LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Crolla il Tottenham, bene Cardiff e Fulham

Brighton-Everton 1-0

1' - Si comincia!

11' - Prima fase equilibrata del match.

21' - Gara non particolarmente emozionante fino a questo momento, Brighton che sembra più propositivo.

32' - Richarlison arriva su un pallone vagante, calcia ma il tiro viene ribattuto.

41' - Insiste l'Everton in questo finale di primo tempo.

16.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Bernard si becca il giallo.

57' - Giallo per Mina.

61' - GOL! GOL! GOL! LOCADIA! Riceve palla in area, mira e calcia trovando il gol! 1-0!

64' - Richarlison! Dal limite lascia partire una rasoiata, respinge il portiere!

81' - Brighton che controlla il risultato nel finale.

17.48 - Finisce la partita!

Fulham-Huddersfield 1-0

1' - Si parte!

12' - Buon atteggiamento dell'Huddersfield che prende il predominio del campo.

27' - Arriva il giallo per Seri.

33' - Squadre che debolmente si fanno vedere in proiezione offensiva.

44' - Giallo anche per Odoi.

16.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Ospiti che continuano a spingere.

63 - Mitrovic! Impatta a pochi passi dalla porta, sfera che viene deviata in corner da Lossl!

64' - Giallo per Christie.

70' - Gara tesa, ammonizione anche per Hogg.

74' - Kamara riceve in area, alza la testa e calcia in porta ma trova la respinta di Lossl.

90' - GOL! GOL! GOL! MITROVIC! Fulham che la spunta nel finale grazie al gol di Mitrovic!

17.48 - Finisce la partita!

Leicester-Cardiff 0-1

1' - Comincia la partita!

11' - Cardiff che tiene alto il baricentro in questo avvio.

16' - Maddison! Azione personale, arriva al limite e calcia ma trova la risposta sicura di Etheridge.

28' - Albrighton! Rasoterra insidioso dal limite dell'area, ancora Etheridge ci arriva!

32' - Maddison! Punizione magistrale per il giocatore del Leicester che trova Etheridge sempre presente.

16.47 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Arriva il giallo per Etheridge.

63' - Gara che non si sblocca, nessuna delle squadre riesce a colpire in maniera incisiva.

75' - Rigore parato al Cardiff! Etheridge protagonista indiscusso del match respinge dal dischetto la conclusione di Maddison!

90' - GOL! GOL! GOL! CAMARASA! Cardiff che sblocca nel finale!

17.48 - Finisce la partita!

Tottenham-Wolves 1-3

1' - Fischio d'inizio!

8' - Son! Eriksen lo serbe al limite dell'area, conclusione insidiosa che termina di poco fuori!

16' - Giallo per Davies.

23' - GOL! GOL! GOL! KANE! Tiro potente e preciso per l'attaccante degli spurs, palla all'angolo e Tottenham in vantaggio!

29' - Son accelera palla al piede, entra in area e calcia ma non trova lo specchio della porta.

36' - Spurs che ora provano a gestire il risultato.

42' - Arriva il giallo per Eriksen.

16.47 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Continua a spingere il Tottenham, Wolves schiacciato nella propria metà campo.

73' - GOL! GOL! GOL! BOLY! Si fa trovare pronto dalla bandierina, conclusione in porta dalla mischia e pareggio Wolverhampton!

81' - Giallo per Kane.

83' - Ammonito anche Jonny.

84' - GOL! GOL! GOL! JIMENEZ! Con una fucilata il giocatore Wolverhampton ribalta il risultato!

85' - GOL! GOL! GOL! COSTA! Arrotonda nel finale Wolverhampton, crollo del Tottenham!

17.48 - Finisce la partita!

Watford-Newcastle 1-1

1' - Si comincia!

11' - E' il Watford a mostrarsi più insidioso in questo avvio.

20' - Deulofeu cerca la conclusione da posizione defilata, bravo Dubravka che ci arriva.

29' - GOL! GOL! GOL! RONDON! Incornata vincente da posizione difficile, palla in rete e Newcastle avanti!

33' - Insiste il Newcastle che continua a spingere.

41' - Gol annullato a Rondon per offside.

44' - Ammonizione ai danni di Masina.

16.46 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Fase di equilibrio in questo avvio di ripresa.

66' - Yedlin che si becca il giallo.

82' - GOL! GOL! GOL! DOUCOURE! Assist al bacio di Deulofeu per Doucoure che di testa incorna e batte il portiere!

90' - Giallo per Schar.

17.47 - Fine partita.

