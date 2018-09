LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Vincono Arsenal e City, rimonta Chelsea

Premi f5 per aggiornare

Bournemouth-Leicester 4-2

1' - Si parte!

7' - Ospiti più propositivi in avvio.

12' - Maguire si becca il giallo.

19' - GOL! GOL! GOL! FRASER! La sbloccano i padroni di casa con Fraser, Leicester in svantaggio!

29' - Lerma si becca il giallo.

35' - VARDY! Gran conclusione dell'attaccante a tu per tu col portiere, si supera Begovic che ci arriva!

37' - GOL! GOL! GOL! ANCORA FRASER! Stavolta il giocatore del Bournemouth trova il gol con un tiro rasoterra e centrale, 2-0!

41' - GOL! GOL! GOL! KING! Dal dischetto non sbaglia l'attaccante che infila in porta e trova il 3-0!

45' - Ammonito Morgan.

16.49 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Il Bournemouth comanda la partita in questo avvio di ripresa.

69' - ESPULSO MORGAN! Doppio giallo per il giocatore del Leicester, scatta il rosso!

70' - Arriva il giallo per Schmeichel.

72' - Ammonito anche Wilson, gara tesa in questa fase.

79' - Giallo per Gosling.

81' - GOL! GOL! GOL! SMITH! Dopo la doppietta Fraser serve Smith che calcia e trova il gol!

88' - GOL! GOL! GOL! MADDISON! Non sbaglia dal dischetto il giocatore del Leicester!

89' - GOL! GOL! GOL! ALBRIGHTON! Colpo di testa vincente nel pieno dell'area, però si è svegliato troppo tardi il Leicester!

17.56 - Finisce qui!

Chelsea-Cardiff 4-1

1' - Comincia il match!

8' - Come al solito è il Chelsea di Sarri a comandare la partita.

16' - GOL! GOL! GOL! BAMBA! Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arriva a Bamba che di testa insacca!

23' - Il Chelsea continua a comandare il possesso palla ma non trova la via della conclusione.

37' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! L'attaccante del blues scavalca la linea difensiva avversaria, punta l'angolino sinistro ed infila in porta!

44' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Ancora riceve in area il belga che mira la porta e trova una gran conclusione rasoterra che batte il portiere!

16.50 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Ralls prova la conclusione da fuori, tiro a lato.

64' - PEDRO! Gran conclusione dello spagnolo, palla di un soffio a lato.

80' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Dal dischetto non sbaglia il giocatore belga!

83' - GOL! GOL! GOL! WILLIAN! Gran conclusione a giro che si infila all'incrocio dei pali! 4-1!

17.52 - Finita!

Huddersfield-Crystal Palace 0-1

1' - Partiti!

7' - Gara equilibrata anche se sono i padroni di casa a far girare maggiormente il pallone.

11' - Giallo per McArthur.

17' - MOUNIE! Gran cross dalla fascia, Mounie si avventa sul pallone ed incorna! Fuori di un niente!

27' - C'è il giallo per Jorgensen.

29' - Si becca il giallo anche Zaha, partita nervosa.

38' - GOL! GOL! GOL! ZAHA! Gran conclusione dell'attaccante che trova l'incrocio e porta i suoi in vantaggio!

16.50 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - L'Huddersflied trova il pareggio con un gol di Billing ma l'arbitro ferma tutto, offside.

61' - Il Crystal Palace continua a venire in avanti in maniera pericolosa.

77' - Zaha! Azione personale dell'attaccante che supera un avversario, entra in area e calcia! Tiro ribattuto!

83' - Il Crtystal Palace si mantiene in proiezione offensiva.

17.52 - Finisce qui!

Manchester City-Fulham 3-0

1' - Fischio d'inizio!

2' - GOL! GOL! GOL! SANE'! Gran palla di Fernandinho che mette sui piedi di Sanè, il tedesco da due passi deve solo appoggiare in porta! 1-0!

15' - TRAVERSA DI STERLING! Gran conclusione dell'attaccante dal limite, tiro che finisce sulla traversa!

21' - GOL! GOL! GOL! SILVA! L'attaccante spagnolo si ritrova il pallone sui piedi a due passi dalla porta, spara la conclusione sotto la traversa e trova il gol!

29' - E' il City a comandare la partita in lungo ed in largo.

36' - SANE! Gran conclusione da due passi, si supera il portiere che ci arriva.

16.50 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! STERLING! Da posizione ravvicinata l'attaccante del City trova il 3-0!

62' - Gabriel Jesus! Posizione invitate per l'attaccante del City, prova la conclusione che termina alta sopra la traversa.

78' - Gabriel Jesus! Gran conclusione dal limite, tiro che termina alto sopra la traversa.

84' - City riversato in avanti, prova a tener botta il Fulham per non subire un passivo ancora peggiore.

17.52 - Finita!

Newcastle-Arsenal 1-2

1' - Partiti!

9' - Gara senza emozioni in queste prime battute.

14' - Situazione di sostanziale equilibrio in campo, nessuna delle due squadre riesce ad imporsi sull'altra.

26' - Lazacette! Riceve in area, mira la porta ma spara alto.

34' - L'Arsenal cresce col passare dei minuti, la difficoltà sta nel trovare la conclusione in porta.

41' - Pochi tiri in porta, gara decisamente noiosa.

16.47 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - GOL! GOL! GOL! XHAKA! Gran punizione dal limite, palla che finisce all'incrocio dei pali! 1-0!

58' - GOL! GOL! GOL! OZIL! Il tedesco si ritrova il pallone sui piedi, a due passi dalla porta trova la conclusione rasoterra che finisce in rete!

65' - Il pubblico di casa prova a spingere i bianconeri in campo.

72' - Gestisce bene l'Arsenal che prova a tenere a bada gli avversari senza soffrire.

88' - Joselu! Gran conclusione in area, si supera Cech che ci arriva!

90' - GOL! GOL! GOL! CLARK! Di testa insacca il giocatore del Newcastle che accorcia le distanze nel finale!

17.53 - Finita!

Bournemouth-Leicester

Chelsea-Cardiff

Huddersfield-Crystal Palace

Manchester City-Fulham

Newcastle-Arsenal

15.45 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti a Diretta Premier, la cronaca testuale di tutti i match della serata del campionato inglese!