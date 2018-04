LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Pareggia lo Strasburgo

SEGUI IN DIRETTA LE GARE DELLE ORE 17. PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA.

CAEN-MONTPELLIER 0-3

17.00 - Si parte.

5' - Spinge il Montpellier con Aguilar. L'esterno ospite viene atterrato da Bessat e guadagna un calcio da fermo.

12' - Peeters!! Occasione per il Caen!! Conclusione ravvicinata del centrocampista rossoblu, Lecomte si salva con il piede.

20' - Gol di Sio!! Montpellier in vantaggio!! Passaggio profondo di Roussillon per l'attaccante che supera Genevois e batte Vercoutre.

23' - Gol di Shkiri!! Raddoppio del Montpellier!! Incredibile uno, due degli arancioblu con il centrocampista che su calcio d'angolo supera di testa Vercoutre.

29' - Bazile si incarica della battuta di un calcio a fermo. Il suo traversone viene allontanato dalla difesa del Montpellier.

35' - Passaggio filtrante delizioso di Mukiele per Sio. L'attaccante del Montpellier non aggancia.

40' - Errore di Peeters che favorisce il recupero di Skhiri. L'autore del raddoppio del Montpellier viene però recuperato dallo stesso centrocampista del Caen.

17.45 - Finisce qui il primo tempo a Caen con il Montpellier avanti 2-0.

18.02 - Battuto il primo pallone del secondo tempo.

48' - Qualche problema per Sio che, in seguito ad un fallo di Genevois, prima resta a terra e poi si rialza a fatica.

50' - Palo di Djiku!! Occasione per il Caen!! Colpo di testa del difensore rossoblu su cross di Feret. Pallone che sbatte sul montante alla sinistra di Lecomte.

52' - Hilton!! Occasione per il Montpellier!! Il difensore arancioblu viene pescato in area da Ikoné. Vercoutre compie una grandissima parata.

53' - Rodelin!! Occasione per il Caen!! Conclusione potente dell'attaccante rossoblu, grandissima parata di Lecomte.

54' - Gol di Sio!! Terzo gol del Montpellier!! Sugli sviluppi dell'azione che vi abbiamo appena raccontato, Sambia parte in campo aperto e serve l'attaccante supera Vercoutre.

60' - Peeters!! Passaggio filtrante di Rodelin per il centrocampista che però viene fermato bene in uscita da Lecomte.

64' - Skhiri!! Occasione per il Montpellier!! Gioca sul velluto ora la squadra ospite. Conclusione del centrocampista da buona posizione. Vercoutre si salva in corner.

70' - Attacca ancora il Montpellier con uno scambio fra Skhiri e Sio con quest'ultimo che viene arginato da Vercoutre.

75' - Monologo Montpellier a Caen con Mbenza che serve Roussillon sulla fascia sinistra. Feret interviene e interrompe l'azione.

LILLE-AMIENS 0-1

17.00 - Fischio d'inizio.

9' - Azione personale di Kakuta sulla corsia di destra. Il fantasista dell'Amiens prova la percussione personale. Si salva la difesa del Lille.

15' - Se n'è andato il primo quarto d'ora di gioco a Lille. Reti inviolate fra la squadra di casa e l'Amiens.

25' - Kakuta!! Occasione per l'Amiens!! Colpo di testa del fantasista dell'Amiens, pallone che si perde di poco alto.

31' - Ancora Amiens in avanti con un passaggio filtrante di Avelar per Konaté. La conclusione del giocatore ospite è troppo facile per Maignan.

40' - Benzia!! Rasoterra dalla distanza del numero 10 del Lille. Gurtner si distende e blocca a terra.

17.45 - Senza recupero l'arbitro manda le squadre al riposo. Reti inviolate fra Lille e Amiens.

18.02 - Riprende il match.

47' - Lille propositivo con Mothiba che si allarga e serve Benzia. La sua conclusione dalla distanza si perde in curva.

53' - Gol di Mendoza!! Amiens in vantaggio!! Errore di Alonso che perde palla favorendo Mendoza che entra in area e supera Maignan.

56' - Mothiba!! Conclusione dell'attaccante del Lille, Gurtner respinge con un ottimo guizzo.

60' - Pepe!! Occasione per il Lille!! Colpo di testa dell'attaccante ma il pallone esce di un soffio sul fondo.

65' - Venti minuti nel corso del secondo tempo. Amiens avanti a Lille in questo delicato scontro salvezza.

