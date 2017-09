LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Raddoppia la Danimarca!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

DANIMARCA-POLONIA 2-0

20.45 - PARTITI!

6' - Eriksen riceve palla appena fuori area e conclude mirando al centro della porta. Lukasz Fabianski con grandi riflessi evita il gol, davvero un ottimo intervento.

11' - Jorgensen crossa in area ma uno dei difensori allontana con reattività la minaccia.

16' - GOL GOL GOL! DANIMARCA AVANTI! Calcio d'angolo battuto da Erkisen, che pesca in area Delaney. Salta più in alto di tutti e mette in rete!

26' - Sisto tenta la fortuna con un tiro dalla distanza. Stavolta non va però, palla in curva.

32' - Cornelius spreca una buona occasione! Si libera bene e arriva ad incornare il cross all'altezza del dischetto ma il pallone esce abbondantemente sulla sinistra.

42' - GOL GOL GOL! CORNELIUS RADDOPPIA! Eriksen mette una palla perfetta a Cornelius, che controlla e calcia. La sfera termina nel sacco!

LITUANIA-SCOZIA 0-2

20.45 - PARTITI!

25' - GOL GOL GOL! ARMSTRONG PORTA IN VANTAGGIO LA SCOZIA! Dopo un rimpallo la sfera al numero 7 scozzese, che fa al tiro e batte il portiere!

32' - GOL GOL GOL! ROBERTSON RADDOPPIA! Grandissima conclusione da fuori del centrocampista, la sfera finisce dentro!

MALTA-INGHILTERRA 0-0

20.45 - PARTITI!

6' - Kane si fionda in area per raggiungere un passaggio e lascia partire un tiro indirizzando il pallone sulla sinistra. Hogg sempre pronto para con un buon intervento.

12' - Che occasione sprecata da Alli. Dopo aver ricevuto un bel passaggio manda il pallone altissimo sopra la traversa.

NORVERGIA-AZERBAIGIAN 0-0

20.45 - PARTITI!

10' - Comincia meglio la Norvegia. La formazione di casa va alla ricerca del gol.

31' - CALCIO DI RIGORE PER LA NOVERGIA!

31' - Giallo per Huseynov.

32' - GOL GOL GOL! VANTAGGIO NORVEGIA! King trasforma il rigore con freddezza: è 1-0!

REPUBBLICA CECA-GERMANIA 0-1

20.45 - PARTITI!

4' - GOL GOL GOL! GERMANIA IN VANTAGGIO! Ozil serve alla perfezione Werner, che controlla e fa partire il tiro centrale che sorprende comunque il portiere!

13' - Kopic effettua una buona corsa in area per ricevere un passaggio filtrante e calcia la palla in porta, ma il tiro viene bloccato da un difensore

ROMANIA-ARMENIA 0-0

20.45 - PARTITI!

11' - Palla in profondità per Andone, beccato però in posizione irregolare.

SAN MARINO-IRLANDA DEL NORD 0-0

20.45 - PARTITI!

15' - Ritmi bassi in questo primo quarto d'ora di partita.

SLOVACCHIA-SLOVENIA 0-0

20.45 - PARTITI!

8' - Jokic si fa male e lascerà il campo anzitempo, dopo appena otto minuti.

12' - Giallo per Birsa.

