'! E' Konaté che va a battere il calcio di rigore ed è freddissimo: palla in rete ed 1-0 per i padroni di casa!

20.48 - FINE PRIMO TEMPO!

21.03 - RIPARTITI!

46' - Subito calcio di punizione per il Troyes!

47' - GOL DEL TROYES! PAREGGIA NIANE! L'attaccante ospite è freddo dal dischetto: palla da una parte, portiere dall'altra ed è 1-1!

56' - Avelar va via in velocità sulla fascia sinistra. Il suo cross è per Konaté, che però colpisce male.

65' - Pillola statistica. Fin qui un solo tiro nello specchio per l'Amiens, mentre sono tre quelli del Troyes.

73' - Conclusione da posizione defilata di Kakuta, ma Vizcarrondo la mura.

89' - Giallo per Herelle.

21.50 - FINE PARTITA!

ANGERS-CAEN 3-0

20.00 - PARTITI!

5' - Prima occasione per l'Angers. Oniangué, servito a destra, fa partire il cross per Toko Ekambi. Il suo colpo di testa viene bloccato da Vercoutre.

10' - GOL DELL'ANGERS! SEGNA TAIT! Grandissima conclusione da fuori di Tait: il suo è un siluro che termina nel sette e non dà scampo al portiere!

14' - Giallo per Guilbert e Vercoutre.

20' - Peeters va alla battuta di un calcio di punizione dalla distanza. Il suo tentativo, però, finisce largo alla sinistra del portiere.

30' - Sugli sviluppi di un corner battuto da Peeters, Djiku colpisce di testa ma Butell blocca.

37' - I ritmi in questa fase di partita sono bassi.

43' - GOL DELL'ANGERS! TOKO EKAMBI RADDOPPIA! Tait restituisce il favore a Toko Ekambi e stavolta è lui a rifinire. L'attaccante, poi, a tu per tu col portiere, da posizione leggermente defilata, col destro è preciso e spedisce nel sacco!

20.48 - FINE PRIMO TEMPO!

21.03 - RIPARTITI!

50' - Sventagliata a sinistra, verso Reina-Adelaide. Quest'ultimo è però in fuorigioco.

59' - Apertura di Feret per Guilbert, ma il suggerimento è impreciso e sfuma una potenziale buona chance.

66' - Duro scontro tra Toko Ekambi e Da Silva. Ha la peggio il difensore del Caen, che resta a terra.

74' - GOL DELL'ANGERS! ONIANGUE' CHIUDE I GIOCHI! I padroni di casa lavorano un ottimo pallone sulla destra. Cross basso per Oniangué, che taglia bene e di destro batte il portiere!

80' - Giallo per Guillaume.

21.50 - FINE PARTITA!

MONTPELLIER-DIJON 2-2

20.00 - PARTITI!

7' - Lasne innesca Sio con una bella sventagliata, ma il suo cross rasoterra è preda del portiere.

19' - Said viene servito in area e calcia di prima intenzione. Lecomte però è attento, si distende e dice di no.

24' - Giallo a Said.

27' - GOL DEL DIJON! A SEGNO SAID! Gran palla in profondità per Said, che aggancia e da ottima posizione esplode un destro che non dà scampo all'estremo difensore!

34' - Poaty trasmette palla a Lasne, il cui cross è allontanato dalla difesa.

44' - Giallo per Marie.

20.48 - FINE PRIMO TEMPO!

21.03 - RIPARTITI!

51' - Qualche problema fisico per Pedro Mendes, ma non dovrebbe essere nulla di grave per il portoghese.

56' - Giallo per Sio.

59' - GOL DEL MONTPELLIER! SKHIRI PAREGGIA I CONTI! Palla in area per Skhiri, che sfonda con veemenza, arriva al tiro e batte il portiere!

65' - GOL DEL MONTPELLIER! SIO LA RIBALTA! Imbucata per Sio, ben posizionato nei sedici metri. A tu per tu col portiere Sio non sbaglia e sigla il 2-1!

75' - Xeka va alla battuta di un calcio di punizione dai 35 metri: il suo tentativo è interessante, ma il portiere respinge in angolo.

87' - Giallo per Tavares.

91' - GOL DEL DIJON! PAREGGIA ALLA FINE SAID! Palla in area da destra per Said, che sul secondo palo non manca l'appuntamento con la doppietta e sigla il 2-2 spingendo nel sacco!

21.51 - FINE PARTITA!

TOLOSA-STRASBURGO 0-1

20.00 - PARTITI!

8' - Somalia va via sulla fascia e fa partire il traversone. Oukidja esce e blocca.

12' - Giallo per Diop.

23' - Viene ammonito anche Yago.

32' - Conclusione da fuori di Corgnet, ma Lafont non rischia e devia in angolo.

40' - Sylla fa partire il traversone, ma il colpo di testa di Sanogo è troppo debole e termina tra le braccia del portiere.

20.48 - FINE PRIMO TEMPO!

21.03 - RIPARTITI!

46' - GOL DELLO STRASBURGO! BLAYAC SIGLA IL VANTAGGIO! Corgnet riceve sulla destra e mette un pallone basso sul primo palo. Taglia bene Blayac, che attacca il pallone, lo colpisce e lo spedisce in fondo al sacco!

57' - Somalia imbecca Mubele sulla destra. Il tiro dell'ala del Tolosa finsice però alto sopra la traversa.

66' - Blayac e Somalia restano a terra dopo un duello aereo: nulla di grave per entrambi.

75' - Sylla imbecca Delort fuori area: il tiro di quest'ultimo termina largo, alla sinistra dell'estremo difensore.

89' - GOL DEL TOLOSA! PAREGGIO DI SANOGO! Sylla imbecca Sanogo, ben piazzato in area. Il tiro di quest'ultimo finisce in rete senza dare scampo al portiere!

92' - ANCORA GOL TOLOSA! SANOGO RIBALTA LA PARTITA! Palla per il solito Sanogo, che sfrutta un buco nella difesa avversaria, va al tiro e batte l'estremo difensore. Che finale!

95' - GOL DELLO STRASBURGO! A SEGNO KONE! Che finale qui. Imbucata perfetta per Koné, che coglie impreparata la retroguardia e sigla il pareggio!

21.54 - FINE PARTITA!

19.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

19.15 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Ligue 1, la cronaca testuale della trentesima giornata del campionato francese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.