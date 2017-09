LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Occasione per l'Irlanda con un colpo di testa di Long

Segui in diretta le gare delle ore 18. Premere F5 per aggiornare la pagina.

© foto di Federico De Luca

ALBANIA-LIECHTENSTEIN 1-0

18.00 - Si parte!

6' - Lullaku!! Prima palla gol per l'Albania con Rossi che guadagna il fondo dal lato destro del campo. Il suo cross basso è per il centravanti che calcia sul primo palo cogliendo solo l'esterno della rete.

8' Basha!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Wieser anticipa Ajeti di testa. Il pallone arriva al centrocampista albanese che calcia in porta mettendo di un soffio a lato.

14' - Ci prova l'Albania con Memushaj che scodella un pallone all'altezza del vertice destro dell'area di rigore. Il suggerimento del giocatore del Benevento non trova nessun compagno di squadra.

23' - Spinge sempre l'Albania con Rossi che crossa verso il centro dove c'è Lullaku. L'attaccante stoppa di petto ma viene fermato da Malin che spazza senza fronzoli.

33' - Occasione per l'Albania!! Traversone teso di Grezda dalla sinistra con Rossi che sbuca sul secondo palo e da posizione ravvicinata mette a lato.

40' - Lullaku!! Stop di petto e conclusione al volo dell'attaccante dell'Albania su assist di Ajeti. Sfera che esce sul fondo sopra la traversa di Jehle.

18.47 - Squadre al riposo. Albania e Irlanda vanno negli spogliatoi a reti inviolate.

19.02 - Il direttore di gara dà il via al secondo tempo.

50' - Lullaku!! Occasion per l'Albania!! Che giocata dell'attaccante che disorienta Malin in area di rigore e calcia di prima intenzione. Il pallone però termina alto sopra la traversa.

53' - Gol di Roshi!! Albania in vantaggio!! Basha raccoglie una respinta di Jehle su corner di Memushaj. Il centrocampista albanese calcia in porta trovando la deviazione sotto porta di Roshi.

57' - Mavraj!! Colpo di testa del difensore albanese su corner di Memushaj. La sua incornata si spegna sul fondo.

62' - Agolli!! Che conclusione del capitano dell'Albania dalla lunga distanza. Jehle in tuffo riesce a mettere in calcio d'angolo.

FINLANDIA-ISLANDA 1-0

18.00 - Inizia la sfida.

1' - Subito Finlandia propositiva con Hetemaj che si allarga sulla destra ma il suo cross viene allontanato dalla retroguardia islandese.

8' - Gol di Ring!! Finlandia in vantaggio!! Punizione bellissima del centrocampista finlandese che dalla lunga distanza calcia con violenza. Il pallone colpisce la traversa e si infila nella porta di Halldorsson.

15' - Prova a reagire l'Islanda ma i giocatori della Finlandia stanno coprendo bene le zone del campo con grande tenacia.

20' - Cosa si è divorato Finnbogason!! Occasione per l'Islanda!! Hradecky passa il pallone direttamente all'attaccante islandese che stoppa ma si allunga clamorosamente il pallone favorendo la parata del portiere finlandese.

24' - Gunnarson!! Il capitano dell'Islanda raccoglie una respinta corta di testa di Arajuuri e calcia in porta trovando la parata di Hradecky.

26' - Hetemaj!! Arriva immediatamente la risposta della Finlandia con una conclusione dalla distanza del centrocampista ma la sfera si perde sul fondo.

34' - Hetemaj prova la conclusione dalla distanza, Halldorson si distende sulla sua destra e blocca il pallone.

39' - Ancora Ring calcia con potenza dalla lunga distanza su punizione. Halldorsson in due tempi riesce a neutralizzare la sfera.

18.49 - Si chiude qui il primo tempo. Un'ottima Finlandia conclude il primo tempo in vantaggio per 1-0 sull'Islanda.

19.04 - Ripresa al via.

49' - Proteste dell'Islanda con Bjarnason che cade a terra dopo un contatto con Toivio in area di rigore. Il direttore di gara fischia fallo all'ex centrocampista della Sampdoria.

52' - Attacca a testa bassa l'Islanda con Gunnarson che ruba palla a Lod sul lato sinistro del campo, prova il tiro ma viene murato da quattro maglie bianche della Finlandia.

57' - Cross teso di Sigurdsson su calcio di punizione, Hradecky in qualche modo riesce ad allontanare in uscita. Il pallone poi arriva sui piedi di Gunnarson ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

60' - Sigurdsson!! Occasione per l'Islanda!! E' un assedio adesso. Magnusson effetto un cross basso dal lato sinistro dell'area di rigore, Finnbogason fa passare per il neo entrato che calcia di prima intenzione. Si immola Arajuuri in corner.

67' - Hetemaj!! Adesso la partita è molto bella con il centrocampista finlandese che calcia a giro in porta trovando un ottimo Halldorsson.

GEORGIA-IRLANDA 1-1

18.00 - Battuto il primo pallone del match.

