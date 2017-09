LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Gioia Irlanda del Nord, ok Polonia e Scozia

Risultati e marcatori delle serata in fondo alla pagina.

22.36 - Questi i risultati finali delle gare della serata.

Germania-Norvegia 6-0

Inghilterra-Slovacchia 2-1

Irlanda del Nord-Repubblica Ceca 2-0

Montenegro-Romania 1-0

Polonia-Kazakistan 3-0

Scozia-Malta 2-0

Slovenia-Lituania 4-0

GERMANIA-NORVEGIA 6-0

CALCIO D'INIZIO

4' - Muller prova ad entrare in area di rigore dal versante destro del campo, Nordtveit fa ottima guardia e spazza.

10' - Gol di Ozil!! Vantaggio della Germania!! Passaggio a rimorchio di Werner per il numero 10 tedesco che batte Jarstein.

16' - Aleesami prova la discesa sulla corsia di sinistra, Kimmich riesce a chiudere in fallo laterale.

18' - Gol di Draxler!! Raddoppio della Germania!! Tocco morbido di Ozil in area di rigore per l'attaccante tedesco che non può sbagliare.

21' - Gol di Werner!! Tris della Germania!! Controllo e tocco di tacco di Muller per Werner che chiude già i conti al 21'.

35' - Prova la reazione la Norvegia con un colpo di testa di Berget su calcio d'angolo. Facile la parata in presa alta di ter Stegen.

40' - Gol di Werner!! Poker della Germania!! Cross di Muller dalla corsia di destra per l'attaccante che di testa firma la sua doppietta personale.

---INTERVALLO---

51' - Gol di Goretzka!! Manita Germania!! In campo da appena cinque minuti, Goretzka gira di testa un traversone dalla sinistra.

63' - Avanti ancora la Germania con Goretzka che mette un bel pallone in area, libera la difesa norvegese.

65' - Gara ormai decisa dal punto di vista del punteggio. Germania avanti 5-0 sulla Norvegia.

71' - Draxler!! L'attaccante del PSG calcia in porta, si salva la difesa della Norvegia.

75' - Siamo giunti alla mezzora di questa seconda frazione di gara. Germania sempre in vantaggio 5-0 sulla Norvegia.

79' - Gol di Mario Gomez!! Sesto gol della Germania!! Kimmich pennella un cross delizioso per l'ex attaccante della Fiorentina che di testa batte Jarsten.

FISCHIO FINALE

INGHILTERRA-SLOVACCHIA 2-1

CALCIO D'INIZIO

2' - Gol di Lobotka!! Slovacchia in vantaggio!! Rashford perde palla sulla pressione di Lobotka che scambia con Nemec in area di rigore e supera Hart con un delizioso pallonetto.

14' - Kane!! Azione personale dell'attaccante del Tottenham che si gira in area e calcia di prima intenzione. Sfera sul fondo.

19' - Alli!! Destro in torsione del numero 10 inglese su assist di Rashford. Pallone sul fondo.

31' - Attacca a testa bassa l'Inghilterra. Si rintana nella propria metà campo la nazionale slovacca.

33' - Rashford si divora il pareggio!! L'attaccante inglese si libera al tiro all'interno dell'area ma strozza troppo la conclusione che si perde sul fondo.

37' - Gol di Dier!! Pareggia l'Inghilterra!! Sugli sviluppi di un corner, il centrocampista scatta sul primo palo e con un tocco preciso batte Dubravka.

45' - Contropiede di Weiss che si invola verso Hart, stupendo il recupero provvidenziale di Walker.

---INTERVALLO---

46' - Henderson!! Conclusione dalla distanza del centrocampista inglese. Sfera che si perde a lato.

55' - Nemec!! Occasione per la Slovacchia!! Traversone di Hamsik per l'attaccante che calcia in porta trovando la respinta attenta di Hart sul primo palo.

59' - Gol di Rashford!! Inghilterra in vantaggio!! L'attaccante si fa perdonare l'errore che ha portato al gol della Slovacchia con una conclusione precisa dalla distanza.

