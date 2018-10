LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Watford corsaro, vince il Tottenham!

Premi f5 per aggiornare

Bournemouth-Southampton 0-0

1' - Comincia la partita!

4' - La squadra di casa prova ad imporsi.

17' - Gara che non vive di grandi emozioni.

34' - Giallo per Bertrand.

41' - Ammonito Lemina.

16.47 - Fine primo tempo

46' - Comincia il secondo tempo!

64' - King! Trova il tiro dal limite, fuori!

77' - Il match non si sblocca, poche occasioni degne di nota.

86' - Ammonito Wilson.

17.49 - Fine partita.

Cardiff-Fulham 4-2

1' - Si parte!

6' - Gli ospiti hanno predominio sul campo.

12' - GOL! GOL! GOL! SCHURRLE! Conclusione dalla distanza, la palla si infila in porta! Ospiti in vantaggio!

15' - GOL! GOL! GOL! MURPHY! Pareggio Cardiff, passaggio filtrante con Murphy che entra e colpisce! 1-1!

19' - Giallo per Chambers.

20' - GOL! GOL! GOL! REID! Il Cardiff ribalta il risultato, pallone vagante sul quale Reid si fionda e colpisce verso la porta! 2-1!

34' - GOL! GOL! GOL! SESSEGNON! Su un pallone vagante si fionda l'attaccante che infila in porta! Pareggio!

16.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia la ripresa!

51' - Il Cardiff cresce con il passare dei minuti.

65' - GOL! GOL! GOL! Peterson! Pallone vagante in area, arriva il giocatore del Cardiff che colpisce e trova il gol!

68' - Giallo per Morrison.

78' - Ammonito Bamba.

86' - Mawson! Incornata pericolosa, palla di poco fuori!

87' - GOL! GOL! GOL! HARRIS! Tiro apparentemente innocuo, il portiere si lascia beffare! 4-2!

17.49 - Fine partita.

Manchester City-Burnley 5-0

1' - Partiti!

2' - Giallo per Kompany.

11' - Ammonito Cork.

13' - Predominanza assoluta del City.

17' - GOL! GOL! GOL! AGUERO! Gran conclusione del Kun che porta i suoi avanti!

32' - Il City domina in lungo ed in largo!

45' - Gran parata di Hart su Silva!

16.47 - Finisce il primo tempo!

46' - Comincia la ripresa!

54' - GOL! GOL! GOL! SILVA! Gran conclusione che finisce all'incrocio, 2-0!

56' - GOL! GOL! GOL! FERNANDINHO! Siluro dal limite sul quale in portier non può nulla!

79' - Giallo per Sane!

83' - GOL! GOL! GOL! MAHREZ! Sfrutta un filtrante preciso e buca il portiere!

90' - GOL! GOL! GOL! SANE! Mendy mette dentro l'assist vincente, raccoglie Sane che imbuca! 5-0!

17.50 - Fine partita!

Newcastle-Brighton 0-1

1' - Comincia!

7' - Perez! Gran conclusione, miracolo di Ryan!

28' - GOL! GOL! GOL! KAYAL! Ospiti in vantaggio, dal corner si impone Kayal che incorna in porta!

42' - Kenedy! Gran conclusione di testa, di poco a lato!

16.46 - Fine primo tempo!

46' - Comincia la ripresa!

63' - Il Newcastle non riesce a rimettere in piedi la partita!

74' - Giallo per Jahanbakhsh.

90' - Bissouma! Azione solitaria, conclusione che termina di poco a lato!

West Ham-Tottenham 0-1

1' - Si comincia!

11' - Sissoko! Gran conclusione dal limite, intervento provvidenziale di un difensore che intercetta.

21' - Situazione di sostanziale equilibrio.

34' - Viene avanti con personalità il Tottenham.

44' - GOL! GOL! GOL! LAMELA! Incornata vincente dell'ex Roma, 0-1!

16.46 - Intervallo!

46' - Ripresa!

73' - Giallo per Arnautovic.

80 - Ammonito Snodgrass.

89' - Llorente! Conclusione pericolosa, tiro alto sopra la traversa!

90' - Anrautovic! Tiro da posizione ravvicinata, palla di poco fuori!

17.51 - Fine partita!

Wolves-Watford 0-2

1' - Si parte!

8' - Sostanziale equilibrio in campo.

20' - GOL! GOL! GOL! CAPOUE! Gran conclusione del centrocampista che porta i suoi avanti!

21' - GOL! GOL! GOL! PEREYRA! Assist vincente di Doucoure che infila su Pereyra, conclusione vincente! 0-2!

34' - Gli ospiti gestiscono il vantaggio con personalità!

16.45 - Intervallo.

46' - Comincia la ripresa

62' - Non cambia il risultato.

69' - Ammonito Neves.

73' - Giallo per Jota.

82' - Il Watford controlla in scioltezza.

90' - Ammonito Bennett.

17.46 - Finisce qui!

15.50 - Sono ben sei i match in programma:

Bournemouth-Southampton

Cardiff-Fulham

Manchester City-Burnley

Newcastle-Brighton

West Ham-Tottenham

Wolves-Watford

15.45 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Benvenuti a Diretta Premier, la cronaca testuale di tutti i match della serata del campionato inglese!