LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Palo di Lulic, Varga si divora il vantaggio

Segui in diretta le gare delle 20.45. Premere F5 per aggiornare la pagina.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

BELGIO-GIBILTERRA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

3' - Subito Carrasco colpisce all'interno dell'area di rigore ma spedisce incredibilmente in curva.

CIPRO-BOSNIA ED ERZEGOVINA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

5' - Palo di Lulic!! Occasione per la Bosnia!! Diagonale in area di Lulic che si stampa sul palo della porta di Cipro.

GRECIA-ESTONIA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

UNGHERIA-LETTONIA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

2' - Che occasione per Varga!! Traversone dalla sinistra di Dzsudzsak per Varga che di coscia spedisce alto sopra la traversa.

SVIZZERA-ANDORRA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

2' - Shaqiri!! L'esterno della Svizzera si presenta a tu per tu con Gomes e calcia di prima intenzione trovando la risposta di Gomes.

PORTOGALLO-ISOLE FAROE 1-0

FISCHIO D’INIZIO

2' - Gol favoloso di Cristiano Ronaldo!! Portogallo in vantaggio!! Pregevole gesto atletico di CR7 che in area di rigore, su cross di Bernardo Silva, effettua una rovesciata fantastica che non lascia scampo a Nielsen.

LUSSEMBURGO-BIELORUSSIA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

BULGARIA-SVEZIA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

FRANCIA-OLANDA 0-0

FISCHIO D’INIZIO

20.39 - Le diciotto nazionali impegnate questa sera stanno entrando in campo. Dopo gli inni potrà iniziare questa serata emozionante.

20.17 - Saranno nove le gare che si disputeranno alle ore 20.45:

Belgio-Gibilterra

Cipro- Bosnia ed Erzegovina

Grecia-Estonia

Ungheria-Lettonia

Svizzera-Andorra

Portogallo-Isole Faroe

Lussemburgo-Bielorussia

Bulgaria-Svezia

Francia-Olanda

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras. Con le pause dei vari campionati, tornano le Nazionali e le qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. Si parte questa sera con la settima giornata che seguiremo in diretta per voi.