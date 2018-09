LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Trionfano Chelsea e Southampton

Premi f5 per aggiornare

© foto di Federico De Luca

17.55 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Restate collegati su Tmw per tutti gli approfondimenti e le voci dei protagonisti della Premier!

Brighton-Fulham 2-2

1' - Comincia la partita!

6' - I padroni di casa tengono palla in questo avvio.

15' - Mitrovic! Raccoglie un traversone ed incorna, fuori di un niente!

22' - Calcio di rigore per il Brighton!

24' - Gross fallisce dal dischetto! Bettinelli indovina l'angolo e neutralizza!

33' - Stephens! Conclusione dal limite, tiro che sfiora la traversa!

44' - GOL! GOL! GOL! SCHURRLE! Gran tiro del tedesco che infila il portiere avversario!

16.48 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Cartellino giallo ai danni di Propper.

59' - Nervi tesi in campo, anche Murray viene ammonito.

62' - GOL! GOL! GOL! MITROVIC! Fulham che si porta sul doppio vantaggio!

67' - GOL! GOL! GOL! MURRAY! Il Brighton accorcia le distanze e riapre la partita!

84' - GOL! GOL! GOL! MURRAY! PAREGGIO BRIGHTON! I padroni di casa pareggiano i conti con Murray, protagonista indiscusso!

17.50 - Finisce la partita!

Chelsea-Bournemouth 2-0

1' - Si parte!

4' - Azpilicueta prova a sorprendere il portiere avversario con una conclusione che termina fuori.

16' - Gli ospiti si fanno avanti con Gosling che si avventa su un pallone vagante e calcia! Fuori!

20 - Gosling si becca il giallo.

26' - Tiraccio di Marcos Alonso che ci prova, palla abbondantemente fuori.

33' - Alonso viene ammonito.

41' - Il Chelsea controlla la partita, Bournemouth che non riesce a venire fuori.16.48 - Fine primo tempo!

16.48 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - Kantè viene ammonito.

59' - Ake prova a smuovere le acque, conclusione che finisce fuori!

68' - Giallo per Lerma.

72' - GOL! GOL! GOL! PEDRO! Il Chelsea di Sarri si porta in vantaggio con l'attaccante spagnolo!

85' - GOL! GOL! GOL! ALONSO! Il Chelsea trova anche il secondo gol con l'ex Fiorentina!

17.49 - Finisce qui!

Crystal Palace-Southampton 0-2

1' - Fischio d'inizio!

6' - E' il Southampton a far girare in pallone in questi primi minuti.

17' - Ayew! L'attaccante del Crystal Palace cerca il tiro, fuori di poco!

23' - Ospiti in avanti con Hojbjerg che ci prova dal limite, fuori!

31' - Il Southampton continua a far girare il pallone con personalità, sono i saints a comandare la partita.

44' - Difesa del Crystal Palace molto attenta in questo finale di partita, il Fulham cerca lo spazio giusto per colpire.

16.48 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! INGS! Riceve in area e con rapidità calcia in porta, sorprendendo e battendo il portiere avversario!

54' - Traversa di McArthur! Conclusione interessante per il giocatore del Crystal Palace, palla che si stampa contro la traversa!

66' - Ammonito Wan-Bissaka.

77' - Giallo per Vestergaard.

90' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO SOUTHAMPTON! Hojbjerg infila in porta e chiude la partita!

17.50 - Finisce qui!

Everton-Huddersfield 1-1

1' - Partiti!

4' - Billing si becca subito il giallo.

14' - Zouma! Vede il portiere fuori dai pali e cerca la conclusione, out di pochi centimetri!

28' - Tosun! Si libera di un paio di avversari, entra in area e calcia! Fuori!

34' - GOL! GOL! GOL! BILLING! Huddersfield avanti, Billing incorna di testa e trova la rete!

36' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO EVERTON! Calvert-Lewin firma l'1-1 quando manca poco all'intervallo!

41' - Ancora Calvert-Lewin! Conclusione di testa da pochi passi! Palla sul fondo!16.48 - Fine primo tempo!

16.48 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - Ammonito Holgate.

59' - Sostanziale equilibrio in questa fase del match.

63' - Giallo anche per Davies.

72' - Ammonizione anche per Hadergjonaj.

81' - Gara che continua con nessuna delle due squadre che riesce ad imporsi sull'altra.

17.48 - Termina qui la partita!

West Ham-Wolverhampton 0-1

1' - Comincia la partita!

5' - Arnautovic! Conclusione insidiosa verso l'angolino basso, ci arriva Rui Patricio!

15' - Stavolta si fanno vedere gli ospiti con Doherty che calcia d'improvviso e incrocia la conclusione, ci arriva il portiere!

25' - Fredericks riceve il giallo.

31' - Snodgrass! Che occasione! Da pochi passi calcia in porta di rimbalzo, ancora Rui Patricio si supera!

43' - Antonio! Incornata da posizione favorevole, palla fuori!

16.48 - Fine primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Il West Ham continua a costruire gioco, senza però trovare lo spazio giusto per colpire.

62' - Cresswell si becca l'ammonizione.

71'- Sostanziale equilibro in campo, poche emozioni in questa ripresa.

79' - Ammonito Bennet.

90' - GOL! GOL! GOL! TRAORE! QUando sembrava ormai una pratica chiude, il giocatore del Wolverampton trova il vantaggio!

17.48 - Finita!

15.53 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Brighton-Fulham

Chelsea-Bournemouth

Crystal Palace-Southampton

Everton-Huddersfield

West Ham-Wolverhampton

15.45 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti a Diretta Premier, la cronaca testuale di tutti i match della serata del campionato inglese!