3' - Gol di Duffy!! Irlanda in vantaggio!! Lancio su calcio di punizione dalla metà campo con Makaridze che buca completamente l'uscita favorendo il colpo di testa vincente del difensore irlandese.

5' - Dal replay si evince però come sia evidente una gomitata di Clark ai danni di Makaridze. La rete sarebbe dunque stata da annullare.

14' - Prova a reagire la Georgia con un calcio di punizione dal lato sinistro del campo ma il suggerimento di Kvekveskiri non trova nessun compagno di squadra.

18' - McClean!! Colpo di testa dell'esterno dell'Irlanda in area di rigore, pallone che si perde sul fondo.

30' - Siamo giunti alla mezzora della prima frazione di gara a Tbilisi. Irlanda sempre in vantaggio per 1-0 sulla Georgia.

34' - Gol di Qazaishvili!! Il pareggio della Georgia!! Slalom di Ananidze in area di rigore e passaggio filtrante per l'esterno georgiano, abile a battere Randolph.

40' - In affanno l'Irlanda. Kvekveskiri rimette un pallone verso il centro dell'area dal versante sinistro. Clark anticipa tutti e spazza.

44' - Duffy!! Occasione per l'Irlanda!! Colpo di testa del difensore ospite su calcio d'angolo. Grande riflesso di Makaridze che riesce a respingere.

18.47 - Il direttore di gara dice che può bastare e sancisce la fine del primo tempo. Non benissimo l'Irlanda che chiude questi primi quarantacinque minuti sull'1-1 a Tbilisi contro la Georgia.

19.02 - Inizia il secondo tempo.

48' - Ananidze!! Il centrocampista della Georgia apre l'interno in area di rigore ma il pallone si perde non di molto sul fondo.

53' - Irlanda troppo passiva in questo inizio di ripresa. La Georgia continua a creare una buona mole di gioco ma manca negli ultimi metri.

65' - Sembra essersi un po' abbassato il ritmo in campo a Tbilisi. Persiste il risultato di parità fra Georgia e Irlanda, 1-1 il punteggio.

68' - Long!! Occasione per l'Irlanda!! Prima fiammata della nazionale di O'Neill con Christie che crossa verso l'attaccante del Southampton. Il suo colpo di testa si perde alto sopra la traversa.

SERBIA-MOLDAVIA 1-0

18.00 - Il direttore di gara dà via al match.

7' - Gudelj!! Conclusione potente del centrocampista serbo dall'interno dell'area di rigore. Cebanu in due tempi fa suo il pallone.

13' - Un nubifragio si sta abbattendo su Belgrado. Lo svolgimento della partita non dovrebbe essere a rischio. Intanto Tadic si incarica della battuta di un calcio da fermo. Allontana la retroguardia moldava.

14' - Ivanovic calcia in porta dalla lunga distanza. Il pallone, scagliato con poca precisione, si perde sul fondo lontano dalla porta di Cebanu.

19' - Gol di Gacinovic!! Serbia in vantaggio!! Traversone basso di Kolarov per Kostic che liscia completamente la conclusione. Il più lesto è Gacinovic che di prima intenzione fulmina Cebanu.

26' - Gol annullato a Mitrovic!! L'attaccante serbo raccoglie da pochi passi una conclusione di Kolarov e mette in rete ma la sua posizione era irregolare.

30' - Gol di Kolarov!! Il raddoppio della Serbia!! Bell'azione palla a terra della Serbia con Tadic che mette un pallone a rimorchio dalla destra per l'inserimento del difensore della Roma, abile ad insaccare.

35' - Palo di Mitrovic!! Serbia vicina al terzo gol!! Non c'è più la Moldavia in campo. Cross perfetto di Gacinovic dal versante destro del campo per il colpo di testa del centravanti serbo. Il pallone sbatte sul montante e termina sul fondo.

18.46 - Arriva il fischio del direttore di gara che manda le squadre al riposo. Serbia avanti 2-0 sulla Moldavia a Belgrado.

19.02 - Si riparte!

46' - Kolarov!! Occasione per la Serbia!! Mitrovic scarica sulla sinistra per l'arrivo dell'estero della Roma. Il suo diagonale viene respinto da Cebanu.

58' - Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Mitrovic stacca più in alto di tutti e colpisce di testa. Cebanu blocca senza nessun problema.

61' - Ivanovic!! Gran botta dalla distanza del difensore serbo con la sfera che si perde di un soffio sul fondo.

64' - Cojocari!! La riposta moldava sta nei piedi del suo numero 14, bravo con il mancino dalla distanza, Rajkovic si distende in corner.

17.53 - Le otto nazionali impegnate questa sera stanno entrando in campo. E' il momento degli inni.

17.32 - Saranno quattro le gare che si disputeranno alle ore 18:

Albania-Liechtenstein

Finlandia-Islanda

Georgia-Irlanda

Serbia-Moldavia

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la settima giornata di qualificazione ai mondiali di Russia 2018.