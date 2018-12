LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Cadono Chelsea e City, vittoria Leicester

Premi f5 per aggiornare

© foto di Federico De Luca

22.27 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Premier League!

Bournemouth-Brighton 1-0

1' - Si parte!

9' - Sostanziale equilibrio in questo avvio di partita.

17' - Wilson! Stacco di testa da due passi, palla che termina di poco fuori.

22' - GOL! GOL! GOL! BROOKS! Conclusione potente ed imprendibile per Ryan, Bournemouth avanti!

31' - Lerma si becca l'ammonizione.

41' - Padroni di casa che controllano il vantaggio in questo finale di primo tempo.

44' - Ammonito Brooks.

16.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Il Bournemouth chiude bene gli spazi nelle retrovie.

62' - Giallo per Dunk.

74' - ROSSO PER DUNK! Doppia ammonizione nell'arco di pochi minuti, espulsione!

77' - GOL! GOL! GOL! BROOKS! Incorna di testa e trova il gol del 2-0!

89 ' - Bournemouth che controlla in scioltezza nel finale.

17.53 - Fine partita!

Chelsea-Leicester 0-1

1' - Comincia la partita!

11' - Chelsea che controlla il possesso palla in questo avvio.

21' - Continua il dominio sul campo per il Chelsea che, però, non riesce a colpire in porta.

29' - Azpilicueta riceve palla in area, stop complicato ma conclusione da dimenticare. Palla in curva.

31' - Ndidi viene ammonito.

33' - Hazard! Conclusione dal limite, palla che scheggia la traversa.

41' - Chelsea che resta in costante proiezione offensiva, manca incisività sotto porta.

16.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - GOL! GOL! GOL! VARDY! Maddison apparecchia per Vardy che calcia in porta! 0-1!

69' - Il Chelsea continua ad insistere, il Leicester si difende con il coltello tra i denti.

81' - Giallo per Mendy.

82' - Kepa! Albrighton trova la gran conclusione, bravo il portiere del Chelsea!

90' - Rudiger! Incornata a due passi dalla porta, palla fuori di un niente!

17.53 - Fine partita!

Huddersfield-Southampton 1-3

1' - Fischio d'inizio!

11' - Gara dai ritmi blandi in questi primi minuti.

12' - Giallo per Lowe.

15' - GOL! GOL! GOL! REDMOND! Southampton che passa, assist al bacio di Hojbjerg per Redmond che piazza il tiro e firma lo 0-1!

28' - Padroni di casa che provano a venire fuori senza, però, riuscire ad arrivare al tiro.

38' - Mounie! Incornata da due passi, palla che termina a lato.

42' - GOL! GOL! GOL! INGS! Southampton che trova il raddoppio a ridosso dell'intervallo!

16.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Giallo per Valery.

58' - GOL! GOL! GOL! BILLING! Accorciano le distanze i padroni di casa!

63' - Ammonito Jorgensen.

71' - GOL! GOL! GOL! OBAFEMI! Conclusione di prima intenzione nel pieno dell'area, portiere battuto! 1-3!

84' - Ammonito Stephens.

86' - Giallo anche per Hojbjerg.

17.53 - Fine partita!

Manchester City-Crystal Palace 1-3

1' - Si comincia!

11' - Manchester che controlla in maniera netta il campo in questo avvio.

16' - Bernardo Silva! Si infila da dietro, raccoglie un cross ed impatta verso la porta! Respinge il portiere!

27' - GOL! GOL! GOL! GUNDOGAN! Incornata vincente per il centrocampista dei citizens che porta i suoi in vantaggio!

33' - GOL! GO! GOL! SCHLUPP! Controlla con difficoltà un passaggio filtrante, alza la testa e trova la rete infilando sulla destra!

35' - GOL! GOL! GOL! TOWSEND! Conclusione meravigliosa dalla distanza, tiro al volo e palla che finisce in porta! Gran gol!

45' - Giallo per Zaha.

16.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - CALCIO DI RIGORE PER IL CRYSTAL PALACE!

52' - GOL! GOL! GOL! MILIVOJEVIC! Con freddezza trasforma dal dischetto! 1-3!

69' - Il City si riversa in avanti nel tentativo di riaprire la partita.

75' - Giallo per Aanholt.

80' - Ammonito anche McArthur.

85' - GOL! GOL! GOL! DE BRUYNE! Accorcia le distanze il City, break del belga che irrompe in area e firma il 2-3!

17.53 - Fine partita!

Newcastle-Fulham 0-0

1' - Partiti!

11' - Il Fulham appare subito insidioso in questi primi minuti.

23' - Soltanto un tiro in porta fino a questo momento, non si accende il match.

28' - Buon lavoro del Newcastle che in fase difensiva concede pochissimo agli avversari.

36' - Sung-Yong Ki prova il tiro dal limite, conclusione larga. Si fa avanti la squadra di casa.

42' - Il Newcastle si riversa in avanti per questo finale di primo tempo.

16.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Manquillo! Incorna a due passi dalla porta, palla di un soffio a lato!

68' - Match che continua a vivere di equilibrio e poche azioni degne di nota.

75' - Ritchie! Riceve in area, spara il tiro che termina fuori! Pericoloso il Newcastle!

84' - Giallo per Kamara.

88' - Ammonizione anche per Seri.

17.53 - Fine partita!

West Ham-Watford 0-1

1' - Comincia il match!

12' - Equilibrio netto e pochi emozioni in avvio.

22' - Antonio! Prova a piazzare il tiro dal limite, nessun problema per il portiere che blocca.

28' - Giallo per Balbuena.

30' - CALCIO DI RIGORE PER IL WATFORD!

31' - GOL! GOL! GOL! DEENEY! Il giocatore del Watford trasforma il calcio di rigore, 0-1!

42' - Watford che gestisce il risultato in questo finale di primo tempo.

16.47 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Giallo per Kabasele.

60' - Arriva l'ammonizione anche per Holebas.

69' - Nervi tesi in campo, giallo anche per Michail Antonio.

81' - Deeney! Riceve un passaggio filtrante, colpisce ma di prima ma trova la risposta del portiere.

87' - GOL! GOL! GOL! DEULOFEU! Pereyra apparecchia, Deulofeu infila all'angolino e firma il raddoppio!

17.53 - Fine partita!

15.49 - Sono ben sei i match che seguiremo in contemporanea:

Bournemouth-Brighton

Chelsea-Leicester

Huddersfield-Southampton

Manchester City-Crystal Palace

Newcastle-Fulham

West Ham-Watford

15.45 - Gentili lettori di Tmw, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale della Premier inglese!