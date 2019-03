LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Brighton in vantaggio

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

BRIGHTON-SOUTHAMPTON 1-0

16.00 - PARTITI!

10' - Prima fase di partita molto bloccata: tanti duelli a centrocampo fin qui.

18' - Arriva il primo giallo della sfida: se lo becca Stephens.

27' - Ci prova di più il Brighton in questa fase, ma il Southampton si disimpegna bene in difesa.

36' - Bissouma spreca tutto! Dopo aver ricevuto un bel passaggio basso va al tiro da buona distanza ma il pallone termina larghissimo sulla sinistra.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

53' - GOL DEL BRIGHTON! A SEGNO HOJBJERG! Bella azione della formazione di casa: l'ultimo passaggio arriva a Hojbjerg, che conclude alla perfezione e non dà scampo all'estremo difensore!

BURNLEY-WOLVERHAMPTON 1-0

16.00 - PARTITI!

2' - AUTOGOL DI COADY! BURNLEY IN VANTAGGIO! Su un rimpallo la sfera sbatte su Coady, che condanna così il suo Wolverhampton: la sfera termina nella sua rete ed è 1-0!

12' - C'è stata un po' d'apprensione per Cork, fermo a terra dopo una botta. Il giocatore del Burnley però s'è già ripreso.

26' - Tiraccio di prima intenzione di Ruben Neves dal limite, palla larga sulla destra.

40' - Palla in profondità per Ivan Cavaleiro, ma si alza la bandierina: è offside.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

50' - Il tiro di Diogo Jota dal limite termina largo davvero di poco sulla destra.

CRYSTAL PALACE-HUDDERSFIELD 0-0

16.00 - PARTITI!

10' - Zaha vicino al gol. Riceve in area di rigore, ma il suo tiro finisce tra le braccia di Hamer. Poteva sicuramente far meglio.

19' - Che occasione per il Palace: Schlupp controlla in area e calcia, tenendo basso il pallone. Conclusione a lato.

31' - Bella occasione per il Palace: palla in area per Lowe, che calcia subito verso l'angolino ma trova la pronta risposta dell'estremo difensore.

43' - Schlupp crossa in area con precisione ma la difesa è attenta ed allontana il pericolo.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

55' - Van Aanholt porta palla, arriva al limite e scarica la conclusione: Hamer respinge con prontezza di riflessi.

LEICESTER-BOURNEMOUTH 1-0

16.00 - PARTITI!

9' - Wilson prova ad impattare sul cross in area ma Schmeichel fa suo il pallone e l'azione sfuma.

11' - GOL DEL LEICESTER! A SEGNO MORGAN! E' il capitano a sbloccare questo match: Maddison batte un angolo, in area Chilwell calcia, Morgan devia e così viene beffato il portiere!

20' - Begovic è molto bravo a leggere la giocata e ad allontanare così il pericolo sull'imbucata centrale per Vardy.

32' - Cross al centro per Maddison, che impatta di testa ma non dà forza: Begovic è pronto e blocca.

43' - Dominio Leicester in questa prima metà di partita. Il Bournemouth non riesce mai a venire fuori oltre la propria metà campo.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

55' - Gray tenta di smarcare Barnes con un filtrante, il suo tentativo viene però interrotto dall'intervento di un difensore.

MANCHESTER UNITED-WATFORD 1-0

16.00 - PARTITI!

9' - Deeney calcia dalla distanza ma il pallone termina alle stelle.

20' - Conclusione dal limite dell'ex Juve Pereyra, che però trova un grande de Gea a dire di no in respinta bassa.

28' - PASSA IL MANCHESTER UNITED! GOL DI RASHFORD! Shaw porta palla, poi imbecca il talento dei Red Devils in area: Rashford a tu per tu col portiere non sbaglia e sigla il vantaggio!

34' - Cross al centro, Martial è il più lesto di tutti e si fionda sul pallone. Il portiere respinge però la battuta del francese.

44' - Qualche problemino fisico per Young, ma nulla di grave: è già in piedi.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - Deeney cerca un compagno con un passaggio morbido, la difesa però intercetta.

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.15 - Buon pomeriggio cari amici di TMW e benvenuti al nostro appuntamento con la Diretta Premier, la cronaca testuale della trentaduesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.