64' - Hubocan!! Sponda di Skrtel da azione d'angolo per il terzino che strozza troppo il tiro e il pallone si perde sul fondo.

71' - Ci prova Rashford con una conclusione dalla distanza. Pallone che si spegne a fondo campo.

76' - Inghilterra in avanti con Dele Alli, ma il centrocampista viene fermato dalla difesa slovacca.

85' - Ultimi cinque minuti di gioco a Wembley. Inghilterra avanti 2-1 sulla Slovacchia.

91' - Azione personale di Sterling in area. Il neo entrato si allarga sulla destra e mette un pallone a rimorchio per il recupero di Lobotka.

FISCHIO FINALE

IRLANDA DEL NORD-REPUBBLICA CECA 2-0

CALCIO D'INIZIO

2' - Colpo di testa di Magennis sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il pallone si perde di poco sul fondo.

13' - Imposta la manovra la Repubblica Ceca, riesce a difendersi la nazionale padrona di casa.

21' - Spinge l'Irlanda del Nord con Dallas che si libera al cross dal versante sinistro. Blocca Vaclik.

28' - Gol di Evans!! Irlanda del Nord in vantaggio!! Su azione d'angolo, il difensore centrale di casa anticipa Vaclik di testa e manda in estasi il pubblico di Belfast.

35' - Repubblica Ceca in avanti con Kmencik che sfiora un pallone in area quel poco che basta per mandare fuori tempo Krejci.

40' - Gol di Brunt!! Raddoppio dell'Irlanda del Nord!! Calcio di punizione a giro dell'esterno di casa che sorprende un colpevole Vaclik sul palo più lontano.

---INTERVALLO---

50' - Abbozzo di reazione della Repubblica Ceca anche se gli ospiti sono poco decisi in zona gol.

57' - La Repubblica Ceca prova lo schema su punizione con Soucek che va al cross basso dalla destra, libera la retroguardia dell'Irlanda del Nord.

65' - Ci prova la Repubblica Ceca con un passaggio di Novak che però non viene raccolto da nessun compagno di squadra.

67' - Darida!! Conclusione dal limite del centrocampista ceco con il pallone che si perde sopra la traversa.

70' - Suchy!! Ancora Repubblica Ceca in avanti con il difensore centrale che trova però la respinta di McGovern.

80' - Dieci minuti alla conclusione del match. Irlanda del Nord avanti 2-0 sulla Repubblica Ceca.

88' - Si fa festa sugli spalti di Belfast. Tutto il pubblico è in piedi per festeggiare la nazionale di O'Neil.

FISCHIO FINALE

MONTENEGRO-ROMANIA 1-0

CALCIO D'INIZIO

10' - Fase di studio in questi primi dieci minuti di gioco fra Montenegro e Romania. Reti bianche al momento.

17' - Beciraj!! Occasione per Montenegro!! Azione personale di Jovetic sulla sinistra. L'ex Inter serve a rimorchio il suo centravanti che da buona posizione mette sul fondo.

21' - Ci prova Montenegro con una rovesciata di Jovetic, murato però dalla retroguardia della Romania.

27' - Marusic!! Conclusione velenosa dell'esterno basso del Montenegro, messo in angolo da Tatarusanu.

30' - Gol annullato a Jovetic!! Il montenegrino calcia in porta dall'interno dell'area di rigore, Vesovic, in fuorigioco, disturba Tatarusanu. Giusta la chiamata del direttore di gara.

42' - Montenegro in avanti con Jankovic che cerca Vesovic. Libera la retroguardia della Romania.

---INTERVALLO---

46' - Subito in avanti Montenegro con Jovetic che cerca la conclusione dalla distanza ma l'ex Inter viene murato dalla difesa rumena.

62' - Spinge ancora Montenegro ma la retroguardia della Romania, seppur a fatica, riesce a reggere l'urto.

