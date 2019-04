LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: cade l'Everton, tris Saints

© foto di Federico De Luca

17.55 - Terminano tutti i match!

BRIGHTON-BOURNEMOUTH 0-5

16.00 - PARTITI!

11' - Cross lungo di Joshua King che non trova però nessun compagno. L'azione sfuma.

22' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Ake.

33' - GOL DEL BOURNEMOUTH! A SEGNO GOSLING! Wilson imbecca alla perfezione Gosling, che da ottima posizione calcia all'angolino sinistro e trafigge l'estremo difensore!

39' - Stephens sparacchia dal limite dell'area ma il tentativo molto largo sulla sinistra.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - GOL DI FRASER! RADDOPPIA IL BOURNEMOUTH! Wilson appoggia a Fraser, al limite dell'area. Quest'ultimo calcia, la traiettoria è leggermente sporca ma va comunque in rete: 2-0 Bournemouth!

65' - Giallo per Gosling.

69' - Espulso Knockaert! Brighton in dieci uomini!

75' - TRIS BOURNEMOUTH! GOL DI BROOKS Fraser è bravo a controllare e pescare subito Brooks al limite dell'area. Quest'ultimo mette a terra, calcia e supera il portiere avversario!

79' - Giallo per Bissouma.

81' - POKER BOURNEMOUTH! A SEGNO WILSON! Gran pallone in area per Wilson, che ci si avventa e anticipa tutti gli avversari. Sul suo tiro esente da colpe il portiere: è 4-0!

92' - MANITA! BOURNEMOUTH A SEGNO CON STANISLAS! Brooks con un tocco morbido imbecca Stanislas in area. Quest'ultimo raccoglie l'assist e fredda il portiere con una conclusione precisissima!

17.54 - FINE PARTITA!

BURNLEY-CARDIFF 2-0

16.00 - PARTITI!

14' - Murphy aggancia un preciso passaggio sul limite dell'area e calcia forte sulla destra ma il portiere con un grandissimo intervento riesce a parare.

26' - Westwood riceve un passaggio in area in mezzo al traffico e conclude di prima. Il tiro è centrale e Etheridge para con le gambe.

32' - GOL DEL BURNLEY! A SEGNO WOOD! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Wood salta più in alto di tutti, impatta il pallone di testa e batte l'estremo difensore avversario!

40' - Palla in profondità per Barnes, beccato però in offside.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

52' - Giallo per Arter.

63' - Hoilett va vicino al gol: imbucata per lui, che però da buona posizione spara alto sopra la traversa.

77' - Mee si guadagna spazio a sufficienza per andare a staccare sul cross ma il suo colpo di testa, indirizzato nel sette di sinistra, trova l'incredibile parata del portiere.

92' - LA CHIUDE IL BURNLEY! GOL DI WOOD! La doppietta di Wood quasi con una fotocopia del primo gol: ancora da calcio d'angolo, ma stavolta dopo un rimpallo la sfera arriva a Wood, che è celere a girare in rete!

17.54 - FINE PARTITA!

FULHAM-EVERTON 2-0

16.00 - PARTITI!

10' - Bernard non riesce a trovare nessun compagno, il suo passaggio lungo è troppo potente.

22' - Bernard riceve un passaggio in area in mezzo al traffico e conclude di prima. Il tiro è centrale e Sergio Rico para con le gambe.

31' - Qualche problemino fisico per Gueye, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

40' - Zambo Anguissa si procura lo spazio per un cross morbido dal fondo, ma sbaglia la misura.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

47' - PASSA IL FULHAM! GOL DI CAIRNEY! Babel vede Cairney e lo serve con un ottimo assist. Davanti al portiere quest'ultimo calcia rasoterra e non dà scampo all'estremo difensore!

51' - Giallo per Probert.

55' - Qualche problemino per Sergio Rico, ma nulla di grave.

68' - RADDOPPIA IL FULHAM! A SEGNO BABEL! Mitrovic veste i panni dell'assist-man e con un bel passaggio innesca Babel. Quest'ultimo ruba il tempo agli avversari, calcia di prima e trafigge il portiere!

80' - Qualche problemino fisico per Zouma, che però non pare intenzionato a lasciare il terreno di gioco.

17.54 - FINE PARTITA!

SOUTHAMPTON-WOLVERHAMPTON 3-1

16.00 - PARTITI!

2' - GOL DI REDMOND! SOUTHAMPTON IN VANTAGGIO! Conclusione da distanza ravvicinata dopo l'ottimo assist di Sims: davanti al portiere Redmond non sbaglia, 1-0 Saints!

18' - Jimenez conclude la sua azione personale con un bel tiro ma Gunn respinge con una grande parata il pallone indirizzato all'angolino basso di destra.

28' - PAREGGIA IL WOLVERHAMPTON! GOL DI BOLY! Joao Moutinho batte un calcio d'angolo e pesca Boly in area: quest'ultimo stacca più in alto di tutti e di testa batte l'estremo difensore!

30' - GOL DEL SOUTHAMPTON! REDMOND PAREGGIA! Gran pallone per Redmond, che controlla in area e fredda Rui Patricio, uscito un po' troppo, con un bel pallone scucchiaiato!

40' - Giallo per Joao Moutinho.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

54' - Diogo Jota prende il fondo e arriva al traversone, ma la difesa dei Saints chiude bene.

67' - Giallo per Bertrand.

72' - GOL DEL SOUTHAMPTON! LONG LA CHIUDE! Bel suggerimento per Shane Long, che va in progressione, arriva alla conclusione e centra l'angolino, non dando possibilità al portiere di arrivarci!

81' - Sugli sviluppi di un corner Bednarek colpisce il pallone col piede, ma il portiere è reattivo e dice di no.

17.54 - FINE PARTITA!

