LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Immediato pareggio dell'Amiens

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AMIENS-STRASBURGO 1-0

20.00 - Si parte.

2' - Calcio di punizione per lo Strasburgo affidato al mancino di Lienard. Il suo traversone viene raccolto di testa Corgnet che mette alto sopra la traversa.

6' - Amiens in avanti con Cissokho. La conclusione del terzino di casa è però fuori dallo specchio della porta. Pallone in curva.

12' - Occasione per l'Amiens con Konate che vince un rimpallo in area di rigore e cerca un pallone a rimorchio per un compagno che non c'è. Si salva lo Strasburgo.

20' - Siamo giunti al ventesimo minuto di gioco. Amiens e Strasburgo sono ferme sul punteggio di 0-0.

28' - Due minuti verso la mezzora di gioco. Continua a proporre gioco la formazione di casa ma lo Strasburgo è sempre molto attento nelle chiusure in difesa.

35' - Si lotta su ogni pallone ad Amiens. La posta in palio è altissima con le due squadre che stanno attente a non scoprirsi troppo.

40' - Ultimi cinque minuti sul cronometro fra Amiens e Strasburgo. Risultato sempre in equilibrio.

45' - Gol di Monconduit!! Amiens in vantaggio!! Dibassy crossa al centro per Gakpé che si scontra con Oukidja, ne approfitta il centrocampista che mette in rete.

49' - Lascia il campo in barella Gakpé. L'ex Genoa aveva perso conoscenza nello scontro con il portiere dello Strasburgo.

20.50 - Finisce qui il primo tempo a Amiens. Padroni di casa avanti 1-0 sullo Strasburgo.

21.05 - Inizia il secondo tempo.

50' - Poche occasioni in questo avvio di seconda frazione di gara. Amiens avanti 1-0 sullo Strasburgo.

58' - Ritmi bassissimi ad Amiens in questo momento. Il gran caldo si fa sentire sul ritmo in campo.

63' - Scintille in campo fra Seka e Konate. I due calciatori vengono ammoniti dal direttore di gara.

68' - Calcio d'angolo per lo Strasburgo affidato a Lienard. Il suo cross viene respinto dalla difesa dell'Angers.

75' - Siamo giunti alla mezzora del secondo tempo. L'Amiens conduce sempre per 1-0 sullo Strasburgo grazie al gol nel primo tempo di Monconduit.

GUINGAMP-MONACO 3-1

20.00 - Inizia il match.

2' - Martins-Pereira!! Prima conclusione dell'esterno del Guingamp, il pallone viene respinto molto bene da Sy.

8' - Ancora Guingamp pericoloso con Didot che si sgancia molto bene sulla corsia di destra. Il suo cross verso il centro viene allontanato dalla difesa del Monaco.

11' - Vibranti proteste del Guingamp per un tocco di mano in area di Traoré che, dal replay, sembra esserci. Sarà solo angolo per i rossoneri padroni di casa.

18' - Calcio d'angolo per il Guingamp affidato a Thuram. Il suo traversone incrocia le braccia di Sy che allontana a fatica.

20' - Calcio di rigore per il Guingamp!! Briand calcia a botta sicura in area di rigore, Jemerson tocca di mano sulla linea. Massima punizione per i rossonero e rosso per il difensore del Monaco.

21' - Gol di Briand!! Guingamp in vantaggio!! Esecuzione perfetta dell'attaccante rossonero, Sy è spiazzato, Guingamp avanti.

25' - Briand!! Guingamp ad un passo dal raddoppio!! Sbanda il Monaco. L'attaccante entra in area e calcia in diagonale trovando l'ottima risposta di Sy.

30' - Il Monaco non c'è. La squadra di Leonardo Jardim non riesce ad uscire dalla propria metà campo, complice anche l'inferiorità numerica.

35' - Che gol ha fatto Didot!! Il raddoppio del Guingamp!! Conclusione al volo favolosa del numero 17 rossonero. Sfera nell'angolino, imprendibile per Sy.

40' - Guingamp sempre in proiezione offensiva. Pallone filtrante di Briand per il taglio di Grenier. L'esterno d'attacco rossonero viene colto in fuorigioco.

20.46 - Finisce il primo tempo. Guingamp assoluto padrone del campo e in vantaggio 2-0 sul Monaco, che è in dieci per l'espulsione di Jemerson.

21.01 - Riprende il match.

47' - Gol di Thuram!! Terzo gol del Guingamp!! Benezet sterza su Jorge mandandolo al bar. Il suo traversone basso trova il velo di Briand per l'attaccante che supera in diagonale Sy.

55' - Calcio di punizione per il Guingamp affidato a Grenier. Il suo traversone è teso ma non viene raccolto da nessun compagno di squadra sul secondo palo.

61' - Blas!! Guingamp ad un passo dal poker!! Conclusione violenta del centrocampista rossonero, pallone di un soffio sul fondo.

64' - Gol di Toure!! Il Monaco accorcia le distanze!! Colpo di testa del difensore biancorosso su calcio di punizione. Sfera che scavalca Johnsson e si insacca in rete.

69' - Martins-Pereira!! Occasione per il Guingamp!! Conclusione dell'esterno rossonero dalla distanza, Sy vola a mettere in corner.

73' - Ancora Guingamp in avanti con Briand che cerca la conclusione dl limite dell'area, si chiude molto bene la difesa del Monaco.

METZ-CAEN 1-1

20.00 - Primo tempo al via.

6' - Caen in avanti con un traversone di Repas dal lato destro del campo. Nessun problema per Niakhate che riesce a liberare senza problemi.

