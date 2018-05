LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Monaco all'ultimo respiro, cadono PSG e Lione

Risultati e marcatori della 37a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

22.57 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Amiens-Metz 2-0

Angers-Nantes 0-2

Bordeaux-Tolosa 4-2

Lille-Dijon 2-1

Monaco-Saint-Etienne 1-0

Montpellier-Troyes 1-1

Nizza-Caen 4-1

Paris Saint-Germain-Rennes 0-2

Strasburgo-Lione 3-2

AMIENS-METZ 2-0

CALCIO D’INIZIO

4' - Kakuta!! Conclusione dalla distanza del numero 14 dell'Amiens, pallone di poco sul fondo.

13' - Risponde il Metz con Dossevi ma il suo destro dalla distanza viene respinto dalla difesa dell'Amiens.

20' - Calcio di rigore per l'Amiens!! Intervento falloso di Mandjeck ai danni di Konaté. Massima punizione per i padroni di casa.

21' - Gol di Manzala!! Amiens in vantaggio!! Trasformazione precisa di Manzala e risultato che si sblocca.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco. Amiens avanti 1-0 sul Metz.

36' - Ci prova l'Angers con un passaggio filtrante di Cornette per Konaté, si alza però la bandierina dell'assistente.

40' - Niane!! Occasione per il Metz!! Riviere pesca l'esterno mancino all'interno dell'area, la sua conclusione esce di poco sul fondo.

---INTERVALLO---

51' - Niane!! Occasione per il Metz con un colpo di testa di Niane su cross in seguito a calcio da fermo di Mollet. Pallone a lato.

60' - Manzala!! Conclusione dalla distanza del giocatore dell'Amiens con la sfera che lambisce il palo sinistro della porta del Metz.

66' - Riviere!! L'attaccante del Metz conclude verso al porta di Gurtner con violenza ma la sfera esce a lato di un niente.

73' - Konaté!! Occasione per l'Amiens con un passaggio perfetto di Avelar per Konaté che da buona posizione calcia alto.

80' - Dieci minuti alla conclusione del match con l'Amiens avanti 1-0 sul Metz.

86' - Autorete di Selimovic!! Raddoppia l'Amiens!! Conclusione di Kakuta deviata da Selimovic che batte il proprio portiere.

89' - Boulaya!! Metz pericoloso con Boulaya ma il suo sinistro da fuori area, ben servito da Niane, si perde sul fondo.

FINE PARTITA

ANGERS-NANTES 0-2

CALCIO D’INIZIO

9' - Palo di Sala!! Occasione per il Nantes!! Cross basso di Moutoussamy per il centravanti che colpisce di prima intenzione ma la sua conclusione si stampa sul montante.

16' - Ancora Nantes in avanti con Dubois ma la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia dell'Angers.

20' - Toko Ekambi!! Occasione per l'Angers con l'attaccante che riceve da Oniangué e calcia in porta spedendo sul fondo non di molto.

26' - Touré per il Nantes prova la conclusione dalla distanza. Pallone che esce a lato.

35' - Dieci minuti alla conclusione del primo tempo. Angers e Nantes sono fermi sullo 0-0.

40' - Sala!! Colpo di testa dell'attaccante del Nantes su cross di Dubois e pallone che esce non di molto sul fondo.

---INTERVALLO---

50' - Gol di Lima!! Nantes in vantaggio!! Calcio di punizione perfetto di Lima con il pallone che si insacca nella porta di Butelle.

55' - Tait!! Risponde l'Angers con destro da fuori area dell'esterno sinistro, Tatarusanu neutralizza il pallone.

61' - Gol di Coulibaly!! Il raddoppio del Nantes!! Sponda di Pallois per Coulibaly che di destro gonfia la rete di Butelle.

67' - Ci prova l'Angers con una conclusione dalla distanza di Manceau, pallone che esce sul fondo.

71' - Angers in avanti con un cross di Tait per la testa di Pavlovic, incornata fuori misura.

78' - Continua a premere l'Angers con un cross di Santamria per la testa di Kanga, pallone che si perde a lato.

85' - Ultimi cinque minuti di gioco ad Angers. Nantes avanti 2-0 con reti di Lima e Coulibaly.

