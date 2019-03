LIVE TMW - Eintracht, Peintinger: "Orgogliosi di essere unica tedesca in gioco"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Il tecnico dell'Eintracht (vice di Hutter, squalificato) Christian Peintinger, commenta il sala stampa il successo sull'Inter: "Siamo orgogliosi del passaggio del turno e dell'impegno da parte della squadra".

Sull'Inter: "Sapevamo delle difficoltà degli avversari, ma è comunque un top club europeo che ha i giocatori per compensare le mancanze. Abbiamo vissuto questi 90 minuti molto intensamente".

Su Hutter: "Si tratta di un evento speciale, per me è una cosa bellissima allenare la squadra in certi momenti. Ancora non abbiamo parlato del dettaglio, ma le emozioni sono state forti e simili ad altre del recente passato".

Sui singoli e l'Eintracht come unica tedesca in Europa: "Siamo orgogliosi di questo, soprattutto per la partita fatta e per il modo in cui abbiamo lavorato. L'avversario era di livello assoluto, noi abbiamo fatto del nostro meglio per andare avanti e così è stato".

Sui festeggiamenti: "E' una cosa sensazionale l'avere un sostegno del genere ovunque giochiamo. Questo ci permette di fare meglio il nostro lavoro".

Sull'atteggiamento arrembante: "Il nostro compito era segnare, per fortuna ci siamo riusciti subito. Abbiamo fatto un bel lavoro anche difensivo, perché non abbiamo subito gol. E proprio per questo la vittoria è meritata".

Sul sorteggio: "Non so neanche quali squadre si sono qualificate... Per me non fa differenza".