67' - Che occasione per Beciraj!! L'attaccante montenegrino si libera al tiro in area ma colpisce piano servendo di fatto Tatarusanu.

75' - Gol di Jovetic!! Montenegro in vantaggio!! L'attaccante del Monaco colpisce di testa e devia in rete in cross dalla destra di Marusic.

85' - La Romania sta cercando con tutte le forze alla ricerca della rete del pareggio. Resiste Montenegro.

FISCHIO FINALE

POLONIA-KAZAKISTAN 3-0

CALCIO D'INIZIO

1' - Polonia subito avanti con Makuszewski che crossa verso il centro dove c'è Lewandowski, anticipato in corner da Logvinenko.

3' - Darabayev!! Conclusione violenta del centrocampista kazako, Fabianski si distende e respinge.

11' - Gol di Milik!! Polonia in vantaggio!! Sponda di Makuszewski su cross di Rybus dalla sinistra per l'attaccante del Napoli che di testa batte Loria.

25' - Venticinque sul cronometro con la Polonia avanti 1-0 sul Kazakistan grazie al gol dell'attaccante del Napoli Milik.

36' - Milik!! Occasione per la Polonia!! Tacco di Lewandowski per l'attaccante del Napoli che calcia in area di rigore. Sfera che si perde alta sopra la traversa.

39' - Avanza ancora la Polonia con Makuszewski che prova il cross dal lato destro del campo. Dmitrenko mette in corner.

---INTERVALLO---

47' - Milik!! Ancora l'attaccante del Napoli che raccoglie un cross di Grosicki dalla sinistra ma la sua conclusione in area si perde sul fondo.

48' - Gol annullato al Kazakistan!! Rischia la Polonia. Murtazayev batte Fabianski dall'interno dell'area ma Kuat, in fuorigioco, ostacola l'estremo difensore polacco.

62' - Avanza il Kazakistan con Khizhnichenko sul versante destro. Il suo cross viene sporcato da Rybus e poi allontanato da Pazdan.

69' - Darabayev!! Conclusione dalla distanza del centrocampista kazako, il pallone si perde di un soffio sopra la traversa.

72' - Gol non assegnato alla Polonia!! Punizione molto bella di Lewandowski con il pallone che viene toccato da Loria, rimbalza nettamente in porta ma non viene assegnato dall'arbitro.

73' - Gol di Glik!! Raddoppio della Polonia!! Colpo di testa su calcio d'angolo dell'ex difensore del Toro. Questa volta il gol è valido.

82' - Ci prova ancora la Polonia con un colpo di testa di Milik che si perde a fondo campo.

84' - Calcio di rigore per la Polonia!! Intervento falloso di Logvinenko ai danni di Lewandowski. Massima punizione per la nazionale di casa.

85' - Gol di Lewandowski!! Tris della Polonia!! L'attaccante del Bayern supera Loria per la rete che vale il 3-0.

FISCHIO FINALE

SCOZIA-MALTA 2-0

CALCIO D'INIZIO

3' - Armstrong!! Il centrocampista scozzese scaglia un mancino dalla distanza. Sfera che esce di poco a lato.

8' - Forrest!! Occasione per la Scozia!! L'esterno d'attacco conclude in porta dal lato destro dell'area. Hogg si distende e mette in corner.

10' - Gol di Berra!! Scozia in vantaggio!! Colpo di testa vincente su calcio d'angolo del difensore scozzese.

13' - Armstrong!! Inserimento in area del centrocampista scozzese, pallone che coglie l'esterno della rete.

22' - Azione analoga al gol del vantaggio con Berra che stacca di testa su calcio d'angolo ma termina sul fondo.

30' - Griffiths!! Calcio di punizione delizioso del numero 9 scozzese con la sfera che aggira la barriera e si perde di poco a lato.

40' - Si fa vedere Malta con un traversone dalla destra alla ricerca di Effiong, Gordon in tranquillità fa suo il pallone.