FINE PARTITA

BORDEAUX-TOLOSA 4-2

CALCIO D’INIZIO

2' - Tolosa subito avanti con Gradel. L'esterno prova il cross verso il centro, Sabaly devia in corner.

16' - Lerager!! Conclusione dalla distanza del centrocampista del Bordeaux, pallone che scorre sul fondo.

23' - Ancora Bordeaux in avanti con Braithwaite. L'ex Tolosa conclude dalla distanza ma il suo tiro viene respinto dalla difesa viola.

27' - Spingono ancora i girondini con Meité che riceve da Plasil, si salva ancora una volta il Tolosa.

30' - Gol di Sylla!! Tolosa in vantaggio!! Durmaz trova Sylla all'interno dell'area e mancino che si insacca nella porta di Costil.

38' - Gol di Braithwaite!! Pareggia il Bordeaux!! Meité pesca in area di rigore con un bel passaggio filtrante l'attaccante che realizza il più classico dei gol dell'ex.

43' - Kamano!! Colpo di testa dell'attaccante del Bordeaux su cross di Malcom. La sua incornata si perde sul fondo.

---INTERVALLO---

49' - Gol di Braithwaite!! Raddoppio del Bordeaux!! Ancora l'ex Tolosa che conclude con il destro ed insacca il pallone nell'angolino.

55' - Siamo giunti al decimo minuto del secondo tempo. Bordeaux avanti 2-1 sul Tolosa.

61' - Maclom!! Gran botta del brasiliano dalla distanza, sfera che esce sul fondo non di molto.

66' - Intervento falloso di Sabaly ai danni di Gradel. Ci sarà un calcio di punizione per il Tolosa.

71' - Gradel!! Conclusione di Gradel dal limite dell'area, pallone che si spegne a lato.

74' - Gol di Lerager!! Tris del Bordeuax!! Lerager viene pescato in area da De Preville. Per lui è un gioco da ragazzi superare il portiere del Tolosa.

78' - Traversa di Gradel!! Sfortunato in questo frangente il Tolosa con una gran botta dal limite di Gradel che si stampa sul montante.

80' - Gol di Malcom!! E' poker Bordeaux!! Il brasiliano riceve da Braithwaite e con un preciso tocco di destro realizza il 4-1.

84' - Conclusione dalla distanza di De Preville e pallone che si spegne abbondantemente a lato.

90' - Gol di Diop!! Il Tolosa accorcia!! Sinistro dal posizione centrale di Diop e pallone che supera Costil.

FINE PARTITA

LILLE-DIJON 2-1

CALCIO D’INIZIO

5' - Bissouma!! Conclusione dalla distanza del centrocampista del Lille. Tiro respinto.

8' - Verticalizzazione di Thiago Mendes alla ricerca di Pepe. L'attaccante del Lione viene colto in posizione irregolare.

11' - Gol di Kwon!! Dijon in vantaggio!! Conclusione di prima intenzione di Kwon Chang-Hoon dall'interno dell'area e pallone che si insacca in porta.

18' - Gol di Mothiba!! Il pareggio del Lille!! Malcuit inventa per il suo centravanti che con il sinistro mette il pallone nel sacco.

26' - Sliti!! Gran botta del numero 10 del Dijon con il pallone che si perde di un soffio sul fondo.

33' - Kwon!! L'attaccante del Dijon riceve da Sliti e conclude dall'interno dell'area. Maignan blocca a terra.

40' - Che conclusione dalla distanza di Bissouma ma il pallone si perde a lato.

46' - Gol di Mothiba!! Lille in vantaggio!! Cambia il risultato. Malcuit pennella per la testa dell'attaccante biancorosso e sfera in fondo al sacco.

---INTERVALLO---

48' - Kwon!! Occasione per il Dijon!! Conclusione sotto misura del sudcoreano, Maignan compie un grande intervento e salva la sua porta.

56' - Dijon in avanti con Kwon che pesca in area Rosier, la sua conclusione viene bloccata da Maignan senza affanni.

63' - Araujo!! L'attaccante riceve da Pepe e scarica con potenza verso la porta, Reynet si salva.

