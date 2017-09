LIVE TMW - DIRETTA RUSSIA 2018 - Svizzera subito in vantaggio!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

FRANCIA-LUSSEMBURGO 0-0

20.45 - PARTITI!

5' - Subito problemi fisici per Koscielny. Il difensore dell'Arsenal resta a terra, ma non sembra essere in condizioni gravi.

13' - Griezmann va al tiro da fuori area, ma spedisce alto sopra la traversa. Primo squillo dell'attaccante dell'Atletico.

15' - Ancora Griezmann pericoloso. Si fionda su una seconda palla e calcia, ma Joubert respinge.

19' - Mbappé va in percussione palla al piede, ma giunto fuori area viene fermato.

25' - Reagisce il Lussemburgo. Da Mota controlla un pallone fuori area e incrocia il tiro. Un difensore devia in angolo.

GIBILTERRA-BOSNIA ERZEGOVINA 0-0

20.45 - PARTITI!

GRECIA-BELGIO 0-0

20.45 - PARTITI!

6' - Comincia meglio la Grecia. Zeca riceve in area, ma calcia malissimo e spreca.

14' - Donis controlla un preciso passaggio in area ed ha tutto il tempo per mirare e calciare all'angolino basso di destra. Courtois intuisce tutto e riesce a parare.

21' - Maniatis scatta bene sul passaggio preciso in area del compagno e va alla conclusione. Palla fuori di un niente sulla sinistra.

LETTONIA-SVIZZERA 0-1

20.45 - PARTITI!

5' - Lichtsteiner va via sulla fascia e fa partire il traversone. Nessun compagno riesce a controllare.

9' - GOL GOL GOL! SVIZZERA AVANTI! Seferovic riceve in area in posizione molto invitante. Il suo tiro finisce nel sacco ed è 1-0 per gli ospiti!

15' - Cross per Seferovic, che aggancia e va al tiro. Palla larga sulla sinistra.

21' - Qualche problema fisico per Kolesovs, ma nulla di grave.

27' - Maksimenko lascia partire un conclusione precisa ma non potente. Sommer si distende e devia in angolo.

UNGHERIA-PORTOGALLO 0-0

20.45 - PARTITI!

8' - Joao Mario calcia di potenza al volo ma il tiro viene murato.

13' - Palla in profondità per Ronaldo, beccato però in posizione irregolare.

20' - Giallo per Patkai.

27' - Lancio lungo a cercare Gelson Martins, che scatta con un attimo d'anticipo: è offside.

20.30 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Russia 2018, la cronaca testuale dell'ottava giornata di qualificazione ai prossimi Mondiali. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che questo turno della stagione saprà regalarci.