---INTERVALLO---

49' - Gol di Griffiths!! Raddoppio della Scozia!! Conclusione di Morrison che si stampa sul palo. Il più lesto è Griffiths che insacca nella porta di Hogg.

58' - Forrest!! Ancora Scozia!! Il numero 11 della nazionale di casa calcia in porta dalla distanza, Hogg si distende in corner.

65' - Controlla bene il gioco la Scozia con Malta che fatica a chiudere tutti i varchi in difesa.

75' - Un quarto d'ora al termine della sfida di Glasgow con la Scozia avanti 2-0 su Malta.

90' - Ancora Scozia in avanti con un passaggio filtrante di Armstrong per Forrest ma l'attaccante viene fermato in posizione irregolare.

FISCHIO FINALE

SLOVENIA-LITUANIA 4-0

CALCIO D'INIZIO

4' - Flipper in area della Lituania con Ilicic che per poco non ne approfitta. Blocca Setkus.

7' - Ilicic!! Conclusione violenta del giocatore dell'Atalanta da posizione decentrata. Si oppone con i pugni Setkus.

17' - Ilicic!! Occasione per la Slovenia!! Ancora l'ex Fiorentina e Palermo pericoloso con un colpo di prima intenzione su cross di Skubic. Pallone alto sopra la traversa.

23' - Calcio di rigore per la Slovenia!! Intervento di Klimavicius in area di rigore su Ilicic. Il direttore di gara assegna la massima punizione per la nazionale di casa.

24' - Gol di Ilicic!! Slovenia in vantaggio!! Il calciatore dell'Atalanta spiazza Setkus e porta avanti la nazionale di Katanec.

33' - Reaps!! Azione personale dell'attaccante del Caen che salta due uomini e calcia in porta. Pallone che esce alto sopra la traversa.

41' - Ultime battute del primo tempo fra Slovenia e Lituania con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.

---INTERVALLO---

55' - Inizio di ripresa blando con la Slovenia che è sempre in vantaggio per 1-0 sulla Lituania grazie al rigore trasformato da Ilicic.

58' - Sembra aver preso coraggio la Lituania in questa seconda frazione di gara ma non riesce a costruire azioni da gol.

60' - Calcio di rigore per la Slovenia!! Setkus atterra Repas all'interno dell'area. Seconda massima punizione per la squadra di casa.

61' - Gol di Ilicic!! Raddoppia la Slovenia!! Conclusione potente del giocatore atalantino con Setkus che intuisce ma non riesce ad evitare il gol.

66' - Avanza ancora la Slovenia con Kurtic che prova ad allargare il gioco sulla destra, Novikovas di testa serve Setkus.

69' - Cernych!! Conclusione al volo dell'attaccante lituano dall'interno dell'area. Oblak ci arriva a mette in angolo.

75' - Birsa!! Conclusione del centrocampista del Chievo con Setkus che respinge.

82' - Gol di Verbic!! Terzo gol della Slovenia!! Assist al bacio di Birsa per il centrocampista che dall'interno dell'area batte Setkus.

90' - Gol di Birsa!! Poker della Slovenia!! Azione personale del centrocampista del Chievo che salta due avversari e trafigge Setkus in diagonale.

FISCHIO FINALE

20.39 - Nazionali in campo sui sette campi. Dopo gli inni inizieranno la gare.

20.17 - Saranno sette invece le gare che si disputeranno alle 20.45:

Germania-Norvegia

Inghilterra-Slovacchia

Irlanda del Nord-Repubblica Ceca

Montenegro-Romania

Polonia-Kazakistan

Scozia-Malta

Slovenia-Lituania

20.16 - Alle 18 si sono giocate due gare. L'Azerbaigian ha travolto 5-1 San Marino mentre la Danimarca ha vinto 4-1 in rimonta sul campo dell'Armenia grazie ad un super Delaney, autore di una tripletta.

Lettori di TMW ben trovati da Andrea Piras. Fra poco più di mezzora andrà in scena la seconda parte delle gare valide per l'ottava giornata di qualificazione ai mondiali di Russia 2018.