66' - Mothiba!! Ancora l'attaccante del Lille conclude da posizione decentrata, pallone sul fondo.

74' - Spinge il Lille con Pepe che pesca Araujo in area, il suo destro è completamente fuori bersaglio.

79' - Julio Tavares!! Colpo di testa dell'attaccante del Dijon su cross di Kwon, Nessun problema per Maigna.

82' - Pepe!! Sul capovolgimento di fronte l'attaccante scaglia un mancino dalla distanza, pallone che si spegne a lato di poco.

85' - Adesso è forcing del Dijon che vuole trovare il gol del pareggio sul campo del Lille.

88' - Tavares!! Dijon vicino al pareggio!! Jeannot pesca l'attaccante in area che conclude, Maignan tiene a galla i suoi.

FINE PARTITA

MONACO-SAINT-ETIENNE 1-0

CALCIO D’INIZIO

5' - Saint-Etienne subito in avanti con Cabella ma la sua conclusione dalla distanza viene respinta dalla difesa del Monaco.

11' - Risponde il Monaco con una conclusione dalla distanza di Lemar completamente fuori misura.

15' - Al quarto d'ora ci provano i Verts con Cabella su assist di Gabriel Silva, pallone sul fondo senza creare problemi alla porta di Subasic.

22' - Si fa vedere ancora il Saint-Etienne con un cross di Cabella su calcio da fermo per la testa di Perrin. Pallone abbondantemente a lato.

29' - Gabriel Silva!! M'Vila pesca l'esterno ospite in area, la sua conclusione viene bloccata da Subasic.

38' - Jemerson!! Colpo di testa del difensore biancorosso su cross di Joao Moutinho che esce a lato.

45' - Ancora Monaco avanti in questo finale di tempo. Questa volta è Lemar a calciare ma il pallone si perde sul fondo.

---INTERVALLO---

49' - Calcio d'angolo per il Monaco affidato a Lemar, Glik colpisce di testa ma spedisce sul fondo.

53' - Fabinho conclude dalla distanza ma il pallone si perde a lato della porta difesa da Ruffier.

58' - Continua a premere il Monaco con un mancino di Lopes e pallone che esce a lato.

62' - Sylla!! Colpo di testa del giovane giocatore del Monaco su cross di Serrano, pallone lontano dalla porta.

66' - Cii prova il Saint-Etienne con un colpo di testa di Debuchy che esce sul fondo lontano dalla porta di Subasic.

71' - Spinge adesso il Monaco. Jemerson scaglia un destro dalla distanza, si salva la difesa del Saint-Etienne.

76' - Capovolgimenti di fronte a non finire al "Louis II" con una conclusione su calcio da fermo di Samba completamente errata.

83' - Ancora Monaco pericoloso con Lemar che conclude da posizione invitante. Ruffier neutralizza.

89' - Calcio di rigore per il Monaco!! Intervento falloso di Debuchy ai danni di Lemar. Massima punizione per la squadra del Principato.

91' - Gol di Fabinho!! Monaco in vantaggio!! Esecuzione perfetta del centrocampista del Monaco con Ruffier che non può impedire che la sfera entri in rete.

FINE PARTITA

MONTPELLIER-TROYES 1-1

CALCIO D’INIZIO

8' - Discesa sulla destra di Sambia, l'esterno del Montpellier viene fermato in corner dall'ottimo ripiegamento difensivo di Grandsir.

17' - Sio!! Colpo di testa dell'attaccante del Montpellier dall'interno dell'area. Pallone che esce sul fondo.

26' - Montpellier ancora in avanti Colpo di testa di Dolly su cross di Sambia. Pallone che si perde sul fondo.

31' - Gol di Azamoum!! Troyes in vantaggio!! Sugli sviluppi di un corner, Azamoum si coordina e calcia di destro, niente da fare per Lecomte.

39' - Nivet!! Il numero 10 del Troyes riceve da Suk e calcia dall'interno dell'area. Sfera di un soffio sul fondo.

42' - Skhiri prova la conclusione dalla distanza. Il pallone non impensierisce Zelazny.