70' - Il Lille continua a macinare gioco alla ricerca della rete del pareggio in una sfida delicatissima.

75' - Kakuta!! Traversone di Konaté per il fantasista che conclude sul fondo da ottima posizione.

NANTES-SAINT-ETIENNE 0-3

17.00 - Inizia il derby della Loira.

8' - Si fa vedere in attacco il Nantes con Bammou ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

12' - Sala!! Colpo di testa dell'attaccante gialloverde su cross dalla destra. Pallone non indirizzato verso la porta.

17' - Gol di Debuchy!! Saint-Etienne in vantaggio!! Cross basso dalla sinistra di Cabella per il centro dell'area. Hamouma fallisce la conclusione, non il terzino dei Verts che supera Tatarusanu.

23' - Ci prova El Ghanassy al centro dell'area di rigore ma la sua conclusione si perde sul fondo.

30' - Ancora Nantes in avanti sempre con El Ghanassy. Il suo traversone viene neutralizzato da Ruffier.

32' Sala!! Nantes ad un passo dal pareggio!! L'attaccante raccoglie un cross di Lima e apre troppo il piattone. Pallone di un soffio a lato.

37' - Continua ad attaccare con generosità il Nantes ma la formazione di Claudio Ranieri è poco precisa negli ultimi metri.

41' - Cabella!! Occasione per il Saint-Etienne!! Siluro dal lato sinistro dell'area del numero 10 dei Verts. Pallone di poco a lato.

45' - Che occasione per il Saint-Etienne!! Crossa basso di Bamba per Cabella che da posizione ravvicinata spara addosso a Tatarusanu.

17.45 - Termina qui il primo tempo a Nantes. Saint-Etienne avanti in questo derby della Loira per 1-0.

18.01 - Inizia il secondo tempo.

46' - Ci prova subito il Nantes con una conclusione al volo di Bammou. Respinge la retroguardia del Saint-Etienne.

52' - Risponde il Saint-Etienne con una conclusione di Monnet-Paquet da posizione decentrata. Pallone sul fondo.

54' - Gol di Cabella!! Raddoppio del Saint-Etienne!! Erroraccio di Pallois che favorisce la ripartenza del numero 10 Verts, abile ad entrare in area e realizzare il 2-0.

62' - Gol di Cabella!! E' terzo gol del Saint-Etienne!! Ancora il numero 10 con un colpo da biliardo preciso. E' notte fonda per il Nantes.

67' - Inizia a perdere la pazienza il pubblico del Nantes. Iniziano a piovere dei fischi per i giocatori di Ranieri.

71' - Dubois!! Sinistro del capitano del Nizza con il pallone che rimbalza davanti a Ruffier ma l'estremo difensore del Saint-Etienne blocca.

80' - Dieci minuti al termine del match con il Saint-Etienne in completo controllo del match sul Nantes.

83' - Sala!! L'attaccante del Nantes si allunga sul secondo palo in seguito ad un cross di Dubois. Pallone sul fondo.

STRASBURGO-METZ 2-2

17.00 - Battuto il primo pallone del match.

5' - Martinez!! Occasione per lo Strasburgo!! Colpo di testa del difensore in seguito ad un calcio di punizione di Lieanrd. Pallone di poco a lato.

10' - Gara molto equilibrata quella fra Strasburgo e Metz con le due formazioni che si stanno affrontando a viso aperto.

17' - Gol di Bahoken!! Strasburgo in vantaggio!! Conclusione violenta di Lienard respinta da Kawashima. L'attaccante è abile a realizzare il più facile dei tap in.

21' - Calcio di rigore per il Metz!! Tocco di mano di Koné al centro dell'area. Nessun dubbio per l'arbitro.

22' - Gol di Riviere!! Pareggia il Metz!! L'attaccante granata spiazza Oukidja e pareggia subito i conti.

30' - Trenta minuti sul cronometro in questa domenica di Pasqua. Parità fra Strasburgo e Metz, 1-1 il punteggio.

36' - Calcio di punizione per il Metz affidato a Mollet. Il suo traversone viene allontanato dalla difesa dello Strasburgo.

42' - Si fa vedere in avanti ancora il Metz con Riviere. Il diagonale dell'ex Newcastle si perde per abbondantemente sul fondo.

17.45 - Il direttore di gara manda le squadre al riposo. 1-1 fra Montpellier e Metz.

18.01 - Si riparte.

