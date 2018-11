LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Poker Reims, bene Tolosa e Caen

Premi f5 per aggiornare

Caen-Rennes 1-2

1' - Si parte!

9'. Guildbert si prende subito il giallo.

19' - Grenier! Prova a sfruttare un cross in area, conclude ma non trova la porta.

26' - Giallo per Grenier.

33' - Ninga riceve al limite dell'area, alza la testa e calcia! Fuori!

44' - Ancora Grenier! Punizione battuta magistralmente, il portiere ci arriva!

20.47 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Cresce il Rennes con il passare dei minuti.

60' - GOL! GOL! GOL! HUNOU! La palla finisce proprio sui piedi dell'attaccante del Rennes che a due passi dalla porta non sbaglia!

69' - GOL! GOL! GOL! SARR! Arriva il raddoppio del Rennes!

77' - Beauvue incorna a due passi dalla porta, palla di poco fuori!

84' - Giallo per Delerue.

90' - GOL! GOL! GOL! CRIVELLI! Accorcia nel finale il Caen!

21.52 - Finisce qui!

Dijon-Nimes 0-4

1' - Cominciano le partite!

5' - GOL! GOL! GOL! BOUANGA! Pasticio del portiere del Dijon che regala palla agli avversari, ne approfitta Bouanga che si avventa su un pallone vagante e conclude in porta!

16' - Traversa di Tavares! Incornata che stava per essere vincente, la traversa gli dice di no!

28' - Ammonito Ciman.

30' - GOL! GOL! GOL! SAVANIER! Punizione eccezionale per il giocatore del Nimes che scavalca la traversa ed insacca.

36' - Guillaume riceve in area, alza la testa e mira l'angolino! Ci arriva il portiere avversario!

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Tavares! Prova la conclusione da posizione interessante, prende male la mira! Palla fuori!

65' - GOL! GOL! GOL! BOUANGA! La chiude la squadra ospite con la doppietta di Bouanga, passaggio filtrante e colpo vincente!

87' - GOL! GOL! GOL! BRIANCON! Dilaga il Nimes, poker per la squadra ospite!

21.52 - Finisce qui!

Nizza-Amiens 1-0

1' - Fischio d'inizio!

9' - Gara che vive di equilibrio fino a questo momento.

17' - Poca convinzione da parte di entrambe le squadre nella conclusione in porta.

24' - Gara che resta in sostanziale equilibrio fino a questo momento.

38' - AUTOGOL DI GOUANO! Colpo di testa sbilenco per il giocatore dell'Amiens che infila nella sua porta.

20.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Il Nizza prova a crescere in questo avvio di ripresa.

67' - I padroni di casa riescono a gestire il vantaggio in questa fase.

84' - Il Nizza gestisce senza troppe difficoltà gara a senso unico.

21.52 - Finisce qui!

Reims-Monaco 1-0

1' - Comincia la partita!

8' - Il Monaco comanda il possesso palla in questa prima fase.

13 - Un solo tiro in porta fino a questo momento, gara piatta.

24' - GOL! GOL! GOL! CAFARO! Conclusione esplosiva all'incrocio dei pali, nulla da fare per il portiere del Monaco!

37' - Sylla! Riceve in area, guarda la porta e ci prova! Fuori!

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - ESPULSO ROMAO! Il giocatore del Reims si becca il rosso e lascia i suoi in dieci quando manca ancora tanto alla fine della partita.

63' - Cresce il Monaco che continua a mantenere alta la percentuale di possesso palla.

88' - Giallo per Ben El Hadj.

21.52 - Finisce qui!

Strasburgo-Tolosa 1-1

1' - Si parte!

7' - Le due squadre sono ancora in fase di studio.

13' - Prova ad imporsi lo Strasburgo.

20 - Giallo per Sissoko.

23' - Dossevi! Conclusione insidiosa sotto la traversa, ci arriva Sels!

25' - Traversa di Jullien! Conclusione improvvisa per il giocatore del Tolosa che sbatte contro la traversa!

33' - Lo Strasburgo continua a tenere botta senza riuscire a colpire in porta.

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

48' - Garcia si becca il giallo.

51' - GOL! GOL! GOL! MOTHIBA! Incornata vincente per il giocatore dello Strasburgo che porta avanti i suoi!

64' - Ora i padroni di casa provano a gestire.

72' - GOL! GOL! GOL! GRADEL! Il Tolosa trova il pareggio, 1-1!

21.52 - Finisce qui!

19.55 - Sono ben cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Caen-Rennes

Dijon-Nimes

Nizza-Amiens

Reims-Monaco

Strasburgo-Tolosa

19.47 - Gentili lettori di Tmw, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale del campionato francese!