---INTERVALLO---

48' - Grandsir!! Subito Troyes in avanti con una conclusione di Grandsir, ben servito da Ben Saada. Pallone che esce di poco a lato.

54' - Grandsir!! Ancora una volta Grandsir protagonista. Il suo colpo di testa però si spegne sul fondo.

58' - Gol di Cozza!! Pareggia il Montpellier!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il difensore arancioblu calcia di sinistro e supera Zelazny.

62' - Spinge il Montpellier con un passaggio filtrante di Avelar per il mancino di Mbenza, pallone a lato.

70' - Mbenza!! L'attaccante riceve u assist di Pedro Mendes su calcio d'angolo, il suo destro è completamente fuori bersaglio.

75' - Siamo giunti alla mezzora di gioco. 1-1 fra Montpelier e Troyes.

86' - Ancora Montpellier in avanti con una gran botta di Mbenza, respinta dalla difesa biancoblu.

89' - Piriz!! Occasione per il Montpellier con un diagonale di Pirirz che si spegne a lato di poco.

FINE PARTITA

NIZZA-CAEN 4-1

CALCIO D’INIZIO

2' - Gol di Balotelli!! Nizza in vantaggio!! Conclusione dalla distanza dell'attaccante italiano, pallone nell'angolino alla sinistra di Samba.

9' - Calcio di rigore per il Nizza!! Intervento falloso in area di Domande ai danni di Seri. Nessun dubbio per il direttore di gara e massima punizione per i rossoneri.

10' - Gol di Balotelli!! Raddoppio del Nizza!! Rigore perfetto e Samba spiazzato. Doppietta per Super Mario.

17' - Monologo assoluto del Nizza. Seri serve Plea che calcia in porta. Questa volta nessun problema per Samba che blocca.

25' - Si fa vivo il Caen con Santini ma il suo destro dalla distanza viene facilmente neutralizzato da Benitez.

33' - Il Caen prova a spaventare Benitez dalla distanza ma il tiro di Peeters viene respinto dalla difesa rossonera.

36' - Gol di Saint-Maximin!! Terzo gol del Nizza!! I padroni di casa mettono in ghiaccio il risultato con una conclusione vincente da Saint-Maximin dall'interno dell'area.

42' - Si attende solo il fischio finale del direttore di gara. Nizza avanti nettamente per 3-0 sul Caen.

---INTERVALLO---

50' - Ci prova il Caen con un cross di Deminguet per Da Silva ma il suo colpo di testa viene parato facilmente da Benitez.

55' - Rosso a Diomande!! Caen in dieci!! Brutto fallo del difensore rossoblu su Balotelli e cartellino rosso estratto dall'arbitro.

60' - Rodelin!! Conclusione dell'attaccante del Caen da fuori area, Benitez si allunga e mette in angolo.

64' - Spinge il Nizza con Cyprien ma il suo destro su assist di Seri viene bloccato dal portiere del Caen.

68' - L'inferiorità numerica ha spento le residue speranza del Caen di restare in partita. Il Nizza controlla il match.

72' - Gol di Seri!! E' poker del Nizza!! Assist al bacio di Plea per Seri che da buona posizione trafigge Samba.

76' - Gol di Kouakou!! Accorcia il Caen!! I rossoblù trovano il gol della bandiera con Kouakou che supera Benitez con una conclusione precisa.

83' - Seri!! Il centrocampista del Nizza conclude da ottima posizione ma spedisce sul fondo di un soffio.

89' - Ci stiamo dirigendo verso il novantesimo. Nizza in controllo del match e avanti 4-1 sul Caen.

FINE PARTITA

PARIS SAINT-GERMAIN-RENNES 0-2

CALCIO D’INIZIO

1' - Ci prova subito il PSG con Di Maria ma la sua conclusione è troppo debole e viene bloccata da Koubek.

12' - Mbappé!! Colpo di testa dell'attaccante francese su cross di Meunier, pallone sul fondo.

21' - Si fa vedere il Caen con un colpo di testa di Hunou su cross di Lea Sliki, pallone largo alla sinistra di Trapp.

26' - Nkunku!! Destro dell'esterno del PSG dall'interno dell'area, Koubek para sotto la traversa.

