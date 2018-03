LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Finali: crollo West Ham, si rialza Benitez

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.54 - Terminano tutti i match!

EVERTON-BRIGHTON 2-0

16.00 - PARTITI!

5' - Rooney parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione che sfuma.

12' - Bolasie cerca di far filtrare il pallone in area attraverso la difesa ma uno dei difensori interviene con tempismo e ferma tutto.

22' - Sigurdsson non riesce a crossare bene su punizione e il pallone termina fuori.

30' - Walcott va via sulla fascia come al solito. Il suo traversone è però impreciso e termina direttamente sul fondo.

39' - Palla in verticale per Tosun, che prova subito ad imbucare per un compagno ma la difesa ospite ferma tutto.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

55' - Giallo per Schelotto.

60' - GOL DELL'EVERTON! SEGNA WALCOTT! Bolasie imbecca in area l'ex Arsenal, che è bravo a colpire subito la sfera e spedirla all'angolino!

70' - Locadia effettua una buona corsa in area per ricevere un passaggio filtrante e calcia la palla in porta, ma il tiro viene bloccato da un difensore.

76' - RADDOPPIO DELL'EVERTON! GOL DI TOSUN! Ottimo filtrante in area per il turco, che aggancia e con grande freddezza batte l'estremo difensore!

80' - Espulso Knockaert! Brighton in dieci uomini!

88' - Calcio di rigore per l'Everton!

89' - ROONEY SBAGLIA IL PENALTY! SI RESTA SUL 2-0!

17.51 - FINE PARTITA!

HUDDERSFIELD-SWANSEA 0-0

16.00 - PARTITI!

7' - Mounié riceve il passaggio e con rapidità calcia in porta. Il pallone però esce appena largo sulla destra.

11' - Espulso Ayew! Duro intervento del ghanese, Swansea in dieci uomini!

20' - Giallo per Mawson.

30' - Si fa vedere in avanti l'Huddersfield. Mooy scende sulla corsia e va al cross, ma Fabianski esce e blocca.

37' - Hadergjonaj prova a crossare in area ma i difensori avversari intercettano la sfera senza problemi.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

52' - Giallo per Olsson.

63' - Viene ammonito anche André Ayew.

66' - Hadergjonaj viene lasciato solo in area sugli sviluppi di un angolo. Aggancia la sfera e calcia, spedendo di poco a lato.

71' - Giallo per Hadergjonaj.

81' - Mounié arriva prima di tutti su un cross in area, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa.

17.51 - FINE PARTITA!

NEWCASTLE-SOUTHAMPTON 3-0

16.00 - PARTITI!

2' - GOL DEL NEWCASTLE! SEGNA KENEDY! Cross al centro per Kenedy, che salta più in alto di tutti, anticipa gli avversari e di testa spedisce in rete!

13' - Shelvey calcia lungo verso l'area la punizione ma McCarthy intercetta.

21' - Palla in profondità verso Bertrand, che sbaglia il controllo e non sfrutta una potenziale occasione.

29' - RADDOPPIO NEWCASTLE! DOPPIETTA DI KENEDY! Gayle vede l'inserimento di Kenedy e lo premia con un ottimo suggerimento. Quest'ultimo da ottima posizione non sbaglia e sigla il 2-0!

39' - Shelvey va alla battuta di un piazzato: palla scodellata in area, ma la retroguardia dei Saints allontana.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

49' - Giallo per Hoedt.

57' - GOL DEL NEWCASTLE! RITCHIE CALA IL TRIS! Shelvey innesca Ritchie al limite dell'area. Gran conclusione di quest'ultimo, che trafigge l'estremo difensore!

65' - Hojbjerg mette in area un bel pallone ma il tentativo viene fermato.

70' - Giallo per Stephens.

78' - Sims spreca una buona occasione con un tiro dal limite. Dubravka para bene il pallone indirizzato centralmente in rete.

85' - Ritmi bassi nel finale, il risultato non pare essere più in discussione.

17.51 - FINE PARTITA!

WEST BROMWICH-LEICESTER 1-4

16.00 - PARTITI!

6' - Chilwell mette una palla filtrante ma uno dei difensori interviene interrompendo qualsiasi velleità.

8' - GOL DEL WEST BROMWICH! SEGNA RONDON! Burke fa partire il traversone, Rondon in area calcia subito in rete: la palla sbatte sul palo e finisce nel sacco!

18' - Traversa! Krychowiak aggancia un passaggio squisito al limite dell'area e lascia partire un gran tiro verso la porta. Colpisce solo la traversa.

21' - PAREGGIO LEICESTER! CI PENSA VARDY! Ennesimo traversone nell'area del Wba. Stavolta Vardy arriva sul pallone prima di tutti e con un siluro di destro spedisce in rete!

32' - Gray tenta un passaggio in area, ma il pallone viene fermato dalla difesa avversaria.

37' - Gol annullato al Leicester! Vardy aveva gonfiato la rete, ma era in fuorigioco.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

53' - Giallo per Simpson.

63' - VANTAGGIO DEL LEICESTER! GOL DI MAHREZ! Sventagliata in area per Mahrez, che controlla al meglio, vede Foster un po' fuori dai pali e lo scavalca!

73' - Giallo per Ndidi.

76' - GOL DEL LEICESTER! IHEANACHO SIGLA IL 3-1! Cross al centro per il nigeriano, che salta più in alto di tutti e di testa spedisce nel sacco!

85' - Mahrez va in accelerazione palla al piede, ma il suo tiro dal limite dell’area di rigore esce di poco largo.

94' - POKER DEL LEICESTER! A SEGNO ANCHE IBORRA! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Iborra si trova al posto giusto, impatta il pallone di testa e lo spedisce in rete!

17.51 - FINE PARTITA!

WEST HAM-BURNLEY 0-3

16.00 - PARTITI!

7' - Mee salta per raggiungere un traversone al limite dell’area e colpisce con un colpo di testa, ma la palla termina lontano dal palo sinistro.

17' Sugli sviluppi del corner, Joao Mario controlla in area e calcia, spedendo però alto sopra la traversa.

26' - Lennon spreca una buona occasione mandando l'ultimo passaggio dritto nei piedi dei difensori.

32' - Cross al centro sul secondo palo verso Zabaleta, che impatta di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

39' - Lanzino aggancia un passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro sulla destra. Pope è attento però e in tuffo riesce a respingere.

41' - Giallo per Cresswell.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

17.02 - RIPARTITI!

51' - Il secondo tempo comincia a ritmi bassi.

58' - Giallo per Westwood.

66' - GOL DEL BURNLEY! SEGNA BARNES! Grandissima conclusione da fuori di Barnes, che pesca il jolly spedendo nel sette dopo un ottimo assist di Wood!

70' - RADDOPPIO BURNLEY! A SEGNO WOOD! Lennon dà un ottimo suggerimento a Wood in area. Da distanza ravvicinata quest'ultimo calcia e batte il portiere!

81' - TRIS DEL BURNLEY! GOL DI WOOD! Gudmundsson riceve in area e calcia, ma il portiere respinge. Sulla ribattuta c'è Wood, che da due passi ribadisce in rete!

17.51 - FINE PARTITA!

15.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.15 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della trentesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.