47' - Gol di Mollet!! Metz in vantaggio!! Traversone di Dossevi dalla corsia di destra, il pallone arriva al numero 19 granata che con il mancino supera Oukidja.

54' - Avanza lo Strasburgo con un cross di N'Dour per il centro dell'area. Seka è pronto sul secondo palo ma la torre per Blayac è imprecisa.

62' - Blayac!! Occasione per lo Strasburgo!! Colpo di testa dell'attaccante di casa, Kawashima compie un'ottima parata.

65' - Rosso per N'Dour!! Strasburgo in dieci!! L'esterno di casa atterra Dossevi. Era già ammonito e termina anzitempo la sua sfida.

71' - Gol annullato allo Strasburgo!! Colpo di testa di Koné su cross di Lienard. Il pallone supera Kawashima ma c'era posizione irregolare del difensore di casa.

75' - Rosso per Selimovic!! Metz in dieci!! Battibecco fra il difensore granata e Bahoken. Giallo per entrambi ma il numero 15 ospite era già finito in precedenza sul taccuino dell'arbitro.

80' - Gol di Seka!! Il pareggio dello Strasburgo!! Cross dalla sinistra per l'inserimento in area del numero 22 biancoblu. Stop e tiro con Kawashima che è battuto.

TROYES-NIZZA 0-1

17.00 - Fischiato il calcio d'avvio.

8' - Darbion!! Occasione per il Troyes!! Passaggio filtrante di Nivet per il numero 10 di casa, Benitez si salva con i piedi.

11' - Proteste della formazione di casa per un intervento scorretto ai danni di Darbion. Tutto regolare per il direttore di gara.

15' - Balotelli!! L'attaccante del Nizza sbuca sul primo palo e conclude in porta, Zelanzy si salva.

17' - Gol di Plea!! Nizza in vantaggio!! Conclusione dalla distanza dell'attaccante rossonero che non lascia scampo al portiere del Troyes.

25' - Seri!! Ci prova ancora Plea a sfidare la difesa del Troyes. Vizcarrondo recupera ma finisce per servire il centrocampista rossonero che mette sul fondo.

31' - Gol annullato a Balotelli!! L'attaccante scatta in profondità e supera Zelazny ma si era alzata la bandierina dell'assistente.

38' - Poco più di sette minuti al termine del primo tempo a Troyes. Sempre Nizza avanti 1-0.

41' - Passaggio profondo di Seri per Plea. Si chiude molto bene la difesa del Troyes che rilancia l'azione.

17.45 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre al riposo. Nizza avanti 1-0 sul Troyes.

18.02 - Ripresa al via.

47' - Lancio lungo di Dante per lo scatto di Plea. Zelazny calcola bene il tempo dell'uscita e blocca a terra.

52' - Accelerazione di Darbion che tenta la conclusione dal limite. Pallone deviato sul fondo. Sarà corner.

54' - Plea!! Occasione per il Nizza!! Colpo di testa dell'attaccante rossonero Zelazny respinge con un ottimo intervento.

60' - Saint-Maximin!! Conclusione dell'esterno d'attacco rossonero. Pallone sul fondo.

66' - Darbion cerca la potenza dalla distanza. La conclusione viene prima smorzata da Souquet e poi neutralizzata da Benitez.

70' - Lees-Melou si divora il raddoppio!! Conclusione ravvicinata del centrocampista rossonero su assist di Saint-Maximin. Zelazny si salva.

76' - Saint-Maximin!! Occasione per il Nizza!! Azione personale dell'esterno d'attacco rossonero e conclusione di poco a lato.

16.55 - Le dieci squadre stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

16.49 - Si è concluso il match delle 15. Il Guingamp ha superato 2-1 il Bordeaux.

16.29 - Saranno cinque le gare che si disputeranno fra poco più di mezzora:

Caen-Montpellier

Lille-Amiens

Nantes-Saint-Etienne

Strasburgo-Metz

Troyes-Nizza

16.28 - Ieri alle 17 l'Olympique Marsiglia ha superato 3-1 il Dijon mentre il PSG che ieri ha alzato al cielo la Coupe de la Ligue, era sceso in campo il 14 marzo contro l'Angers. In quell'occasione i parigini si sono imposti per 2-1. Il Monaco, l'altra finalista, sarà invece impegnato mercoledì prossimo alle 18.45 a Rennes.

Amanti del calcio francese buon pomeriggio da Andrea Piras e buona Pasqua. Benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la 31a giornata della Ligue 1.