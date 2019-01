LIVE TMW - DIRETTA PREMIER LEAGUE - Alle 20.45 la 24/a giornata

ARSENAL-CARDIFF

FULHAM-BRIGHTON

HUDDERSFIELD-EVERTON

WOLVERHAMPTON-WEST HAM

MANCHESTER UNITED-BURNLEY

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY

20.25 L'Arsenal ha vinto contro il Chelsea in campionato, ma ha perso in Fa Cup contro il Manchester United. I Gunners ospitano il Cardiff. Il Manchester City va a caccia di punti contro il Newcastle, mentre il Manchester United di Solskjaer (otto vittorie su otto gare) sfida il Burnley.

20.20 Nessuno scontro diretto tra le prime della classe in programma, ma le insidie per le big sono sempre dietro l'angolo. Alle 20.45 ci saranno quattro partite: Arsenal-Cardiff, Fulham-Brighton, Huddersfield-Everton e Wolverhampton-West Ham. Alle 21.00, invece, Manchester United-Burnley e Newcastle-Manchester City. Mercoledì, invece, in campo il Chelsea e il Liverpool.

20.15 Buonasera, cari amici di TMW, Andrea Carlino vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della 24/a giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.