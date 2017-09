LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Galles in vantaggio!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

CROAZIA-KOSOVO 0-0 (Rimandata a data da destinarsi)

20.45 - PARTITI!

7' - Giallo per Muriqi.

13' - Rashica sembrava potesse involarsi ma uno dei difensori chiude bene.

20' - Modric va alla battuta di una punizione. Cross insidioso, ma il Kosovo si salva.

26' - PARTITA SOSPESA! Si stava giocando sotto la pioggia, ma adesso l'arbitro ha fischiato la sospensione. Il terreno di gioco appare impraticabile, è completamente allagato. Si attendono sviluppi.

21.30 - Adesso è ufficiale: Croazia-Kosovo viene rinviata a data da destinarsi. A rendere nota la decisione è la federazione kosovara tramite Twitter.

GALLES-AUSTRIA 1-0

20.45 - PARTITI!

8' - Imbucata centrale per Bale, ma la difesa austriaca intercetta tutto.

15' - Baumgartlinger fa partire un cross in area, ma la retroguardia avversaria l'allontana in sicurezza.

22' - Arnautovic riceve sulla fascia e poi sventaglia subito in area. Il pallone viene deviato e finisce in angolo.

25' - Giallo per Prodl.

26' - Viene ammonito anche Chester.

33' - Baumgartlinger appoggia la sfera ad Arnautovic, che va alla conclusione ma spedisce di poco sopra la traversa.

41' - Bale fa un passaggio delizioso in area, ma uno dei giocatori avversari la intercetta.

43' - Alaba arriva fuori area e scarica a Sabitzer. Il tiro di quest'ultimo sfila a lato.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

52' - Ramsey piomba sul rimbalzo e gira subito in porta ma il tiro viene parato.

57' - Palla in profondità per Bale, che trova lo spazio per calciare. Il portiere è attento e respinge in sicurezza.

64' - Palla in profondità per Lawrence, beccato però in fuorigioco.

71' - Arrivano adesso i primi cambi del match. Ritmi bassi in questa fase.

74' - GOL GOL GOL! VANTAGGIO GALLES! Woodburn è il primo a fiondarsi su una seconda palla sui trenta metri. Il gallese fa partire il tiro e sorprende il portiere!

80' - La reazione dell'Austria nel tiro di Arnautovic. L'ex Inter calcia ma trova l'opposizione di un difensore a pochi metri dalla linea.

85' - Giallo per Hategan.

ISRAELE-MACEDONIA 0-1*

20.45 - PARTITI!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

73' - GOL GOL GOL! MACEDONIA IN VANTAGGIO! Elmas serve benissimo Pandev, che controlla, calcia e batte il portiere a sorpresa!

SPAGNA-ITALIA 2-0*

20.45 - PARTITI!

13' - GOL GOL GOL! ISCO PORTA LA SPAGNA IN VANTAGGIO! Il centrocampista del Real Madrid batte Buffon con un calcio di punizione delizioso!

40' - GOL GOL GOL! RADDOPPIO DI ISCO! Isco riceve palla dal limite dell'area da Iniesta. L'attaccante del Real Madrid salta Verratti e calcia in porta trovando l'angolino a sinistra dove Buffon non può arrivare.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

UCRAINA-TURCHIA 2-0

20.45 - PARTITI!

7' - Stepanenko riesce ad impattare il calcio d'angolo ma il suo colpo di testa termina in curva.

14' - Under va via sulla fascia e fa partire lo spiovente. Pyatov esce e blocca.

18' - GOL GOL GOL! UCRAINA IN VANTAGGIO! Kovalenko imbecca alla perfezione Yarmolenko, che dimenticato dalla difesa riesce a spedire all'angolino!

26' - Konoplyanka sugli scudi. L'ex Dnipro va via sulla fascia e fa partire un tiro-cross. Mette in angolo il portiere.

35' - Kravets va in percussione, entra in area e spara il destro. Babacan però è attento e respinge il siluro.

42' - GOL GOL GOL! YARMOLENKO RADDOPPIA! Konoplyanka imbuca in area di rigore per Yarmolenko, che controlla e spara alle spalle del portiere!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

52' - Konoplyanka sparacchia dal limite dell'area ma il tentativo molto largo sulla sinistra.

57' - Conclusione da fuori di Matviyenko. Il portiere non ci arriva, ma la sfera finisce di poco larga.

65' - Palla in profondità per Konoplyanka, beccato però in posizione irregolare.

73' - Qualche problema fisico per Aziz, che è costretto a lasciare anzitempo il campo.

80' - Sugli sviluppi di un corner Besiedin salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

85' - Konoplyanka va via tutto solo in zona centrale. Arrivato al limite, fa partire una staffilata respinto dal portiere.

87' - Giallo per Ozyakup.

*Le due partite con l'asterisco possono essere seguite dettagliatamente con dei live a parte presenti su Tuttomercatoweb.com. Qui, dunque, ci limiteremo a segnare il punteggio e i gol.

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Russia 2018, la cronaca testuale della settima giornata di qualificazione ai prossimi Mondiali. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che questo turno della stagione saprà regalarci.