LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Il Monaco non sa più vincere, pari del Nizza

Risultati e marcatori della 35a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Termina qui la diretta testuale delle gare della 35a giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

21.55 - Domani la giornata si concluderà con la sfida delle 15 fra Rennes e Tolosa, quella delle 17 fra Angers e Olympique Marsiglia e quella delle 21 fra PSG e Guingamp.

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Bordeaux-Dijon 3-1

Lille-Metz 3-1

Monaco-Amiens 0-0

Strasburgo-Nizza 1-1

Troyes-Caen 3-1

BORDEAUX-DIJON 3-1

20.00 - Inizia il match.

10' - Siamo giunti al decimo minuto di gioco al "Matmut-Atlantique". Reti inviolate fra Bordeaux e Dijon con poche emozioni.

13' - Calcio d'angolo affidato al Dijon. Il traversone di Amalfitano è impreciso, libera di testa Kounde.

18' - Possesso palla a favore del Dijon in queste prime battute, il Bordeaux si difende e punge con i suoi velocisti.

25' - Gol di Sankhare!! Bordeaux in vantaggio!! Conclusione dalla distanza di Kamano, Reynet respinge sui piedi del centrocampista che realizza il più facile dei tap in.

30' - Laborde!! Occasione per il Bordeaux!! L'attaccante girondino si trova a tu per tu con Reynet e conclude ma il portiere del Dijon si salva di piede.

34' - Sliti!! Occasione per il Dijon!! Azione fenomenale del numero 10 biancorosso che supera quattro avversari e calcia in porta trovando l'opposizione in corner di Costil.

41' - Calcio di punizione per il Dijon affidato a Sliti. La sua conclusione sbatte sul muro eretto da Costil.

20.47 - Squadre negli spogliatoi. Bordeaux avanti 1-0 sul Dijon.

21.02 - Si riparte.

51' - Calcio di rigore per il Dijon!! Intervento falloso di Sankhare ai danni di Sliti, per il direttore di gara non ci sono dubbi e massima punizione per gli ospiti.

53' - Gol di Sliti!! Il pareggio del Dijon!! Pallone da una parte, Costil dall'altra e risultato in equilibrio.

60' - Quarto d'ora di gioco del secondo tempo al "Matmut-Atlantique". Parità fra Bordeaux e Dijon, è 1-1.

65' - Calcio d'angolo per il Bordeaux affidato a Kamano. Il suo traversone è troppo su Reynet che arpiona il pallone.

71' - Calcio di rigore per il Bordeaux!! Intervento in scivolata di Djilobodji su Kamano. Nessun dubbio per l'arbitro e massima punizione per i girondini.

72' - Gol di Kamano!! Bordeaux in vantaggio!! L'attaccante calcia potente e angolato, Reynet intuisce ma non può evitare la rete.

79' - Autorete di Rosier!! Terzo gol del Bordeaux!! Uscita completamente errata di Reynet sugli sviluppi di un corner. Il portiere del Dijon rinvia direttamente sulla schiena del suo difensore.

86' - Ci stiamo avviando verso il termine di questa sfida con il Bordeaux nettamente in controllo.

21.51 - Non c'è più tempo. Il Bordeaux supera 3-1 il Dijon davanti al proprio pubblico.

LILLE-METZ 3-1

20.00 - Comincia il primo tempo.

5' - E' partito forte il Lille con Maignan che si gira in area e scarica per Benzia. La sua conclusione viene ribattuta.

9' - Palo di Mandjeck!! Che occasione per il Metz!! Gran botta dalla distanza del centrocampista granata con la sfera che sbatte sul montante.

13' - Gol di Araujo!! Lille in vantaggio!! Passaggio perfetto di Pepe nello spazio per il brasiliano che aggira Kawashima e deposita il pallone nella porta sguarnita.

17' - Pepe!! Contropiede del Lille con l'esterno ivoriano che porta palla e conclude dalla distanza. Tiro troppo strozzato e sfera sul fondo.

26' - Guizzo di Pepe che chiede ed ottiene il triangolo da Mothiba. L'esterno del Lille viene però chiuso dalla difesa del Metz.

35' - Niakhate approfitta di uno spazio centrale, avanza e calcia. La conclusione del difensore è decisamente fuori dallo specchio della porta.

38' - Roux!! L'attaccante del Metz calcia in porta di prima intenzione con il pallone che si perde sul fondo.

40' - Mothiba!! Occasione per il Lille!! Non c'è un attimo di sosta al "Mauroy". L'attaccante della formazione di casa entra in area e calcia in diagonale. Kawashima si oppone.

47' - Gol di Pepe!! Il raddoppio del Lille!! Conclusione a giro deliziosa dell'esterno destro biancorosso. Pallone imprendibile per Kawashima.

20.48 - Squadre al riposo al "Pierre Mauroy". Lille avanti 2-0 sul Metz alla fine del primo tempo.

21.03 - Battuto il primo pallone della ripresa.