30' - Kimbembe salta di testa sugli sviluppi di un corner di Di Maria, incornata fuori bersaglio.

42' - Si fa vedere il Rennes con Zeffane ma la sua conclusione da fuori area si spegne a lato.

44' - Mbappé!! Destro dell'ex Monaco dalla distanza e sfera che esce sul fondo.

---INTERVALLO---

51' - Calcio di rigore per il Rennes!! Intervento falloso di Thiago Motta ai danni di Hunou, massima punizione per i rossoneri.

52' - Gol di Bourigeaud!! Rennes in vantaggio!! Niente da fare per Trapp e pallone che si insacca nell'angolino basso alla sua destra.

59' - Ancora Rennes con Zeffane che proba il tiro dalla distanza, sfera che viene respinta dalla difesa del PSG.

61' - Bensebaini si libera al tiro e conclude verso Trapp, questa volta il pallone largo sul fondo.

67' - Di Maria!! Squillo del Fideo che vede uno spiraglio e calcia. Sfera a lato.

71' - Gol di Hunou!! Il Raddoppio del Rennes!! Assist di Gelin per Hunou, la sua conclusione non lascia scampo a Trapp.

80' - Draxler!! Conclusione dalla distanza del tedesco, Koubek si salva e respinge.

83' - Pastore!! Occasione PSG!! Destro da buona posizione del Flaco, Koubek con un guizzo salva tutto.

87' - Ancora Pastore!! Sfortunato l'ex Palermo sul colpo di testa. Ottimo Koubek a salvare la sua porta.

FINE PARTITA

STRASBURGO-LIONE 3-2

CALCIO D’INIZIO

7' - Intervento falloso di Martinez ai danni di Traoré. Ci sarà un calcio di punizione per il Lione.

18' - Lienard!! Occasione per lo Strasburgo!! Conclusione dalla distanza dell'esterno di casa, Gorgelin si distende e mette in angolo.

22' - Gol di Bahoken!! Strasburgo in vantaggio!! Si sblocca il punteggio con una conclusione dalla distanza di Bahoken che non lascia scampo a Gorgelin.

29' - Traversa di Corgnet!! Occasione per lo Strasburgo!! Conclusione dalla distanza di Corgnet che si stampa sul montante sopra la porta di Gorgelin.

31' - Mangane!! Strasburgo vicino al raddoppio con una conclusione di Mangane che esce di poco sul fondo.

39' - Spreca il raddoppio lo Strasburgo con un cross di Bahoken per Mangane ma la sua conclusione si perde a lato.

43' - Continua a premere la squadra di casa con Martin ma il suo destro della distanza è fuori misura.

---INTERVALLO---

48' - Calcio di rigore per il Lione!! Intervento falloso di Pablo Martinez ai danni di Fekir. Massima punizione per i rossoblu.

49' - Gol di Fekir!! Il pareggio del Lione!! Fekir si incarica della battuta del calcio da fermo. Punteggio nuovamente in equilibrio.

55' - Ancora Strasburgo in avanti con un cross su calcio da fermo di Lienard per Grimm ma il suo colpo di testa si perde a lato.

60' - Ancora mezzora alla fine del match. Strasburgo e Lione sono ferme sul punteggio di 1-1.

66' - Spinge il Lione alla ricerca di un gol che vorrebbe dire sorpasso sul Monaco in chiave Champions League.

73' - Gol di Aouar!! Lione in vantaggio!! Eccolo il 2-1 rossoblù con Depay che pesca Aouar in area, il suo destro è preciso e porta avanti i suoi.

77' - Ancora Lione in avanti con Depay ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa di casa.

80' - Ultimi dieci minuti di gara con il Lione avanti a Strasburgo 2-1.

88' - Gol di Da Costa!! Pareggia lo Strasburgo!! Sugli sviluppi di un corner, Da Costa riceve da Foulquier e supera Gorgelin.

93' - Gol di Lienard!! Strasburgo in vantaggio!! All'ultimo respiro gli alsaziani passano con un calcio di punizione perfetto di Lieanrd che non lascia scampo a Gorgelin.

FINE PARTITA

