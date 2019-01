LIVE TMW - DIRETTA PREMIER LEAGUE - Ok Arsenal, perde il Man United

ARSENAL-CARDIFF 2-0

1' PARTITI

10' Ci prova Torreira su calcio di punizione, palla che finisce a lato.

12' Cardiff pericoloso, ma il tiro di Reid finisce a lato da buona posizione.

29' L'Arsenal ha il predominio territoriale, ma non riesce ancora a rendersi pericoloso.

30' Ammonito Monreal, fallo netto del difensore dell'Arsenal.

36' Giallo anche per Paterson

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE

46' Subito un cambio per Emery: entra Iwobi, esce Elneny

56' GOOOL ARSENAL!!! AUBAMEYANG! Vantaggio dei Gunners con il rigore segnato dall'attaccante gabonese.

83' GOOOOL ARSENAL!!! LACAZETTE! Arriva il raddoppio della squadra di Emery! Segna l'attaccante francese.

FULHAM-BRIGHTON 4-2

1' PARTITI

3' GOOOL BRIGHTON!! MURRAY! Subito vantaggio per gli ospiti con una bella rete del centravanti. Si mette subito male per Ranieri.

17' GOOOL BRIGHTON!! DOPPIETTA DI MURRAY! Notte fonda per il Fulham, arriva anche il secondo gol per il Brighton, ancora con il suo centravanti!

30' Cartellino giallo per Seri.

37' Ci prova Babel, ma Ryan non si fa sorprendere.

43' Traversa di Propper! Brighton vicino al terzo gol!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE

47' GOOOOL FULHAM! CHAMBERS! Si riapre la gara con la rete dell'attaccante. Adesso sarà assalto dei bianconeri!

58' GOOOOOOL FULHAM! ARRIVA IL PARI CON MITROVIC! Cross di Babel, zampata dell'attaccante, tutto da rifare per il Brighton!

74' GOOOOL FULHAM! MITROVIC COMPLETA LA RIMONTA 3-2! Rimonta straordinaria della squadra di Ranieri! Adesso è vantaggio per i padroni di casa.

79' GOOOOOOL FULHAM!!! VIETTO! Crolla il Brighton, il Fulham fa anche il poker! Festeggia Ranieri!

HUDDERSFIELD-EVERTON 0-1

1' PARTITI

3' GOOOL EVERTON!!! RICHARLISON!! Tap-in dell'attaccante su corta respinta di Lossl. Cambia subito il risultato!

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE

55' Entra Digne nell'Everton. Forze fresche per i Toffies.

59' Colpo di testa di Mounie, palla che finisce alta sopra la traversa.

66' ESPULSO DIGNE! Svolta della gara: dopo 10' Digne si fa espellere per un fallo da ultimo uomo!

WOLVERHAMPTON-WEST HAM 2-0

1' PARTITI

32' Ammonito Saiss per gioco scorretto.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE

57' Jota al tiro, ma la mira non è precisa.

66' GOOOOL WOLVES!!! SAISS! Vantaggio dei padroni di casa con la zampata dell'attaccante su assist di Moutinho!

80' GOOOOL WOLVES!!! RADDOPPIA RAUL JIMENEZ! Seconda rete per i padroni di casa, per gli Hammers si fa dura!

MANCHESTER UNITED-BURNLEY 0-1

1' PARTITI

7' Subito Red Devils in pressione.

36' Ci prova Shaw, ma il tiro finisce a lato.

39' Pogba! Rete annullata al francese per fuorigioco.

42' Mata! Ancora Manchester United pericoloso, ma il tiro dello spagnolo finisce fuori.

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

51' GOOOOL BURNLEY! BARNES! Clamoroso ad Old Trafford, vantaggio degli ospiti con Barnes. Si mette male per Solskjaer.

63' Entra Lingard, forze fresche per l'assalto dei Red Devils.

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY 2-1

1' PARTITI

1' GOOOOOOL MANCHESTER CITY!!!! AGUERO DOPO 30"! Azione avvolgente del City con Aguero che deposita in rete da pochi passi! Subito in vantaggio la squadra di Guardiola!

17' Ammonito De Bruyne per gioco scorretto.

34' Giallo per Sterling

FINE PRIMO TEMPO

46' SI RIPARTE!

56' Ammonito Schar!

66' GOOOOOOOOL! PAREGGIO DEL NEWCASTLE CON RONDON! L'attaccante venezuelano mette dentro sugli sviluppi di un calcio di punizione. Tutto da rifare per Guardiola!

20.25 L'Arsenal ha vinto contro il Chelsea in campionato, ma ha perso in Fa Cup contro il Manchester United. I Gunners ospitano il Cardiff. Il Manchester City va a caccia di punti contro il Newcastle, mentre il Manchester United di Solskjaer (otto vittorie su otto gare) sfida il Burnley.

20.20 Nessuno scontro diretto tra le prime della classe in programma, ma le insidie per le big sono sempre dietro l'angolo. Alle 20.45 ci saranno quattro partite: Arsenal-Cardiff, Fulham-Brighton, Huddersfield-Everton e Wolverhampton-West Ham. Alle 21.00, invece, Manchester United-Burnley e Newcastle-Manchester City. Mercoledì, invece, in campo il Chelsea e il Liverpool.

20.15 Buonasera, cari amici di TMW, Andrea Carlino vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della 24/a giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.