48' - Spunto sulla destra di Malcuit che percorre la linea del fondo e mette al centro un pallone teso allontanato da Kawashima.

49' - Gol di Roux!! Il Metz accorcia le distanze!! Discesa sulla destra di Dossevi e pallone a rimorchio per l'attaccante che supera Maignan.

58' - Occasione per il Lille!! Lo crea il Metz questo pericolo per la porta di Kawashima con Palmieri che, su cross di Malcuit, per poco non manda alle spalle del proprio portiere.

62' - Mollet!! Occasione per il Metz!! Conclusione violenta del numero 19 granata da posizione decentrata. Maignan vola a mettere in angolo.

67' - Calcio d'angolo per il Lille con Benzia che va al traversone. Soumaoro colpisce di testa ma spedisce fra le mani di Kawashima.

71' - Mothiba!! Avanza il Lille con un diagonale dalla distanza dell'attaccante. Kawashima blocca a terra.

77' - Gol di Bissouma!! Il Lille cala il tris!! Pallone geniale di Pepe per l'inserimento in area del centrocampista che supera Kawashima con un tocco delicato.

85' - Adesso il Metz non ne ha più. Il Lille sta portando a casa un successo importantissimo ai fini della lotta per la salvezza.

21.53 - Finisce qui. Il Lille supera 3-1 il Metz e conquista tre punti fondamentali per il questo finale di stagione.

MONACO-AMIENS 0-0

20.00 - Si parte.

2' - Spinge subito il Monaco con Raggi che serve Lopes. Il suo colpo di testa viene recuperato senza problemi da Gouano.

9' - Azione sulla sinistra di Lopes che guadagna il fondo e crossa verso il centro. Libera la difesa dell'Amiens.

15' - Si fa vedere l'Amiens con una discesa di El Hajjam sulla destra. Il suo cross è facile preda per N'Doram che rinvia.

20' - Calcio d'angolo per il Monaco con Fabinho che stacca di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

24' - Boschilia!! Occasione per il Monaco!! Gran lavoro in area spalle alla porta di Falcao. Il colombiano scarica sulla destra per l'esterno biancorosso ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

30' - Se ne sono andati via i primi 30 minuti di gara al "Louis II". Ritmi bassissimi fra Monaco e Amiens.

37' - Calcio di punizione per il Monaco affidato a Joao Moutinho. La conclusione del portoghese si perde sul fondo.

40' - Boschilia!! Occasione per il Monaco!! Ancora l'esterno biancorosso pericoloso con un diagonale insidioso in area. Gurtner si salva di piede.

20.46 - Dopo un minuto di recupero il direttore di gara dice che può bastare. Monaco e Amiens chiudono il primo tempo sullo 0-0.

21.01 - Battuto il primo pallone della ripresa.

47' - Si fa vedere l'Amiens con un'accelerazione di Manzala. L'esterno ospite viene fermato da Toure.

55' - Dieci minuti nel corso della ripresa a Monaco. Partita non bellissima con la squadra di casa che fatica a trovare la via della conclusione.

56' - Fatica il Monaco e spinge l'Amiens con Monconduit che avanza sulla sinistra e crossa al centro. Glik devia in corner.

57' - El Hajjam!! Conclusione dalla distanza del terzino dell'Amiens sugli sviluppi del corner. Pallone sul fondo non di molto.

64' - Palo clamoroso di Kakuta!! Occasione colossale per l'Amiens!! Conclusione al volo spettacolare del numero 14 dell'Amiens. Subasic è battuto ma il pallone sbatte sul montante.

71' - Joao Moutinho si incarica della battuta di un calcio di punizione. Il suo invito verso il centro dell'area viene allontanato di pugno da Gurtner.

80' - Continua ad attaccare il Monaco ma la squadra di Leonardo Jardim non è precisa negli ultimi metri.

85' - Calcio d'angolo per il Monaco affidato a Joao Moutinho. Il suo traversone viene allontanato dalla difesa dell'Amiens.

88' - Toure!! Monaco ad un passo dal vantaggio!! Colpo di testa del difensore dei monegaschi sugli sviluppi di un corner. Monconduit salva sulla linea.

91' - Doppia espulsione!! Scintille in campo fra Diakhaby e Gouano. Prima il difensore dell'Amiens abbatte l'esterno del Monaco poi il francese gli "restituisce" la scorrettezza. Espulsi entrambi.

21.51 - Triplice fischio del direttore di gara. Il Monaco impatta in casa contro l'Amiens, reti inviolate al "Louis II".

STRASBURGO-NIZZA 1-1

20.00 - Calcio d'inizio.

7' - Si fa vedere la formazione padrona di casa con un colpo di testa di Martinez in seguito ad un calcio d'angolo. Nessun problema per Benitez.

15' - Bahoken!! L'attaccante dello Strasburgo riceve da Saadi all'interno dell'area di rigore, ma la sua conclusione coglie l'esterno della rete.

20' - Calcio di punizione per il Nizza affidato a Balotelli. L'attaccante italiano crossa alla volta di Dante ma il suo colpo si rivela un passaggio per Oukidja.

