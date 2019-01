LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Nizza e Guingamp

Premi f5 per aggiornare

Guingamp-Saint Etienne 0-1

1' - Si comincia!

6' - GOL! GOL! GOL! KHAZRI! Punizione esemplare dai 25 metri, palla all'angolino e portiere battuto!

13' - Ospiti che mantengono il predominio sul campo.

22' - Monnet-Paquet si infila per vie centrali, prova a calciare ma viene chiuso.

34' - Diony! Conclusione precisa all'angolino, Caillard ci arriva!

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Khazri si prende l'ammonizione.

59' - Si riversa in avanti il Guingamp, alla ricerca del pareggio.

63' - Palo di Rodelin! Punizione da fuori, la palla supera la barriera e si schianta contro il palo!

75' - Gestione attenta del Saint Etienne che non rischia nulla in questa fase del match.

82' - Il Saint Etienne chiude il primo tempo in avanti.

90' - Cabella! Tiro da posizione invitante, palla sul fondo.

21.48 - Fine partita.

Nizza-Bordeaux 1-0

1' - Partiti!

4' - Karamoh! Ci prova dal limite, palla sul fondo!

13' - CALCIO DI RIGORE PER IL NIZZA!

16' - GOL! GOL! GOL! Saint-Maximin non sbaglia dal dischetto, 1-0!

22' - Ammonito Herelle.

26' - Gara tesa, giallo anche per Kalu.

32' - Otavio! Tiro al volo in area, conclusione che termina di un soffio sul fondo!

43' - Ospiti che spingono in questo finale di primo tempo.

20.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Situazione ancora statica in campo, Nizza che gestisce con personalità.

64' - Giallo per Basic.

78' - Arriva un altro giallo in casa Bordeaux, stavolta per Kounde.

85' - Gestione tranquilla per il Nizza.

90' - Ammonizione per Attal.

21.48 - Fine partita.

19.51 - Sono due i match che seguiremo in contemporanea:

Guingamp-Saint Etienne

Nizza-Bordeaux

19.45 - Gentili lettori di Tmw, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale della Ligue1, seguiremo in contemporanea i match delle 20 del campionato francese!