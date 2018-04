LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Gran pareggio Guingamp, passa il Metz

Premi f5 per aggiornare

Lille-Guingamp 2-2

1' - Comincia la partita!

7' - Lilla che prova a comandare il gioco in questa prima fase.

14' - Ci prova la squadra di casa che non ha ancora trovato lo specchio della porta.

20' - Ammonito Coco.

23' - Giallo anche per Malcuit.

36' - Il Lille fa girare palla, Guingamp schiacciato nella sua metà campo.

20.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! PEPE! VANTAGGIO LILLE! Azione insistita dei padroni di casa, palla larga per Pepe che salta un avversaria e con il piatto infila il portiere!

57' - GOL! GOL! GOL! LUIZ ARAUJO! RADDOPPIO! Azione veloce del Lille, gran palla di Pepe che appoggia su Luiz Araujo, solo davanti al portiere trova il tocco sotto e la palla che si infila in porta!

64' - Il Guingamp prova a venire fuori con il possesso palla, chiude gli spazi il Lille.

76' - Lille che sta legittimando il vantaggio, Guingamp che sembra quasi aver gettato la spugna.

90'+1' - AUTOGOL ALONSO! ACCORCIA IL GUINGAMP! Il difensore devia nella propria porta un cross spiovente dalla destra! 2-1!

90'+3' - GOL! GOL! GOL! INCREDIBILE! PAREGGIO GUINGAMP! Azione insistita degli ospiti, palla a Briand che colpisce ed infila in porta!

21.49 - Finita!

Nantes-Dijon 1-1

1' - Comincia la partita!

7' - Si pone in campo il Dijon in questo avvio.

16' - Padroni di casa costretti subito al cambio: Fuori Krhin, dentro Toure.

23' - Ancora nessun tiro in porta da parte del Nantes che non riesce a trovare lo spazio giusto per colpire.

33' - GOL! GOL! GOL! NAKOULMA! Vantaggio Nantes! Parapiglia nell'area del Dijon, la palla finisce a Nakoulma che non ci pensa due volte e scarica il tiro che coglie impreparato il portiere! 1-0!

39' - AMALFITANO! Gran conclusione dal limite, blocca il portiere avversario.

20.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Dijon pericoloso con Jeannot che di testa prova ad imbucare, palla fuori.

61' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO DIJON! Grande azione di Sliti che fa fuori due avversari, si accentra da destra ed appoggia dentro per Kwon Chang-Hoon che dal limite imbuca nell'angolino!

79' - PALO DI SALA! Il giocatore del Nantes incorna di testa e spedisce il pallone sul palo!

84' - Spinge il Dijon per il forcing finale!

21.49 - Finita!

Renns-Metz 1-2

1' - Comincia la partita!

5' - Padroni di casa che cercano di prendere pieno possesso del gioco fin da subito.

15' - Giallo per Rivierz.

27' - GOL! GOL! GOL! BOURIGEAUD! Vantaggio Rennes! Bourigeaud sfrutta un cross pennellato di Gourcuff, stacca di testa ed infila in porta!

39' - Rennes che padroneggia in campo, il Metz continua a subire l'offensiva avversaria.

20.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Selimovic ammonito.

52' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO METZ! Gran cross di Dossevi per Roux che di testa impatta e trova la porta!

58' - GOL! GOL! GOL! ROUX! RIBALTA IL METZ! Contropiede fulminante degli ospiti, Roux riceve palla e scarica il tiro di prima intenzione, il portiere si impappina nel tentativo di parare e non riesce ad evitare il gol!

62' - Ammonito Riviere.

74' - Giallo anche per Palmieri.

77' - Il Rennes sta spingendo, la squadra di casa vuole il pareggio!

82' - Bourigeaud prova la conclusione che però termina fuori! Ci sta provando il Rennes!

21.49 - Finisce qui!

Strasburgo-Saint Etienne 0-1

1' - Comincia la partita!

9' - Sostanziale equilibrio in campo in avvio.

17' - Il Saint Etienne prova ad alzare il baricentro del gioco.

28' - Ci prova lo Strasburgo, gran lavoro di Ruffier che abbassa la saracinesca.

36' - SELNAES! Sfrutta un cross dalla corsia laterale, incorna di testa ma non trova la porta!

20.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Ci prova Lienard che scarica il tiro, palla che termina fuori!

63' - Diverse conclusioni da parte del Strasburgo, troppo impreciso in fase di finalizzazione.

73' - Tiene palla il Saint Etienne che adesso prova ad organizzare la manovra.

85' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO SAINT ETIENNE! Azione insistita degli ospiti da sinistra, palla dentro che carambola sui piedi di Debuchy, conclusione nell'angolino e palla in rete!

21.49 - Finisce qui!

19.55 - Sono ben quattro i match che seguiremo in contemporanea, con Caen-Tolosa che è stata posticipata:

Lille-Guingamp

Nantes-Dijon

Renns-Metz

Strasburgo-Saint Etienne

19.50 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti a Diretta Ligue1, la cronaca testuale di tutti i match delle 20.00 del campionato francese!