22' - Gol di Saadi!! Strasburgo in vantaggio!! Traversone dalla destra di Bahoken per il suo compagno di reparto, abile a sfruttare una difesa del Nizza troppo leggere e a battere di testa Benitez.

30' - Calcio d'angolo per lo Strasburgo affidato a Lienard. Il suo cross è troppo su Benitez che allontana di pugno.

37' - Lees-Melou si affida della battuta di un tiro dalla bandierina. Il suo cross è facile preda della difesa dello Strasburgo.

20.45 - Finisce il primo tempo con lo Strasburgo avanti 1-0 sul Nizza.

21.00 - Inizia il secondo tempo.

51' - Lees-Melou!! Occasione per il Nizza!! Inserimento del centrocampista in area e conclusione di prima intenzione. Oukidja respinge.

58' - Calcio di rigore per il Nizza!! Intervento falloso di Bahoken su Seri all'interno dell'area. Massima punizione per i rossoneri.

59' - Gol di Balotelli!! Pareggia il Nizza!! Esecuzione impeccabile dell'attaccante italiano, Oukidja spiazzato e risultato in parità.

65' - Spinge lo Strasburgo con Bahoken ma la sua conclusione dalla distanza si perde a fondo campo.

70' - Colpo di testa di Dante sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Incornata troppo debole del brasiliano, blocca Oukidja.

75' - Balotelli!! Occasione per il Nizza!! Super Mario calcia dalla distanza con potenza, Oukidja alza il pallone sopra la traversa.

84' - Nove minuti al termine della sfida. Strasburgo e Nizza sono ferme sull'1-1.

89' - Balotelli!! Nizza ad un passo dal vantaggio!! Conclusione a giro dell'attaccante su sponda di Lees-Melou, Oukidja vola a togliere il pallone dalla rete.

21.50 - Non c'è più tempo. Strasburgo e Nizza si dividono la posta in palio: 1-1 il finale.

TROYES-CAEN 3-1

20.00 - Battuto il primo pallone dell'incontro.

4' - Gol di Santini!! Caen in vantaggio!! Traversone dalla sinistra di Guilbert per la testa del centravanti che supera Zelazny.

6' - Palo di Niane!! Troyes ad un passo dal pari!! Uscita sbagliata di Vercoutre su cross di Traore. L'incornata dell'attaccante si stampa sul montante.

7' - Gol di Pele!! Il pareggio del Troyes!! Che inizio di match! Punizione affidata al numero 28 biancoblu. Ancora un'uscita a vuoto di Vercoutre con il pallone che sbatte sul palo ed entra in porta.

15' - Continua a spingere il Troyes alla ricerca di un successo prezioso per la lotta salvezza.

23' - Traore avanza sulla corsia di sinistra ma viene fermato da Genevois, abile a guadagnare un calcio di punizione.

26' - Gol di Nivet!! Troyes in vantaggio!! Sugli sviluppi di un corner, il capitano biancoblu anticipa sul primo palo Feret e supera Vercoutre.

32' - Si fa vedere il Caen con una botta dalla distanza di Ait Bennasser ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

38' - Grandsir vede uno spiraglio per calciare in porta. La sua conclusione però si perde a fondo campo.

42' - Santini!! Occasione per il Caen!! L'attaccante rossoblu viene servito al limite dell'area e calcia in porta. Decisiva la deviazione di Herelle in calcio d'angolo.

20.46 - Finisce qui la prima frazione di gara a Strasburgo con i padroni di casa avanti 2-1 sul Caen.

21.01 - Riprende il match.

50' - Calcio d'angolo per il Troyes con un traversone di Nivet verso il centro dell'area. Libera la difesa del Caen.

58' - Calcio di punizione battuto malissimo dal Caen con Guilbert che viene cercato sulla sinistra ma il passaggio di Rodelin è impreciso.

61' - Spinge il Caen con Kouakou sulla corsia di destra ma il suo traversone si perde direttamente in curva.

70' - Ancora ospiti in avanti con Rodelin. La sua conclusione a botta sicura dalla distanza si perde sul fondo.

78' - Dodici minuti al termine di questa sfida. Troyes sempre avanti 2-1 sul Caen.

84' - Gol di Suk!! Terzo gol del Troyes!! Conclusione a giro precisa dal limite dell'area del sudcoreano, Vercoutre è battuto.

21.49 - Arriva il fischio finale del direttore di gara. Vittoria di platino per il Troyes che supera 3-1 il Caen.

19.56 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.34 - Alle 17 il Lione ha battuto 2-0 il Nantes scavalcando il Monaco al secondo posto in classifica. Fra poco più di mezzora si attende la replica della formazione di Jardim.

19.33 - Saranno cinque le sfide che si disputeranno alle 20.

Bordeaux-Dijon

Lille-Metz

Monaco-Amiens

Strasburgo-Nizza

Troyes-Caen

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la 35a giornata di Ligue 1.