10' - Feret!! Colpo di testa del centrocampista del Caen sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La sua incornata si perde alta sopra la traversa.

14' - Riviere!! Colpo di testa del centravanti del Metz su traversone di Dossevi dalla destra. Il pallone esce di un soffio sul fondo.

19' - Ancora Riviere!! Che occasione per il Metz!! Ancora un'incornata del numero 29 granata su calcio d'angolo. Ancora una volta la sfera si perde di poco a lato.

25' - Spinge con insistenza il Metz con Dossevi che spinge sulla fascia destra. Il suo cross verso il centro viene deviato in corner da Guilbert.

30' - Proteste del Metz per un presunto tocco di mano in area di rigore di Da Silva. Il direttore di gara fa proseguire, il replay non chiarisce la dinamica.

34' - Palmieri!! Occasione per il Metz!! Non si contano più le occasioni per la formazione di casa. L'esterno granata conclude in porta di prima intenzione, salva un giocatore del Caen.

40' - Ci stiamo avviando verso il riposo a Metz. Meglio la formazione di casa rispetto al Caen ma il risultato non si sblocca.

20.49 - Il direttore di gara manda le squadre al riposo. Reti bianche fra Metz e Caen.

21.03 - Il direttore di gara dà il via alla ripresa.

50' - Passaggio profondo alla ricerca di Mollet. Da Silva sbuca alle spalle del trequartista granata mettendo il pallone sul fondo.

54' - Si fa vedere il Caen con Genevois che scende sulla destra e va al cross per il centro dell'area. Niakhate in tuffo mette in calcio d'angolo.

60' - Ci prova ancora il Metz con Riviere che viene lanciato in are di rigore, Djiku interviene in scivolata. Inizialmente il difensore del Caen sembra intervenire sul pallone ma dal replay si evince come ci sia un tocco sull'avversario non ravveduto dal direttore di gara.

68' - Diagne!! Colpo di testa del difensore del Metz sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sfera che si perde di poco fuori.

73' - Autogol di Da Silva!! Metz in vantaggio!! Cross teso dalla destra di Balliu, il difensore del Caen anticipa Riviere ma finisce per superare il proprio portiere Vercoutre.

74' - Gol di Crivelli!! Immediato il pareggio del Caen!! Riequilibra subito il match la formazione rossoblu grazie all'attaccante, entrato in campo da poco.

TOLOSA-ANGERS 2-0

20.00 - Battuto il primo pallone del match.

7' - Sanogo!! Occasione per il Tolosa!! Suggerimento centrale per il numero 9 viola che entra in area e calcia di prima intenzione. Butelle si oppone con il corpo.

12' - Continua a spingere il Tolosa con Cahuzac che cerca un filtrante verso Gradel, Traoré è molto attento e riesce a spazzare senza fronzoli.

16' - Ci prova ancora il Tolosa con un passaggio filtrante Sangare alla ricerca di Gradel. Butelle sceglie bene il tempo dell'uscita e fa sua la sfera.

20' - Venti minuti sul cronometro al Municipal. Reti inviolate fra Tolosa e Angers.

27' - Calcio di punizione per l'Amgers affidato a Manceau. Il suo traversone verso il centro dell'area è facile preda di Jullien che respinge di testa.

35' - Passaggio profondo di Imbula alla ricerca della rapidità di Sanogo. Il suggerimento è troppo lungo con il pallone che si perde sul fondo.

39' - Gradel!! Occasione per il Tolosa!! Colpo di testa dell'esterno d'attacco viola sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Butelle ha un grande riflesso e respinge.

42' - Gol di Sanogo!! Tolosa in vantaggio!! Cross basso dalla sinistra di Gradel per l'attaccante che da pochi passi supera Butelle.

20.46 - Squadre al riposo al Municipal. Tolosa avanti 1-0 sull'Angers con il gol nel finale di Sanogo.

21.01 - Si riparte.

50' - Spinge ancora il Tolosa con un lancio verso Sanogo ma il suggerimento è impreciso con il pallone che si perde sul fondo.

53' - Sangare!! Occasione per il Tolosa!! Velo di Sanogo su cross dal versante sinistro del capo. Il centrocampista calcia di prima intenzione, Butelle si oppone.

57' - Calcio di rigore per il Tolosa!! Scontro in area fra Thomas e Sanogo in area di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione per i viola. Non ce la fa il difensore dell'Angers che lascia spazio a Pavlovic.

59' - Gol di Gradel!! Il raddoppio del Tolosa!! Pallone da una parte, Butelle dall'altra. I viola trovano il gol del 2-0.

65' - Venti minuti nel corso della seconda frazione di gara. Tolosa in controllo del match e avanti 2-0 sull'Angers.

74' - Cerca una reazione l'Angers ma il suggerimento di Manceau per Toko-Ekmabi è impreciso. Pallone che si perde sul fondo.

19.57 - Le otto squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi campi da gioco.

19.25 - Questa sera invece saranno quattro le gare che si giocheranno:

Amiens-Strasburgo

Guingamp-Monaco

Metz-Caen

Tolosa-Angers

19.24 - Alle 17 l'Olympique Marsiglia ha battuto nettamente il Lille per 5-1.

19.23 - Nella serata di ieri si sono disputate due gare: alle 19.30 Nantes e Rennes hanno pareggiato 1-1 mentre nella serata il Lione ha travolto il Dijon 5-2.

Amanti del calcio francese buona sera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare della 34a giornata di Ligue 1.