LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Azerbaigian vicino al tris

Segui in diretta le gare delle 18. Premere F5 per aggiornare la pagina.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ARMENIA-DANIMARCA 1-2

CALCIO D'INIZIO

1' - Adamyan!! Verticalizzazione di Koryan per l'attaccante armeno che scatta in profondità e calcia dall'interno dell'area di rigore. Blocca Schmeichel.

6' - Gol di Koryan!! Armenia in vantaggio!! L'attaccante calcia dalla lunga distanza in totale libertà e fulmina un immobile Schmeichel.

10' - Jorgensen riceve palla all'altezza della trequarti offensiva. L'attaccante danese prova a servire Sisto sulla sinistra ma viene fermato da Hambardzumyan.

14' - Cornelius!! Danimarca ad un passo dal pareggio!! Sugli sviluppi di un corner, l'esterno danese approfitta di un rimpallo su Haroyan per calciare di prima intenzione da posizione ravvicinata. Ottimo il riflesso di Meliksetyan che respinge.

16' - Gol di Delaney!! Pareggio della Danimarca!! Il centrocampista del Werder si inserisce fra le maglie difensive dell'Armenia e, su cross dalla destra, supera Meliksetyan.

25' - Break fra Armenia e Danimarca. Il direttore di gara consente alla due squadre di dissetarsi viste la temperatura calda di questa sera.

28' - Gol di Eriksen!! Danimarca in vantaggio!! Calcio di punizione fantastico del numero 10 danese che aggira la barriera e si insacca nella porta di Meliksetyan.

33' - Ci prova l'Armenia con un traversone dalla destra di Hovhannisyan fuori dalla portata dei compagni.

AZERBAIGIAN-SAN MARINO 2-0

CALCIO D'INIZIO

1' - Subito San Marino in avanti con un traversone di Grandoni dalla sinistra per Rinaldi, libera la difesa di casa.

3' - Risponde l'Azerbaigian con un un cross basso di Abdullayev verso il centro dell'area. Grandoni spazza in qualche modo.

6' - Izmailov si incarica della battuta di un calcio da fermo dal lato sinistro. Il pallone viene raccolto senza problemi da Simoncini.

13' - Preme sull'acceleratore l'Azerbaigian con Izmailov che affonda sulla corsia di destra ma il suo cross viene ribattuto in corner da Palazzi.

19' - Izmailov!! Occasione per l'Azerbaigian!! Colpo di testa ravvicinato del numero 22 di casa, Simoncini compie un'ottima parata d'istinto.

20' - Gol di Izmailov!! Azerbaigian in vantaggio!! Cross di Abdullayev che supera Cesarini sulla corsia di sinistra. Sheydaev buca il pallone, non Izmailov che, appostato sul secondo palo, supera di piatto Simoncini.

23' - Gol di Abdullayev!! Raddoppio dell'Azerbaigian!! Azione sul versante destro Mirzabekov che mette un pallone a rimorchio per Richard Oliveira. Il centrocampista buca la conclusione ribattuta in rete da Abdullayev.

30' - Mezzora di gioco a Baku. Azerbaigian avanti 2-0 contro San Marino e in controllo del gioco.

35' - Izmailov!! Occasione per Azerbaigian!! Diagonale dall'interno dell'area di rigore del numero 22 azero, Simoncini riesce a ribattere.

17.55 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Dopo gli inni nazionali avranno inizio Azerbaigian-San Marino e Armenia-Danimarca.

17.32 - Alle 18 si giocheranno soltanto due gare:

Armenia-Danimarca

Azerbaigian-San Marino

Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle partite valide per l'ottava giornata di qualificazione ai mondiali di Russia 2018.