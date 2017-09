LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Dilaga la Svezia!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

BIELORUSSIA-SVEZIA 0-4

18.00 - PARTITI!

18' - GOL GOL GOL! FORSBERG PORTA IN VANTAGGIO LA SVEZIA! Lustig serve il numero 10 svedese in area, che gira alle spalle del portiere!

24' - GOL GOL GOL! RADDOPPIO SVEZIA! Erroraccio dell'ultimo difensore bielorusso. Perde palla fuori area e mette di fatto Nyman davanti al portiere. Lo svedese mette all'angolino!

37' - GOL GOL GOL! BERG CALA IL TRIS! Gran lancio lungo a cercare Forsberg, che si ritrova a tu per tu col portiere, a difesa ferma. Il numero 10 appoggia a Berg, che a porta sguarnita non può sbagliare!

18.47 - FINE PRIMO TEMPO!

19.03 - RIPARTITI!

46' - Primo cambio della partita: all'intervallo nella Bielorussia è uscito Nekhajchik ed è entrato Dragun.

61' - Altra sostituzione nella Bielorussia: fuori Balanovich, rimpiazzato da Savitskiy.

69' - Giallo per Filipenko.

82' - CALCIO DI RIGORE PER LA SVEZIA!

84' - GOL GOL GOL! GRANQVIST CALA IL POKER! L'ex Genoa va dal dischetto e non sbaglia: partita chiusa!

ESTONIA-CIPRO 0-0

18.00 - PARTITI!

12' - L'arbitro Jaccottet estrae il primo cartellino giallo della gara: è Demetriou il primo ammonito di questa partita.

30' - Fin qui le due squadre si stanno equivalendo. Nessuna delle due Nazionali riesce ad emergere in campo.

18.47 - FINE PRIMO TEMPO!

19.03 - RIPARTITI!

55' - Comincia meglio l'Estonia in questo secondo tempo. La partita però ancora non si sblocca dallo 0-0.

67' - Primo cambio del match: entra lo juventino Kastanos, esce Avraam.

FAR OER-ANDORRA 1-0

18.00 - PARTITI!

13' - Arriva il primo giallo della gara: se lo becca l'andorrano Rubio.

20' - Ritmi bassi in questo primo scorcio di partita.

29' - Ancora un'ammonizione in casa Andorra: stavolta a beccarsi il giallo è Pujol.

31' - GOL GOL GOL! FAR OER IN VANTAGGIO! Cross in area per Benjaminsen, che fa la sponda di testa per Sorensen. Quest'ultimo incrocia il mancino e la mette dentro!

41' - Giallo per Joensen.

18.47 - FINE PRIMO TEMPO!

19.03 - RIPARTITI!

53' - Arriva il primo cambio della partita: nelle Far Oer esce Joensen, rimpiazzato da Jakobsen.

56' - Giallo per l'andorrano Garcia.

70' - Prima sostituzione anche per Andorra: Rubio fa spazio a Sanchez.

71' - San Nicolas si becca il cartellino giallo.

78' - Esce anche Garcia nell'Andorra: al suo posto entra Gomez.

OLANDA-BULGARIA 2-1

18.00 - PARTITI!

7' - GOL GOL GOL! VANTAGGIO OLANDA! Grandissimo assist di Blind, che imbecca Propper. Quest'ultimo spara una staffilata che non lascia scampo ad Ivanov!

11' - Qualche problema fisico per Tsvetkov, che però alla fine si rialza. Nulla di grave per lui.

17' - Palo! Attacca la Bulgaria. Palla scodellata in area, dove Kostandinov salta più in alto di tutti e di testa impatta il legno!

22' - Promes va via sulla fascia e fa partire il traversone. Misura sballata, palla direttamente fuori.

26' - Alla fine non ce la fa Tsvetkov, che è costretto a lasciare anzitempo il campo. Al suo posto entra Slavchev.

30' - Palla in profondità per Janssen, beccato però in offside.

33' - Giallo per Terziev.

38' - Cross in area a cercare Kostandinov, che però viene anticipato da un difensore.

43' - Tete spedisce un cross in mezzo all'area che viene però spazzato da un avversario.

18.47 - FINE PRIMO TEMPO!

19.03 - RIPARTITI!

52' - Promes crossa in area alla perfezione ma i difensori avversari non si fanno sorprendere e liberano.

54' - Giallo per VIlhena.

56' - Janssen si mette in proprio, supera un avversario e va al tiro. La sfera esce larghissima sulla destra.

59' - Giallo per Manolev.

67' - GOL GOL GOL! ROBBEN RADDOPPIA! Servizio perfetto per l'ex Real Madrid, che controlla e spedisce alle spalle del portiere!

70' - GOL GOL GOL! LA BULGARIA ACCORCIA! Popov batte una punizione con un cross. La sfera sfila per tutta l'area e sorprende anche il portiere!

74' - Giallo per Milanov.

78' - Giallo anche per Chochev.

80' - GOL GOL GOL! PROPPER LA CHIUDE! Promes va via sulla fascia sinistra e scucchiaia in area per Propper, che di testa non lascia scampo al portiere!

17.45 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Russia 2018, la cronaca testuale dell'ottava giornata di qualificazione ai prossimi Mondiali. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che questo turno della stagione saprà regalarci.